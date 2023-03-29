Команда "Формули-1" показала електрокар за 12 500 євро: ним можна керувати без прав (відео)
Електромобіль Ligier Myli сягає всього 2,96 м у довжину та обладнаний скромним мотором на 7,6 к. с. На вибір запропоновано три версії моделі із запасом ходу до 192 км.
Французька компанія Ligier, відома у минулому своєю гоночною командою та болідами "Формули-1", презентувала компактний міський електрокар Myli. Він надходить у продаж за ціною від 12499 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ligier.
Електромобіль Ligier Myli поповнив лінійку компактних міських моделей французької марки. Вони настільки малопотужні, що в низці країн ЄС керувати ними можна без прав водія і з 14 років.
Новий Ligier Myli — мініатюрний двомісний хетчбек довжиною всього 2,96 м. Він відрізняється граненим дизайном з високим капотом і повністю прозорими дверима багажника. За доплату для авто доступні пластиковий позашляховий обвіс, спойлер та 15-дюймові литі диски.
Салон Ligier Myli 2023 оздоблений штучною шкірою та пластиком "під карбон". У авто тоненький цифровий щиток приладів, а топові версії отримали 10-дюймовий тачскрін, камеру заднього виду та аудіосистему. У всіх Myli є центральний замок та USB-порти.
Скромний електродвигун на 7,6 к. с. та 10 Нм розганяє електрокар Ligier Myli до 45 км/год. На вибір запропоновано три види акумуляторних батарей:
- ємністю 4,14 кВт∙год – запас ходу 63 км;
- ємністю 8,28 кВт∙год – запас ходу 123 км;
- ємністю 12,42 кВт∙год – запас ходу 192 км.
Заряджання батарей у домашніх умовах займає від 2,5 до 6 годин. Електромобілі Ligier також здаватимуть у лізинг за ціною від 99 до 177 євро на місяць. Крім того, у низці країн на них поширюється субсидія у розмірі до 900 євро.
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