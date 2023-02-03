Найдорожчий електромобіль Renault надійшов у продаж (фото)

Renault Megane E-Tech у версії Iconic відрізняється виразнішим дизайном та розширенішим оснащенням. Електрокар оснащений 220-сильним двигуном і може проїхати 450 км без підзарядки.

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На європейському ринку стартував продаж Renault Megane E-Tech Iconic. Топова версія моделі оцінена в 52 900 євро і є найдорожчим електрокаром в історії французької марки. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Renault.

[ + – ] Електромобіль отримав 20-дюймові литі диски Фото: Renault

Новий Renault Megane E-Tech Iconic відрізняється від стандартної моделі дизайну – його бампери доповнені елементами, що імітують антикрила болідів "Формули-1". Крім того, електрокар Renault отримав спеціальні 20-дюймові литі диски та двокольорове фарбування кузова.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру та дерево Фото: Renault

Салон Renault Megane E-Tech Iconic оброблений шкірою та деревом. Електрокар оснащений віртуальною панеллю приладів та великим 9-дюймовим тачскрином, повернутим до водія. Важливою новинкою є тепловий насос – він живить клімат-контроль, що дозволяє заощаджувати заряд батареї взимку.

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Комплектація Renault Megane у виконанні Iconic розширена та включає камеру кругового огляду, 410-ватну акустику Harman Kardon бездротову зарядку смартфонів, підігрів сидінь та керма. Також електрокар Renault отримав пакет систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, розпізнавання знаків, контроль розмітки та "сліпих" зон.

[ + – ] Об'єм багажника дорівнює 440 л Фото: Renault

Новий Renault Megane E-Tech Iconic доступний лише в топовому 220-сильному виконанні та зі збільшеною батареєю на 60 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 7,4 сек і розвиває 160 км/год. Запас ходу становить 450 км, а заряджання електромобіля на 80% від швидкої станції займає півгодини.

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