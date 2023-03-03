Заводское ГБО и грузовая версия: Renault обновили флагманский кроссовер (фото)

Renault Koleos изменился внешне, а в салоне улучшены материалы отделки. Линейку модели пополнил фургон с вместительным грузовым отсеком.

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Опубликованы первые фото Renault Koleos 2023. Флагманский кроссовер французской марки прошел уже второе обновление. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Renault.

Кроссовер дебютировал в Южной Корее, ведь именно там его производят. На местном рынке модель известна под названием Renault QM6.

[ + – ] Сзади освежены фонари Фото: Renault

Отличить новый Renault Koleos можно, прежде всего, по огромной решетке радиатора. Кроме того, изменены фонари и передний бампер, а еще предложены колесные диски свежего дизайна диаметром 18 и 19 дюймов.

Главное новшество в салоне – увеличенный 9,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Также улучшены материалы отделки, а для задних пассажиров установили разъем USB С.

[ + – ] Линейку модели пополнила грузовая версия без задних сидений Фото: Renault

Также линейку пополнил фургон Renault QM6. Визуально он не отличается от стандартной модели, но у него нет дивана второго ряда. Сзади оборудован 1413-литровый грузовой отсек, отделенный перегородкой от водителя и переднего пассажира. Такая версия ощутимо дешевле – стоит от 20 300 долларов.

Из линейки Renault Koleos 2023 окончательно исчез дизель. Теперь кроссовер комплектуют исключительно бензиновыми моторами объемом 2,0 л (144 л. с.) и 2,5 л (171 л. с.), причем менее мощный двигатель доступен и с заводским ГБО. Все версии оснащены вариатором, а привод может быть передним или полным.

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Примечательно, что Renault Koleos недолго будет оставаться флагманом. В Европе модель вскоре прекратят продавать, а ее преемником станет новый Renault Espace 2023, который превратят в семиместный кроссовер.

Также Фокус сообщал, что новый Renault Clio случайно рассекретили до премьеры.