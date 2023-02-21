Новый хэтчбек Opel Corsa 2023 рассекретили до премьеры (фото)

В 2023 году Opel Corsa получит обновленный дизайн и некоторые другие доработки. Модель станет современнее и будет выполнена в новом фирменном стиле бренда.

Related video

В 2023 году хэтчбек Opel/Vauxhall Corsa получит серьезное обновление. Модель сильно изменится внешне и будет оснащаться новыми технологиями. Об этом сообщили на портале AutoCar.

Opel Corsa получит новую фирменную решетку радиатора Vizor, которую можно встретить на многих других моделях бренда — таких, как новый Opel Astra. Также ожидается появление более узкой передней оптики и измененных бамперов.

[ + – ] Передняя часть Vauxhall/Opel Corsa сильно изменится Фото: Autocar

"Мы действительно делаем большое заявление о том, как он выглядит, но в то же время в нем много знакомого", — сказал вице-президент по дизайну Марк Адамс.

[ + – ] Vauxhall/Opel Corsa может получить модернизированный интерьер Фото: Autocar

Помимо этого хэтчбек Corsa станет более современным. Модель первой из брендов Opel/Vauxhall перешла на платформу PSA в 2017 году, но новый дизайн появился только в 2021 году с выходом Mokka второго поколения.

[ + – ] В задней части Vauxhall/Opel Corsa ожидаются небольшие изменения Фото: Autocar

Вице-президент по дизайну подчеркнул, что Corsa не будет эксплуатировать ретро-дизайн. Вместо этого модель станет выглядеть более футуристично.

Важно

В Украину привезли новый флагманский кроссовер Opel: подробности и цены (фото)

Полностью электрический хэтчбек Corsa Electric также находится в разработке. По примеру родственного Peugeot e-208 он получит аккумуляторы большего размера и увеличенный примерно до 400 км запас хода.

Ранее Фокус рассказал, что в линейке Opel появится новый большой кроссовер, который придет на смену седану Insignia.