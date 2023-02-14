Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Сімейний кросовер Renault Espace 2023 показали на перших офіційних зображеннях

Renault Espace 2023, новий Renault Espace, Renault Espace, кросовер Renault Espace, кросовер Renault
Фото: Renault | Renault Espace стане семимісним кросовером

Новий Renault Espace зміниться та стане великим семимісним кросовером. Модель побудують на базі Renault Austral та запропонують у бензинових та гібридних версіях.

Related video

Опубліковано офіційні тизери нового Renault Espace 2023. Шосте покоління моделі дебютує на початку весни і кардинально зміниться. Про це повідомляє сайт Renault Group.

Якщо раніше всі Renault Espace були мінівенами, нова модель вперше стане кросовером. Її позиціонують як наступника не тільки мінівена Espace, а й Renault Koleos.

Renault Espace 2023, новий Renault Espace, Renault Espace, кросовер Renault Espace, кросовер Renault Fullscreen
Презентація нової моделі відбудеться на початку весни
Фото: Renault

Тизери підтвердили інформацію, що Espace стане подовженою семимісною версією Renault Austral. На зображеннях видно, що два кросовери дуже схожі за дизайном — у них однаковий силует, розширені крила, спойлер на даху, зігнуті світлодіодні фари та ліхтарі.

Головною відмінністю Renault Espace 2023 є подовжене заднє звисання. Заявлено, що кросовер підросте приблизно на 20 см порівняно з Austral — до 4,72 м завдовжки. Він буде компактнішим за Espace, але разом з тим семимісний 2,48-метровий салон все одно обіцяють зробити досить просторим.

Важливо
Великі зміни: Renault скорочує частку в Nissan задля збереження 24-річного альянсу
Великі зміни: Renault скорочує частку в Nissan задля збереження 24-річного альянсу

Очікується, що кросовер Renault Espace оснащуватимуть 1,3-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 140 і 160 к. с., а також 200-сильною гібридною установкою. Як опції будуть запропоновані повнокероване шасі та багатоважільна задня підвіска.

Раніше Фокус повідомляв, що у продаж надійшов найдорожчий електромобіль Renault. Він коштує понад 50 000 євро.