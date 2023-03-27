Названо 10 недорогих електромобілів із запасом ходу понад 400 км

До списку потрапили 10 бюджетних електромобілів, які можуть проїхати понад 400 км на одному заряді. Усі ці моделі доступні на північноамериканському ринку.

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Експерти назвали 10 бюджетних моделей електромобілів, які мають запас ходу понад 400 км на одному заряді. Про це повідомили на сайті TopSpeed.

Запас ходу залишається одним із найважливіших критеріїв при виборі електромобіля. Головна проблема полягає в тому, що не всі автовиробники приділяють належну увагу цьому фактору. Проте, деякі авто на електротязі можуть проїхати більше ніж 400 км на одному заряді.

До списку потрапили 10 електромобілів з великим запасом ходу, які можна купити дешевше за $60 000. Початкові ціни представлені на основі даних з американського ринку.

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Топ 10 недорогих електромобілів із запасом ходу понад 400 км:

Chevrolet Bolt EV — $26 500 (416 км). Hyundai Kona Electric — $36 000 (418 км). Polestar 2 — $48 400 (434 км). Volkswagen ID.4 Pro SUV — $45 290 (442 км). Hyundai Ioniq 5 SE — $41 450 (487 км). Toyota BZ4X — $42 000 (405 км). Tesla Model 3 — $42 990 (438 км). Kia EV6 — $48 700 (499 км). BMW i4 — $52 000 (418 км). Ford Mustang Mach-E California Route 1 — $57 995 (502 км).

Раніше Фокус розповів, що в США більшість електромобілів з незначними пошкодженнями списують через надто дорогу вартість обслуговування.