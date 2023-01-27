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Авто

Французский японец: на рынок выходит новый компактный кроссовер Mitsubishi (фото)

Новый Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX, кроссовер Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX 2023, Renault Captur
Фото: пресс-служба/Mitsubishi | Mitsubishi ASX отличается от Renault Captur только дизайном решетки радиатора

Новый Mitsubishi ASX 2023 кардинально изменился и породнился с Renault Captur. Кроссовер доступен в бензиновых и гибридных версиях.

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Mitsubishi ASX второго поколения поступил в производство на предприятии в испанской Валенсии и выходит на европейский рынок. Стоимость кроссовера составляет от 24 690 до 42 390 евро. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Новый Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX, кроссовер Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX 2023, Renault Captur Fullscreen
Кроссовер выпускают на предприятии в Валенсии
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Компактный кроссовер Mitsubishi ASX 2023 кардинально изменился и не имеет ничего общего с предшественником. Новичок фактически является перелицованным Renault Captur, который также выпускают в Валенсии. После вхождения Mitsubishi в альянс Renault-Nissan было решено упростить разработку нового ASX.

Новый Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX, кроссовер Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX 2023, Renault Captur Fullscreen
В салоне заменено рулевое колесо
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

От французского собрата новый Mitsubishi ASX отличается внешне разве что решеткой радиатора и дизайном колесных дисков (они доступны диаметром до 18 дюймов).

Новый Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX, кроссовер Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX 2023, Renault Captur Fullscreen
Задние сиденья оснащены горизонтальной регулировкой
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Главное отличие в салоне Mitsubishi ASX 2023 – новое рулевое колесо. Топовая версия кроссовера получила виртуальную панель приборов и тачскрин портретного формата.Задние сиденья оснащены горизонтальной регулировкой: в зависимости от их положения объем багажника составляет 422-536 л.

Новый Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX, кроссовер Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX 2023, Renault Captur Fullscreen
Объем багажника изменяется в пределах 422-536 л
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Комплектация Mitsubishi ASX богаче, чем у модели первого поколения. Кроссовер получил адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и контроля "слепых" зон.

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Компактный кроссовер Mitsubishi ASX предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (91 л. с.) и 1,3 л (140 и 158 л. с.). Они будут доступны с 6-ступенчатой механической КПП или 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и исключительно с передним приводом.

Новый Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX, кроссовер Mitsubishi ASX, Mitsubishi ASX 2023, Renault Captur Fullscreen
Кроссовер предложен в бензиновых и гибридных версиях
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Самыми дорогими станут гибриды Mitsubishi ASX с 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Стандартная модель получила 145-сильную установку, а подзаряжаемая – 160-сильному. В последнем случае кроссовер способен проехать 49 км на электротяге.

Ранее Фокус рассказывал про самый дешевый кроссовер Mitsubishi. Он также является гибридом и стоит от 14 000 долларов.

Также мы писали, что Renault Captur вскоре пройдет обновление.