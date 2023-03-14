Новий Renault Sandero 2023 повністю розсекретили до прем'єри (фото)

Renault Sandero 2023 суттєво відрізняється за дизайном від версії від Dacia. Хетчбек запропонують у бензинових версіях, а також із заводським ГБО.

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До інтернету потрапили патентні зображення Renault Sandero нового покоління. Бюджетний хетчбек представлять цього року. Про це повідомляє сайт Autoweek.

Версія Stepway дізнається по пластиковому обвазі

Новий Sandero третього покоління випускають під маркою Dacia з 2020 року і є однією з найпопулярніших моделей в Європі. А ось версія під брендом Renault досі не з'явилася, хоча споріднений автомобіль Renault Logan вже з'явився.

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Очікується, що офіційна презентація Renault Sandero 2023 відбудеться у Бразилії. Судячи з зображень, хетчбек істотно відрізнятиметься за дизайном від версії з логотипом Dacia.

Позаду встановлені нові С-подібні ліхтарі

У Renault Sandero повністю нова передня частина зі зміненою решіткою радіатора та "двоповерховими" фарами. Позаду встановлені інші С-подібні ліхтарі у стилі Renault Captur. На зображення потрапив позашляховий варіант Stepway – він дізнається за пластиковим захисним обважуванням.

Новий Renault Sandero оснащуватимуть 1,0-літровими бензиновими двигунами – 65-сильним атмосферним та турбованими на 90 та 110 к. с. В окремих країнах може з'явитися модифікація на 100 к. с. із заводським ГБО. Хетчбек запропонують із 5-ступінчастою механічною КПП та варіатором.

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