Французский японец: на рынок выходит новый компактный кроссовер Mitsubishi (фото)

Новый Mitsubishi ASX 2023 кардинально изменился и породнился с Renault Captur. Кроссовер доступен в бензиновых и гибридных версиях.

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Mitsubishi ASX второго поколения поступил в производство на предприятии в испанской Валенсии и выходит на европейский рынок. Стоимость кроссовера составляет от 24 690 до 42 390 евро. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Кроссовер выпускают на предприятии в Валенсии Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Компактный кроссовер Mitsubishi ASX 2023 кардинально изменился и не имеет ничего общего с предшественником. Новичок фактически является перелицованным Renault Captur, который также выпускают в Валенсии. После вхождения Mitsubishi в альянс Renault-Nissan было решено упростить разработку нового ASX.

[ + – ] В салоне заменено рулевое колесо Фото: пресс-служба/Mitsubishi

От французского собрата новый Mitsubishi ASX отличается внешне разве что решеткой радиатора и дизайном колесных дисков (они доступны диаметром до 18 дюймов).

[ + – ] Задние сиденья оснащены горизонтальной регулировкой Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Главное отличие в салоне Mitsubishi ASX 2023 – новое рулевое колесо. Топовая версия кроссовера получила виртуальную панель приборов и тачскрин портретного формата.Задние сиденья оснащены горизонтальной регулировкой: в зависимости от их положения объем багажника составляет 422-536 л.

[ + – ] Объем багажника изменяется в пределах 422-536 л Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Комплектация Mitsubishi ASX богаче, чем у модели первого поколения. Кроссовер получил адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и контроля "слепых" зон.

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Компактный кроссовер Mitsubishi ASX предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (91 л. с.) и 1,3 л (140 и 158 л. с.). Они будут доступны с 6-ступенчатой механической КПП или 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и исключительно с передним приводом.

[ + – ] Кроссовер предложен в бензиновых и гибридных версиях Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Самыми дорогими станут гибриды Mitsubishi ASX с 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Стандартная модель получила 145-сильную установку, а подзаряжаемая – 160-сильному. В последнем случае кроссовер способен проехать 49 км на электротяге.

Ранее Фокус рассказывал про самый дешевый кроссовер Mitsubishi. Он также является гибридом и стоит от 14 000 долларов.

Также мы писали, что Renault Captur вскоре пройдет обновление.