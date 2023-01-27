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Французький японець: на ринок виходить новий компактний кросовер Mitsubishi (фото)

Новий Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX, кросовер Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX 2023, Renault Captur
Фото: прес-служба/Mitsubishi | Mitsubishi ASX відрізняється від Renault Captur лише дизайном решітки радіатора

Новий Mitsubishi ASX 2023 кардинально змінився та поріднився з Renault Captur. Кросовер доступний у бензиновій і гібридній версіях.

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Mitsubishi ASX другого покоління надійшов у виробництво на підприємстві в іспанській Валенсії та виходить на європейський ринок. Вартість кросовера становить від 24 690 до 42 390 євро. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Новий Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX, кросовер Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX 2023, Renault Captur Fullscreen
Кросовер випускають на підприємстві у Валенсії
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Компактний кросовер Mitsubishi ASX 2023 кардинально змінився та не має нічого спільного з попередником. Новачок фактично є перелицьованим Renault Captur, який також випускають у Валенсії. Після входження Mitsubishi до альянсу Renault-Nissan було вирішено спростити розробку нового ASX.

Новий Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX, кросовер Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX 2023, Renault Captur Fullscreen
У салоні замінили кермо
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Від французького побратима новий Mitsubishi ASX відрізняється зовні хіба що радіаторною решіткою і дизайном колісних дисків (вони доступні діаметром до 18 дюймів).

Новий Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX, кросовер Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX 2023, Renault Captur Fullscreen
Задні сидіння оснащені горизонтальним регулюванням
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Головна відмінність у салоні Mitsubishi ASX 2023 — нове кермо. Топова версія кросовера отримала віртуальну панель приладів і тачскрин портретного формату.

Новий Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX, кросовер Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX 2023, Renault Captur Fullscreen
Об'єм багажника змінюється в межах 422-536 л.
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Комплектація Mitsubishi ASX багатша, ніж у моделі першого покоління. Кросовер отримав адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків і контролю "сліпих" зон.

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Компактний кросовер Mitsubishi ASX пропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (91 к.с.) і 1,3 л (140 і 158 к.с.). Вони будуть доступні з 6-ступінчастою механічною КПП або 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями та виключно з переднім приводом.

Новий Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX, кросовер Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX 2023, Renault Captur Fullscreen
Кросовер запропонований у бензиновій і гібридній версіях
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Найдорожчими стануть гібриди Mitsubishi ASX із 1,6-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Стандартна модель отримала 145-сильну установку, а заряджена — 160-сильну. В останньому випадку кросовер здатний проїхати 49 км на електротязі.

Раніше Фокус розповідав про найдешевший кросовер Mitsubishi. Він також є гібридом і коштує від 14 000 доларів.

Також ми писали, що Renault Captur незабаром пройде оновлення.