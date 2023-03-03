Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Заводское ГБО и грузовая версия: Renault обновили флагманский кроссовер (фото)

Renault Koleos 2023, Renault Koleos, новый Renault Koleos, кроссовер Renault Koleos
Фото: Renault | Renault Koleos 2023 узнается по широкой решетке радиатора

Renault Koleos изменился внешне, а в салоне улучшены материалы отделки. Линейку модели пополнил фургон с вместительным грузовым отсеком.

Related video

Опубликованы первые фото Renault Koleos 2023. Флагманский кроссовер французской марки прошел уже второе обновление. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Renault.

Кроссовер дебютировал в Южной Корее, ведь именно там его производят. На местном рынке модель известна под названием Renault QM6.

Renault Koleos 2023, Renault Koleos, новый Renault Koleos, кроссовер Renault Koleos Fullscreen
Сзади освежены фонари
Фото: Renault

Отличить новый Renault Koleos можно, прежде всего, по огромной решетке радиатора. Кроме того, изменены фонари и передний бампер, а еще предложены колесные диски свежего дизайна диаметром 18 и 19 дюймов.

Главное новшество в салоне – увеличенный 9,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Также улучшены материалы отделки, а для задних пассажиров установили разъем USB С.

Renault Koleos 2023, Renault Koleos, новый Renault Koleos, кроссовер Renault Koleos Fullscreen
Линейку модели пополнила грузовая версия без задних сидений
Фото: Renault

Также линейку пополнил фургон Renault QM6. Визуально он не отличается от стандартной модели, но у него нет дивана второго ряда. Сзади оборудован 1413-литровый грузовой отсек, отделенный перегородкой от водителя и переднего пассажира. Такая версия ощутимо дешевле – стоит от 20 300 долларов.

Из линейки Renault Koleos 2023 окончательно исчез дизель. Теперь кроссовер комплектуют исключительно бензиновыми моторами объемом 2,0 л (144 л. с.) и 2,5 л (171 л. с.), причем менее мощный двигатель доступен и с заводским ГБО. Все версии оснащены вариатором, а привод может быть передним или полным.

Важно
Бюджетный семейный кроссовер от Renault превратили в практичный дом на колесах (фото)
Бюджетный семейный кроссовер от Renault превратили в практичный дом на колесах (фото)

Примечательно, что Renault Koleos недолго будет оставаться флагманом. В Европе модель вскоре прекратят продавать, а ее преемником станет новый Renault Espace 2023, который превратят в семиместный кроссовер.

Также Фокус сообщал, что новый Renault Clio случайно рассекретили до премьеры.