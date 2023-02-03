Бюджетний електромобіль Renault став найкращим авто 2022 року за версією Green NCAP

Електромобіль Dacia Spring набрав рекордний бал у тесті Green NCAP. Модель навіть змогла випередити електрокар Tesla Model 3.

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Експерти з Green NCAP визнали електромобіль Dacia Spring найкращим автомобілем 2022 року. Модель спромоглася обійти навіть Tesla Model 3. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

У Green NCAP вимірюють шкоду навколишньому середовищу різних автомобілів. Для цього оцінюються три показники — чистота повітря, енергоефективність і парниковий газ.

У тесті на чистоту повітря Dacia Spring не виділив жодних шкідливих речовин, тому він одержав максимальну кількість балів. Випробування на енергоефективність було пройдено на десять балів із десяти можливих. Модель стала лідером, випередивши Tesla Model 3 із 9,8 балів.

Завдяки низькому енергоспоживання Spring і відносно низьким викидам CO2 під час виробництва електроенергії в Європі модель отримала максимальну кількість балів за тест на парниковий газ. Електромобіль встановив абсолютний рекорд.

[ + – ] Dacia Spring поставляється в Європі у двох версіях Фото: Dacia

Нагадаємо, що Dacia Spring є одним із найдешевших електромобілів у Європі. Він доступний у двох версіях за ціною від 14 100 доларів (з урахуванням пільг).

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Найдешевший електромобіль у Європі отримав потужнішу версію (фото)

Модель базового рівня оснащується електромотором потужністю 45 к. с. і крутний момент 125 Нм. Дорожча версія видає потужність 65 к. с.

На повністю зарядженому акумуляторі електромобіль зможе проїхати до 225 км та розвинути максимальну швидкість 125 км/год. Завдяки швидкій зарядці потрібно всього 60 хвилин, щоб повністю зарядити автомобіль.

Раніше Фокус писав, що електрокари Renault Zoe та Dacia Spring заробили дуже низькі оцінки за краш-тести.