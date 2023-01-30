Младший брат Дастера: в Renault готовят новый бюджетный кроссовер (фото)

Новый компактный кроссовер займет нишу между моделями Dacia Spring и Duster. Ожидается, что модель оснастят 140-сильной гибридной установкой.

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В Renault Group начали разработку недорогого компактного кроссовера. Новая модель должна появиться в 2026 году. Об этом стало известно журналистам французского издания L’Automobile.

Бюджетный кроссовер планируют продавать в Европейском союзе под маркой Dacia, хотя не исключено, что в ряде стран (среди них – и Украина) модель будет представлена под маркой Renault. По размерам модель займет нишу между электричесим кроссовером Dacia Spring и популярным Duster.

[ + – ] Новый кроссовер будет компактнее, чем Duster

Ожидается, что кроссовер Dacia построят на платформе CMF-B, а его длина составит около 4-4,1 м. Дизайн авто будет выполнен в новом фирменном стиле марки – с обилием рубленных поверхностей, расширенными крыльями и Y-образными ходовыми огнями. К слову, в схожем ключе будет выдержана и внешность Renault Duster третьего поколения.

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Также заявлено, что компактный кроссовер от Renault электрифицируют. Скорее всего, он получит 140-сильную гибридную установку от семиместного кроссовера Dacia Jogger, но не исключено появление и электрической версии модели.

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