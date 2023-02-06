Великі зміни: Renault скорочує частку в Nissan задля збереження 24-річного альянсу

Renault та Nissan змогли вирішити свої розбіжності завдяки перегляду умов альянсу. Їх зробили більш рівноцінними для обох компаній.

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Nissan та Renault переглянули умови свого автоальянсу, який триває вже 24 роки. У спільній заяві компанії заявили, що вони "збалансували" свої стосунки. Про це розповіли у ВВС.

Останні кілька місяців тривали переговори між двома автомобільними велетнями. У результаті було ухвалено рішення, що Renault скоротить свою частку в Nissan з більш ніж 43% до 15%.

У межах угоди Nissan отримає частку у флагманському підрозділі Renault із виробництва електромобілів Ampere. Вони разом працюватимуть над електронікою та акумуляторними технологіями.

Крістофер Ріхтер з інвестиційної групи CLSA заявив, що ці зміни були необхідні для збереження партнерства між брендами. Він зазначив, що останні роки у Nissan та Renault були "напружені відносини".

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Нагадаємо, що альянс було сформовано 1999 року. Тоді Renault допомогла врятувати Nissan від банкрутства.

У 2016 році до альянсу приєдналася Mitsubishi після того, як Nissan придбав великий пакет акцій японського бренду. У 2018 році всередині спалахнув скандал, коли голова Nissan Карлос Гон був заарештований за звинуваченням у заниженні річної зарплати та нецільовому використанні коштів компанії.

Раніше Фокус писав, що у продаж надійшов найдорожчий електромобіль Renault Megane E-Tech.