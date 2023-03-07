Флагманский кроссовер Renault показали на фото и видео до премьеры

Новый Renault Espace превратится из минивэна в семейный кроссовер. У авто просторный семиместный салон с двумя дисплеями и огромной панорамной крышей.

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Renault постепенно приоткрывают завесу тайны над новым Espace шестого поколения. Презентация модели состоится 28 марта, а пока на официальном сайте компании опубликовали фото и видео ее интерьера.

[ + – ] У кроссовера огромная панорамная крыша Фото: Renault

На снимке можно увидеть огромную панорамную крышу из стекла – ее длина достигает 133 см, а ширина – 84 см. Также обращают на себя внимание виртуальная панель приборов и большой тачскрин портретного формата – их позаимствовали у родственного Renault Austral.

[ + – ] Передняя панель знакома по Renault Austral Фото: Renault

Напомним, что новый Renault Espace 2023 кардинально изменится и станет семейным кроссовером. Модель, по сути, будет удлиненной семиместной версией Austral.

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Ранее дизайн Renault Espace показали на первых тизерах. Автомобиль схож с младшим братом, но заметно крупнее – 4,72 м в длину. В его салоне можно будет перевозить 2,48-метровые грузы.

Кроссовер Renault Espace предложат с 1,3-литровыми бензиновыми турбочетверками на 140 и 158 л. с., а также с гибридной установкой мощностью 200 л. с. За доплату предложат управляемые задние колеса.

Новый Espace позиционируют, как преемника Renault Koleos. Тем не менее, Koleos еще некоторое время будут выпускать: недавно он прошел обновление и даже получил грузовую версию.

Также Фокус сообщал, что новый Renault Clio 2023 рассекретили до премьеры.