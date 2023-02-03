Самый дорогой электромобиль Renault поступил в продажу (фото)

Renault Megane E-Tech в версии Iconic отличается более выразительным дизайном и расширенным оснащением. Электрокар оснащен 220-сильным мотором и может проехать 450 км без подзарядки.

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На европейском рынке стартовали продажи Renault Megane E-Tech Iconic. Топовая версия модели оценена в 52 900 евро и является самым дорогим электрокаром в истории французской марки. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Renault.

[ + – ] Электромобиль получил 20-дюймовые литые диски Фото: Renault

Новый Renault Megane E-Tech Iconic отличается от стандартной модели по дизайну – его бамперы дополнены элементами, имитирующими антикрылья болидов "Формулы-1". Кроме того, электрокар Renault получил особые 20-дюймовые литые диски и двухцветную окраску кузова.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и дерево Фото: Renault

Салон Renault Megane E-Tech Iconic отделан кожей и деревом. Электрокар оснащен виртуальной панелью приборов и большим 9-дюймовым тачскрином, повернутым к водителю. Важной новинкой является тепловой насос – он питает климат-контроль, что позволяет экономить заряд батареи зимой.

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Комплектация Renault Megane в исполнении Iconic расширена и включает камеру кругового обзора, 410-ваттную акустику Harman Kardon беспроводную зарядку смартфонов, подогрев сидений и руля. Также электрокар Renault получил пакет систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, распознавание знаков, контроль разметки и "слепых" зон.

[ + – ] Объем багажника равен 440 л Фото: Renault

Новый Renault Megane E-Tech Iconic доступен исключительно в топовом 220-сильном исполнении и с увеличенной батареей на 60 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,4 с и развивает 160 км/ч. Запас хода составляет 450 км, а зарядка электромобиля на 80% от быстрой станции занимает полчаса.

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