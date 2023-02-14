Семейный кроссовер Renault Espace 2023 показали на первых официальных изображениях

Новый Renault Espace изменится и станет большим семиместным кроссовером. Модель построят на базе Renault Austral и предложат в бензиновых и гибридных версиях.

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Опубликованы официальные тизеры нового Renault Espace 2023. Шестое поколение модели дебютирует в начале весны и кардинально преобразится. Об этом сообщает сайт Renault Group.

Если ранее все Renault Espace были минивэнами, то новая модель впервые станет кроссовером. Ее позиционируют как преемника не только минивэна Espace, но и Renault Koleos.

[ + – ] Презентация новой модели состоится в начале весны Фото: Renault

Тизеры подтвердили информацию, что Espace станет удлиненной семиместной версией Renault Austral. На изображениях видно, что два кроссовера очень схожи по дизайну – у них одинаковый силуэт, расширенные крылья, спойлер на крыше, изогнутые светодиодные фары и фонари.

Главным отличием Renault Espace 2023 является удлиненный задний свес. Заявлено, что кроссовер подрастет примерно на 20 см по сравнению с Austral – до 4,72 м в длину. Он будет компактнее Espace, но при этом семиместный 2,48-метровый салон все равно обещают сделать весьма просторным.

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Ожидается, что кроссовер Renault Espace будут оснащать 1,3-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 140 и 160 л. с., а также 200-сильной гибридной установкой. В качестве опций будут предложены полноуправляемое шасси и многорычажная задняя подвеска.

Ранее Фокус сообщал, что в продажу поступил самый дорогой электромобиль Renault. Он стоит свыше 50 000 евро.