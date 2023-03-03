Заводское ГБО и грузовая версия: Renault обновили флагманский кроссовер (фото)
Renault Koleos изменился внешне, а в салоне улучшены материалы отделки. Линейку модели пополнил фургон с вместительным грузовым отсеком.
Опубликованы первые фото Renault Koleos 2023. Флагманский кроссовер французской марки прошел уже второе обновление. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Renault.
Кроссовер дебютировал в Южной Корее, ведь именно там его производят. На местном рынке модель известна под названием Renault QM6.
Отличить новый Renault Koleos можно, прежде всего, по огромной решетке радиатора. Кроме того, изменены фонари и передний бампер, а еще предложены колесные диски свежего дизайна диаметром 18 и 19 дюймов.
Главное новшество в салоне – увеличенный 9,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Также улучшены материалы отделки, а для задних пассажиров установили разъем USB С.
Также линейку пополнил фургон Renault QM6. Визуально он не отличается от стандартной модели, но у него нет дивана второго ряда. Сзади оборудован 1413-литровый грузовой отсек, отделенный перегородкой от водителя и переднего пассажира. Такая версия ощутимо дешевле – стоит от 20 300 долларов.
Из линейки Renault Koleos 2023 окончательно исчез дизель. Теперь кроссовер комплектуют исключительно бензиновыми моторами объемом 2,0 л (144 л. с.) и 2,5 л (171 л. с.), причем менее мощный двигатель доступен и с заводским ГБО. Все версии оснащены вариатором, а привод может быть передним или полным.Важно
Примечательно, что Renault Koleos недолго будет оставаться флагманом. В Европе модель вскоре прекратят продавать, а ее преемником станет новый Renault Espace 2023, который превратят в семиместный кроссовер.
Также Фокус сообщал, что новый Renault Clio случайно рассекретили до премьеры.