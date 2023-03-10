Старший брат Дастера: розкрито подробиці недорогого кросовера Dacia Bigster (фото)
Бюджетний Dacia Bigster коштуватиме на рівні моделей класом нижче. Кросовер запропонують у бензиновому та гібридному виконанні, а також із заводським ГБО.
Новий Dacia Bigster дебютує дещо пізніше, ніж очікувалося. Флагманський кросовер від румунського бренду Renault Group повинні представити на початку 2025 року. Подробиці нової моделі поділився з журналістами видання Autocar керівник відділу продажів та маркетингу Dacia Хав'єр Мартінет.
Він повідомив, що кросовер Dacia Bigster буде побудований на платформі CMF, як Renault Austral і Espace, а також Nissan Qashqai та X-Trail. У той же час, у Dacia роблять все можливе, щоб зробити нову модель істотно дешевшою за побратимів, адже доступність є основною перевагою румунського бренду.
Кросовер Dacia Bigster буде коштувати на рівні моделей класом нижче. За словами Ксав'є Мартінета, це можна зробити, зменшивши кількість дорогих систем активної безпеки в базовій версії. Крім того, у кросовера буде декілька варіантів комплектації.
Новий Dacia Bigster буде досягати близько 4,6 м завдовжки і збереже гранений дизайн передсерійного концепт-кара. До речі, у такому самому стилі буде виконано і новий Duster третього покоління.Важливо
Модель запропонують із 1,2-літровими бензиновими турбомоторами на 120 та 140 к. с., а також зі 160-сильною гібридною установкою від Renault Captur. Очікується і варіант із заводським ГБО. Будуть доступні версії з переднім та повним приводом.
Раніше Фокус повідомляв, що Renault оновили свій флагманський кросовер. Він отримав вантажну версію.
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