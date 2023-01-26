Новый Duster 2023 получил оригинальную внедорожную версию в камуфляже (фото)

Новый Duster в тюнинге от Carpoint получил дуги, подножки и внедорожную резину. Кроссовер оснащают исключительно топовым 150-сильным турбомотором.

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У Dacia Duster 2023 появилась новая модификация. Популярный бюджетный кроссовер от Renault подготовили к бездорожью. Об этом сообщает сайт компании Carpoint.

[ + – ] За доплату предложены камуфляжная пленка и багажник на крыше

Именно это немецкое ателье выполнило тюнинг Duster. Оно уже не впервые занимается доработкой компактного кроссовера и создало несколько разных его версий.

Новый Duster от Carpoint узнается, прежде всего, по дугам на переднем бампере и подножкам. Кроме того, кроссовер получил 16-дюймовые стальные диски с внедорожными шинами Insa Turbo Dakar 235/60 R16. Клиренс увеличен за счет проставок в пружинах.

[ + – ] Дорожный просвет кроссовера увеличен

За доплату на крышу могут установить багажник с запасным колесом. Также для авто доступна камуфляжная пленка на кузов.

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Салон Dacia Duster не изменился. Кроссовер предлагают в самой богатой комлпетацией с подогревом сидений, навигацией, камерой заднего вида и климат-контролем.

[ + – ] Комплектация Duster включает камеру заднего вида и навигацию

Кроссовер Renault оснащают исключительно топовым 1,3-литровым бензиновым турбомотором на 150 л. с. Обязательными являются 6-ступенчатая механическая КПП и полный привод. Купить Duster от Carpoint можно за 32 990 евро.

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