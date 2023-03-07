Флагманський кросовер Renault показали на фото та відео до прем'єри

Новий Renault Espace перетвориться з мінівена на сімейний кросовер. У авто просторий семимісний салон з двома дисплеями та величезним панорамним дахом.

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Renault поступово відкривають завісу таємниці над новим Espace шостого покоління. Презентація моделі відбудеться 28 березня, а поки що на офіційному сайті компанії опублікували фото та відео її інтер'єру.

[ + – ] У кросовера величезний панорамний дах Фото: Renault

На знімку можна побачити величезний панорамний дах зі скла — його довжина досягає 133 см, а ширина — 84 см. Також привертають увагу віртуальна панель приладів і великий тачскрин портретного формату — їх запозичили у сімейного Renault Austral.

[ + – ] Передня панель знайома по Renault Austral Фото: Renault

Нагадаємо, що новий Renault Espace 2023 кардинально зміниться та стане сімейним кросовером. Модель, по суті, буде подовженою семимісною версією Austral.

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Раніше дизайн Renault Espace показали на перших тизерах. Автомобіль схожий з молодшим братом, але помітно більший — 4,72 м завдовжки. У його салоні можна буде перевозити 2,48-метрові вантажі.

Кросовер Renault Espace запропонують із 1,3-літровими бензиновими турбочетвірками на 140 і 158 к. с., а також із гібридною установкою потужністю 200 к. с. За доплату запропонують керовані задні колеса.

Новий Espace позиціонують як наступника Renault Koleos. Проте Koleos ще деякий час випускатимуть: нещодавно він пройшов оновлення і навіть отримав вантажну версію.

Також Фокус повідомляв, що новий Renault Clio 2023 розсекретили до прем'єри.