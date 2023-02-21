Новий хетчбек Opel Corsa 2023 розсекретили до прем'єри (фото)
У 2023 році Opel Corsa отримає оновлений дизайн та деякі інші доопрацювання. Модель стане сучаснішою і буде виконана у новому фірмовому стилі бренду.
У 2023 році хетчбек Opel/Vauxhall Corsa отримає серйозне оновлення. Модель сильно зміниться зовні і оснащуватиметься новими технологіями. Про це повідомили на порталі AutoCar.
Opel Corsa отримає нову фірмову решітку радіатора Vizor, яку можна зустріти на багатьох інших моделях бренду — таких, як новий Opel Astra. Також очікується поява більш вузької передньої оптики та змінених бамперів.
"Ми справді робимо велику заяву про те, як він виглядає, але водночас у ньому багато знайомого", — сказав віцепрезидент з дизайну Марк Адамс.
Крім цього, хетчбек Corsa стане більш сучасним. Модель першої із брендів Opel/Vauxhall перейшла на платформу PSA у 2017 році, але новий дизайн з'явився лише у 2021 році з виходом Mokka другого покоління.
Віцепрезидент з дизайну наголосив, що Corsa не експлуатуватиме ретро-дизайн. Натомість модель виглядатиме більш футуристично.Важливо
Повністю електричний хетчбек Corsa Electric також знаходиться у розробці. За прикладом спорідненого Peugeot e-208 він отримає акумулятори більшого розміру та збільшений приблизно до 400 км запас ходу.
Раніше Фокус розповів, що у лінійці Opel з'явиться новий великий кросовер, який прийде на зміну седану Insignia.