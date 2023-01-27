Французький японець: на ринок виходить новий компактний кросовер Mitsubishi (фото)

Новий Mitsubishi ASX 2023 кардинально змінився та поріднився з Renault Captur. Кросовер доступний у бензиновій і гібридній версіях.

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Mitsubishi ASX другого покоління надійшов у виробництво на підприємстві в іспанській Валенсії та виходить на європейський ринок. Вартість кросовера становить від 24 690 до 42 390 євро. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] Кросовер випускають на підприємстві у Валенсії Фото: прес-служба/Mitsubishi

Компактний кросовер Mitsubishi ASX 2023 кардинально змінився та не має нічого спільного з попередником. Новачок фактично є перелицьованим Renault Captur, який також випускають у Валенсії. Після входження Mitsubishi до альянсу Renault-Nissan було вирішено спростити розробку нового ASX.

[ + – ] У салоні замінили кермо Фото: прес-служба/Mitsubishi

Від французького побратима новий Mitsubishi ASX відрізняється зовні хіба що радіаторною решіткою і дизайном колісних дисків (вони доступні діаметром до 18 дюймів).

[ + – ] Задні сидіння оснащені горизонтальним регулюванням Фото: прес-служба/Mitsubishi

Головна відмінність у салоні Mitsubishi ASX 2023 — нове кермо. Топова версія кросовера отримала віртуальну панель приладів і тачскрин портретного формату.

[ + – ] Об'єм багажника змінюється в межах 422-536 л. Фото: прес-служба/Mitsubishi

Комплектація Mitsubishi ASX багатша, ніж у моделі першого покоління. Кросовер отримав адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків і контролю "сліпих" зон.

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Компактний кросовер Mitsubishi ASX пропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (91 к.с.) і 1,3 л (140 і 158 к.с.). Вони будуть доступні з 6-ступінчастою механічною КПП або 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями та виключно з переднім приводом.

[ + – ] Кросовер запропонований у бензиновій і гібридній версіях Фото: прес-служба/Mitsubishi

Найдорожчими стануть гібриди Mitsubishi ASX із 1,6-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Стандартна модель отримала 145-сильну установку, а заряджена — 160-сильну. В останньому випадку кросовер здатний проїхати 49 км на електротязі.

Раніше Фокус розповідав про найдешевший кросовер Mitsubishi. Він також є гібридом і коштує від 14 000 доларів.

Також ми писали, що Renault Captur незабаром пройде оновлення.