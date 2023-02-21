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Авто

Новий хетчбек Opel Corsa 2023 розсекретили до прем'єри (фото)

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Фото: Autocar | Дизайн Vauxhall/Opel Corsa кардинально зміниться у 2023 році

У 2023 році Opel Corsa отримає оновлений дизайн та деякі інші доопрацювання. Модель стане сучаснішою і буде виконана у новому фірмовому стилі бренду.

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У 2023 році хетчбек Opel/Vauxhall Corsa отримає серйозне оновлення. Модель сильно зміниться зовні і оснащуватиметься новими технологіями. Про це повідомили на порталі AutoCar.

Opel Corsa отримає нову фірмову решітку радіатора Vizor, яку можна зустріти на багатьох інших моделях бренду — таких, як новий Opel Astra. Також очікується поява більш вузької передньої оптики та змінених бамперів.

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Передня частина Vauxhall/Opel Corsa сильно зміниться
Фото: Autocar

"Ми справді робимо велику заяву про те, як він виглядає, але водночас у ньому багато знайомого", — сказав віцепрезидент з дизайну Марк Адамс.

Vauxhall Corsa Fullscreen
Vauxhall/Opel Corsa може отримати модернізований інтер'єр
Фото: Autocar

Крім цього, хетчбек Corsa стане більш сучасним. Модель першої із брендів Opel/Vauxhall перейшла на платформу PSA у 2017 році, але новий дизайн з'явився лише у 2021 році з виходом Mokka другого покоління.

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У задній частині Vauxhall/Opel Corsa очікуються невеликі зміни
Фото: Autocar

Віцепрезидент з дизайну наголосив, що Corsa не експлуатуватиме ретро-дизайн. Натомість модель виглядатиме більш футуристично.

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Повністю електричний хетчбек Corsa Electric також знаходиться у розробці. За прикладом спорідненого Peugeot e-208 він отримає акумулятори більшого розміру та збільшений приблизно до 400 км запас ходу.

Раніше Фокус розповів, що у лінійці Opel з'явиться новий великий кросовер, який прийде на зміну седану Insignia.