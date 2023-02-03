Бюджетный электромобиль Renault стал лучшим авто 2022 года по версии Green NCAP

Электромобиль Dacia Spring набрал рекордный балл в тесте Green NCAP. Модель даже смогла опередить электрокар Tesla Model 3.

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Эксперты из Green NCAP признали электромобиль Dacia Spring лучшим автомобилем 2022 года. Модель смогла обойти даже Tesla Model 3. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

В Green NCAP измеряют вред окружающей среде различных автомобилей. Для этого оцениваются три показателя — чистота воздуха, энергоэффективность и парниковый газ.

В тесте на чистоту воздуха Dacia Spring не выделил никаких вредных веществ, поэтому он получил максимальное количество баллов. Испытание на энергоэффективность было пройдено на десять баллов из десяти возможных. Модель стала лидером, опередив Tesla Model 3 с 9,8 балла.

Благодаря низкому энергопотреблению Spring и относительно низким выбросам CO2 при производстве электроэнергии в Европе модель получила максимальное количество баллов за тест на парниковый газ. Электромобиль установил абсолютный рекорд.

[ + – ] Dacia Spring поставляется в Европе в двух версиях Фото: Dacia

Напомним, что Dacia Spring является одним из самых дешевых электромобилей в Европе. Он доступен в двух версиях по цене от 14 100 долларов (с учетом льгот).

Важно

Самый дешевый электромобиль в Европе получил более мощную версию (фото)

Модель базового уровня оснащается электромотором мощностью 45 л.с. и крутящим моментом 125 Нм. Более дорогая версия выдает мощность 65 л.с.

На полностью заряженном аккумуляторе электромобиль сможет проехать до 225 км и развить максимальную скорость 125 км/ч. Благодаря быстрой зарядке требуется всего 60 минут, чтобы полностью зарядить автомобиль.

Ранее Фокус писал, что электрокары Renault Zoe и Dacia Spring заработали очень низкие оценки за краш-тесты.