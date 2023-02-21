Зовнішність Renault Clio 2024 розкрили незадовго до прем'єри (відео)

Оновлений хетчбек отримає стильний дизайн із великими ходовими вогнями. Модель також оснастять новими технологіями.

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В іспанській Валенсії вперше помітили оновлений хетчбек Renault Clio 2024 модельного року. Авто знімали для промо-ролика. Про це повідомили на сайті Carscoops.

На відео помітна повністю нова передня частина хетчбека. Великі ходові вогні роблять модель сучаснішою зовні.

На автомобіль встановлять інші передній бампер та фари. Також зміниться решітка радіатора, яка стане ширшою.

Найімовірніше, зміни очікуються збоку і ззаду. На жаль, вони не потрапили в кадр.

Моторна гамма оновленого Renault Clio може бути розширена за рахунок гібридної силової установки від Captur потужністю 160 к.с. Вона заснована на 1,6-літровому бензиновому двигуні і може проїхати близько 45 км виключно на електротязі.

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Нагадаємо, що Renault Clio п'ятого покоління було представлено у 2019 році. Саме тому оновлення моделі таке необхідне.

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