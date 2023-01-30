Молодший брат "Дастера": у Renault готують новий бюджетний кросовер (фото)

Новий компактний кросовер займе нішу між моделями Dacia Spring і Duster. Очікується, що модель оснастять 140-сильною гібридною установкою.

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У Renault Group розпочали розробку недорогого компактного кросовера. Нова модель має з'явитися у 2026 році. Про це стало відомо журналістам французького видання L'Automobile.

Бюджетний кросовер планують продавати в Європейському Союзі під маркою Dacia, хоча не виключено, що в низці країн (серед них і Україна) модель буде представлена під маркою Renault. За розмірами модель займе нішу між електричним кросовером Dacia Spring і популярним Duster.

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Очікується, що кросовер Dacia збудують на платформі CMF-B, а його довжина складе близько 4 — 4,1 м. Дизайн авто буде виконаний у новому фірмовому стилі марки — з великою кількістю рубаних поверхонь, розширеними крилами та Y-подібними ходовими вогнями. До речі, у такому ключі буде витримана й зовнішність Renault Duster третього покоління.

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Також заявлено, що компактний кросовер від Renault електрифікують. Швидше за все, він отримає 140-сильну гібридну установку від семимісного кросовера Dacia Jogger, але не виключена поява електричної версії моделі.

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