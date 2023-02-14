Сімейний кросовер Renault Espace 2023 показали на перших офіційних зображеннях

Новий Renault Espace зміниться та стане великим семимісним кросовером. Модель побудують на базі Renault Austral та запропонують у бензинових та гібридних версіях.

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Опубліковано офіційні тизери нового Renault Espace 2023. Шосте покоління моделі дебютує на початку весни і кардинально зміниться. Про це повідомляє сайт Renault Group.

Якщо раніше всі Renault Espace були мінівенами, нова модель вперше стане кросовером. Її позиціонують як наступника не тільки мінівена Espace, а й Renault Koleos.

[ + – ] Презентація нової моделі відбудеться на початку весни Фото: Renault

Тизери підтвердили інформацію, що Espace стане подовженою семимісною версією Renault Austral. На зображеннях видно, що два кросовери дуже схожі за дизайном — у них однаковий силует, розширені крила, спойлер на даху, зігнуті світлодіодні фари та ліхтарі.

Головною відмінністю Renault Espace 2023 є подовжене заднє звисання. Заявлено, що кросовер підросте приблизно на 20 см порівняно з Austral — до 4,72 м завдовжки. Він буде компактнішим за Espace, але разом з тим семимісний 2,48-метровий салон все одно обіцяють зробити досить просторим.

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Очікується, що кросовер Renault Espace оснащуватимуть 1,3-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 140 і 160 к. с., а також 200-сильною гібридною установкою. Як опції будуть запропоновані повнокероване шасі та багатоважільна задня підвіска.

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