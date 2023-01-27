Раскрыты первые подробности нового флагманского кроссовера Opel: он сменит Insignia

Преемник Opel Insignia будет весьма нетипичным кроссовером на подобие Citroen C5 X. Ожидается, что модель предложат в бензиновых и гибридных версиях.

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В линейке Opel появится новый большой кроссовер. Флагманская модель придет на смену Opel Insignia. Эту информацию подтвердил изданию Auto Express шеф-дизайнер Opel и Vauxhall Марк Адамс.

Opel Insignia досрочно сняли с производства в 2022 году из резкого падения спроса. Модели D-класса сейчас теряют в популярности, ведь покупатели все чаще выбирают кроссоверы.

[ + – ] Ближайшим родственником новой модели станет Citroen C5 X Фото: Stellantis

"Покупателям нравятся высокая посадка и чувство защищенности в кроссовере. Нашей задачей является добиться сочетания этих преимуществ с экономичностью", — отметил Марк Адамс.

По его словам, новый Opel будет довольно нетипичным кроссовером. Чтобы снизить расход топлива, автомобилю уменьшат массу и сделают его более "легковым".

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Ожидается, что кроссовер Opel будет построен на платформе ЕМР2 концерна Stellantis. Он станет близким родственником Citroen C5 X – еще одного нестандартного кроссовера.

Скорее всего, новый Opel будет напоминать универсал, как и Citroen. У французского собрата должны позаимствовать и двигатели – бензиновые турбомоторы объемом 1,2 л (130 л. с.) и 1,6 л (180 л. с.), а также 225-сильную гибридную установку.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок выйдет нестандартный седан-кроссовер Citroen C4 X.