Команда "Формули-1" показала електрокар за 12 500 євро: ним можна керувати без прав (відео)

Електромобіль Ligier Myli сягає всього 2,96 м у довжину та обладнаний скромним мотором на 7,6 к. с. На вибір запропоновано три версії моделі із запасом ходу до 192 км.

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Французька компанія Ligier, відома у минулому своєю гоночною командою та болідами "Формули-1", презентувала компактний міський електрокар Myli. Він надходить у продаж за ціною від 12499 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ligier.

Двері багажника виконані повністю прозорими.

Електромобіль Ligier Myli поповнив лінійку компактних міських моделей французької марки. Вони настільки малопотужні, що в низці країн ЄС керувати ними можна без прав водія і з 14 років.

За доплату доступне позашляхове обважування

Новий Ligier Myli — мініатюрний двомісний хетчбек довжиною всього 2,96 м. Він відрізняється граненим дизайном з високим капотом і повністю прозорими дверима багажника. За доплату для авто доступні пластиковий позашляховий обвіс, спойлер та 15-дюймові литі диски.

Топові версії отримали 10-дюймовий тачскрін

Важливо

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Салон Ligier Myli 2023 оздоблений штучною шкірою та пластиком "під карбон". У авто тоненький цифровий щиток приладів, а топові версії отримали 10-дюймовий тачскрін, камеру заднього виду та аудіосистему. У всіх Myli є центральний замок та USB-порти.

Електрокар є двомісним

Скромний електродвигун на 7,6 к. с. та 10 Нм розганяє електрокар Ligier Myli до 45 км/год. На вибір запропоновано три види акумуляторних батарей:

ємністю 4,14 кВт∙год – запас ходу 63 км;

ємністю 8,28 кВт∙год – запас ходу 123 км;

ємністю 12,42 кВт∙год – запас ходу 192 км.

Заряджання батарей у домашніх умовах займає від 2,5 до 6 годин. Електромобілі Ligier також здаватимуть у лізинг за ціною від 99 до 177 євро на місяць. Крім того, у низці країн на них поширюється субсидія у розмірі до 900 євро.

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