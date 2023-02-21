Внешность Renault Clio 2024 расскрыли незадолго до премьеры (видео)

Обновленный хэтчбек получит стильный дизайн с большими ходовыми огнями. Модель также оснастят новыми технологиями.

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В испанской Валенсии впервые заметили обновленный хэтчбек Renault Clio 2024 модельного года. Автомобиль снимали для промо-ролика. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

На видео заметна полностью новая передняя часть хэтчбека. Большие ходовые огни делают модель более современной внешне.

На автомобиль установят другие передний бампер и фары. Также изменится решетка радиатора, которая станет шире.

Вероятнее всего, изменения ожидаются сбоку и сзади. К сожалению, они не попали в кадр.

Моторная гамма обновленного Renault Clio может быть расширена за счет подключаемой гибридной силовой установки от Captur мощностью 160 л.с. Она основана на 1,6-литровом бензиновом двигателе и может проехать около 45 км исключительно на электротяге.

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