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Новий Duster 2023 отримав оригінальну позашляхову версію у камуфляжі (фото)

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Dacia Duster допрацювали в ательє Carpoint

Новий Duster у тюнінгу від Carpoint отримав дуги, підніжки та позашляхову гуму. Кросовер оснащують лише топовим 150-сильним турбомотором.

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У Dacia Duster 2023 з'явилася нова модифікація. Популярний бюджетний кросовер від Renault підготували до бездоріжжя. Про це повідомляє сайт компанії Carpoint.

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За доплату запропоновано камуфляжну плівку та багажник на даху

Саме це німецьке ательє виконало тюнінг Duster. Воно вже не вперше займається доробкою компактного кросовера та створило кілька різних його версій.

Новий Duster від Carpoint впізнається насамперед за дугами на передньому бампері та підніжках. Крім того, кросовер отримав 16-дюймові сталеві диски із позашляховими шинами Insa Turbo Dakar 235/60 R16. Кліренс збільшений завдяки простовкам у пружинах.

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Дорожній просвіт кросовера збільшено

За доплату на дах можуть встановити багажник із запасним колесом. Також для авто доступна камуфляжна плівка на кузов.

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Салон Dacia Duster не помінявся. Кросовер пропонують у найбагатшій комплпетації з підігрівом сидінь, навігацією, камерою заднього виду та клімат-контролем.

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Комплектація Duster включає камеру заднього виду та навігацію

Кросовер Renault оснащують виключно топовим 1,3-літровим бензиновим турбомотором на 150 к. с. Обов'язковими є 6-ступінчаста механічна КПП та повний привід. Придбати Duster від Carpoint можна за 32 990 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Renault Espace радикально зміниться та стане семимісним кросовером. Його представлять уже цієї весни.

Також ми писали, що Renault Group готує конкурентів Porsche Cayenne та Macan.