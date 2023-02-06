Большие перемены: Renault сокращает долю в Nissan ради сохранения 24-летнего альянса

Renault и Nissan смогли решить свои разногласия благодаря пересмотру условий альянса. Их сделали более равноценными для обеих компаний.

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Nissan и Renault пересмотрели условия своего автоальянса, который длится уже 24 года. В совместном заявлении компании заявили, что они "сбалансировали" свои отношения. Об этом рассказали в BBC.

Последние несколько месяцев длились переговоры между двумя автомобильными гигантами. В итоге было принято решение, что Renault сократит свою долю в Nissan с более чем 43% до 15%.

В рамках сделки Nissan получит долю во флагманском подразделении Renault по производству электромобилей Ampere. Они вместе будут работать над электроникой и аккумуляторными технологиями.

Кристофер Рихтер из инвестиционной группы CLSA заявил, что эти изменения были необходимы для сохранения партнерства между брендами. Он отметил, что последние годы у Nissan и Renault были "напряженные отношения".

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Напомним, что альянс был сформирован в 1999 году. Тогда Renault помогла спасти Nissan от банкротства.

В 2016 году к альянсу присоединилась Mitsubishi после того, как Nissan приобрел крупный пакет акций японского бренда. В 2018 году внутри разгорелся скандал, когда глава Nissan Карлос Гон был арестован по обвинению в занижении годовой зарплаты и нецелевом использовании средств компании.

Ранее Фокус писал, что в продажу поступил Самый дорогой электромобиль Renault Megane E-Tech.