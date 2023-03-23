Renault презентували дешевий електричний кросовер-фургон за 20 000 євро (фото)

Комерційна версія Dacia Spring має 1000-літровий вантажний відсік і може перевозити понад 350 кг багажу. Запас ходу електрокара складає 230 км.

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Лінійку Dacia Spring 2023 поповнила комерційна версія Cargo. Вантажний фургон від Renault надійде у продаж у Європі за ціною близько 20 000 євро. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Renault Group.

Нова Dacia Spring Cargo візуально нічим не відрізняється від стандартного кросовера. А ось у салоні немає задніх сидінь – на їхньому місці обладнаний 1000-літровий вантажний відсік, відокремлений від водія перегородкою.

Запас ходу електрокара складає 230 км Фото: Dacia

Вантажопідйомність електрокара перевищує 350 кг. Примітно, що власники пасажирських Spring зможуть замовити переобладнання їх на фургони.

Електромобіль Dacia Spring Cargo запропонують як у стандартній 45-сильній, так і новітній 65-сильній версії. Акумуляторна батарея на 27,4 кВт∙год забезпечує запас ходу в 230 км.

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Нагадаємо, що електричний кросовер Dacia Spring є європейською версією моделі Renault City K-ZE, яка, у свою чергу, побудована на базі бензинового Renault Kwid. Це найдешевший електромобіль у Європі.

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