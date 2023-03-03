Заводське ГБО та вантажна версія: Renault оновили флагманський кросовер (фото)

Renault Koleos змінився зовні, а в салоні покращено матеріали обробки. Лінійку моделі поповнив фургон із містким вантажним відсіком.

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Опубліковано перші фото Renault Koleos 2023. Флагманський кросовер французької марки пройшов уже друге оновлення. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Renault.

Кросовер дебютував у Південній Кореї, адже саме там його виробляють. На місцевому ринку модель відома за назвою Renault QM6.

[ + – ] Позаду освіжені ліхтарі Фото: Renault

Відрізнити новий Renault Koleos можна, перш за все, за величезною решіткою радіатора. Крім того, змінені ліхтарі та передній бампер, а також запропоновані колісні диски свіжого дизайну діаметром 18 і 19 дюймів.

Головне нововведення в салоні — збільшений 9,3-дюймовий тачскрин мультимедійної системи. Також покращено матеріали обробки, а для задніх пасажирів встановили роз'єм USB.

[ + – ] Лінійку моделі поповнила вантажна версія без задніх сидінь Фото: Renault

Також лінійку поповнив фургон Renault QM6. Візуально він не відрізняється від стандартної моделі, але не має дивана другого ряду. Позаду обладнано 1413-літровий вантажний відсік, відокремлений перегородкою від водія та переднього пасажира. Така версія відчутно дешевша — коштує від 20 300 доларів.

Із лінійки Renault Koleos 2023 остаточно зник дизель. Тепер кросовер комплектують виключно бензиновими моторами об'ємом 2,0 л (144 к.с.) і 2,5 л (171 к.с.), до того ж менш потужний двигун доступний і із заводським ГБО. Усі версії оснащені варіатором, а привід може бути переднім чи повним.

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Примітно, що Renault Koleos недовго залишатиметься флагманом. У Європі модель незабаром припинять продавати, а її наступником стане новий Renault Espace 2023, який перетворять на семимісний кросовер.

Також Фокус повідомляв, що нового Renault Clio випадково розсекретили до прем'єри.