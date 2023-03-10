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Найдешевші нові електромобілі на українському ринку у 2023 році

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Фото: Nissan | Nissan Leaf має великий попит не тільки в Європі, а й в Україні.

Українці почали частіше купувати нові електромобілі. Тим не менш, вибрати потрібну модель досить важко через великий вибір.

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В Україні є безліч повністю електричних автомобілів на будь-який бюджет. Названо найдешевші нові моделі на ринку. Про це повідомляє портал AutoRIA.

У лютому 2023 року попит на вживані та нові електромобілі в Україні суттєво зріс. Загалом за місяць українці купили 413 авто на електротязі без пробігу.

Багато українських водіїв не готові пересідати на електромобілі через їхню дорогу вартість. Проте в Україні продається безліч моделей з бюджетним цінником, які варті вашої уваги.

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ТОП-12 найдешевших нових електромобілів, доступних в Україні:

1. Dongfeng EX-1

Dongfeng EX1 Fullscreen
Dongfeng EX1 є найдешевшим електрокаром в Україні.
Фото: autohome.com.cn

Початкова вартість: 541 691 грн ($14 700)

Dongfeng EX1 – китайська ліцензійна копія електромобіля Renault City K-ZE. Модель оснащена 45-сильним електромотором та розганяється від 0 до 100 км/год за 12,1 секунди. Акумуляторна батарея ємністю 27 кВтг забезпечує запас ходу 270 км.

2. BYD E2

BYD E2 Fullscreen
BYD E2 пропонує великий запас ходу за бюджетний цінник
Фото: BYD Auto

Початкова вартість: 700 144 грн ($19 000)

BYD E2 хоч і є бюджетною моделлю, має багате оснащення. Інтер'єр досить просторий та практичний.

BYD E2 оснащений електромотором потужністю 95 л. і 180 Нм крутного моменту. Акумуляторна батарея на 43,2 кВтг забезпечує запас ходу 405 км.

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3. MG 4

MG 4 2023 Fullscreen
MG 4 має великий попит у Європі
Фото: MG

Початкова вартість: 986 738 грн ($26 778)

Електричний хетчбек MG 4 був визнаний "Найкращим сімейним автомобілем 2023 року" за версією UK Car of the Year Awards. Модель має непогані характеристики та багате оснащення.

У базовій версії STD MG 4 оснащується 170-сильним електромотором та акумуляторною батареєю на 51 кВтг. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,7 секунд, а максимальний запас ходу — 350 км.

4. Honda M-NV

Honda M-NV Fullscreen
Honda M-NV кардинально відрізняється зовні від інших моделей бренду
Фото: autohome.com.cn

Початкова вартість: 1 010 000 грн ($27 410)

Компактний сімейний електрокросовер має незвичайний для бренду дизайн і великий набір опцій. Модель оснащується електромотором потужністю 163 л. і 280 Нм крутного моменту.

В авто встановлено акумуляторну батарею ємністю 61,3 кВтг. Заявлений запас ходу – 480 км.

5. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Fullscreen
Volkswagen ID.3 є найдешевшим електромобілем лінійки ID.
Фото: Volkswagen

Початкова вартість: 1 051 338 грн ($28 532)

Компактний електричний Volkswagen в модельному ряду ID може похвалитися непоганим оснащенням і чуйним керуванням. На вибір доступні кілька модифікацій моделі.

Базова версія оснащена 145-сильним електродвигуном. Акумуляторна батарея ємністю 48 кВтг забезпечує запас ходу за циклом WLTP до 350 км.

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Шлях до розетки. Тест-драйв електрокара Volkswagen ID.3
Шлях до розетки. Тест-драйв електрокара Volkswagen ID.3

6. Weltmeister EX5-Z

Weltmeister EX5-Z Fullscreen
Weltmeister EX5-Z може проїхати 460 км на одному заряді
Фото: Weltmeister

Початкова вартість: 1 100 000 грн ($29 852)

Китайський електричний кросовер Weltmeister EX5-Z має мінімальний дизайн і непогані характеристики. Він має просторий салон, розрахований на 5 місць.

Weltmeister EX5-Z оснащений 217-сильним електродвигуном. В авто встановлено акумуляторну батарею ємністю 57 кВтг, а заявлений запас ходу становить 460 км.

7. Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 Fullscreen
Volkswagen ID.4 має багате оснащення і великий запас ходу.
Фото: Volkswagen

Початкова вартість: 1 208 025 грн ($32 784)

Електрокросовер Volkswagen ID.4 багато в чому перевершує ID.3. Модель має більш багате оснащення, але цінник вищий.

В Україні електрокар пропонується у комплектації Pure+, яка оснащена 204-сильним електромотором. Акумулятор ємністю 77 кВтг забезпечує максимальний запас ходу 508 км.

8. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric Fullscreen
Hyundai Kona Electric пропонується у двох версіях на вибір
Фото: Hyundai

Початкова вартість: 1 218 800 грн ($33 076)

Один із найпопулярніших електромобілів у Європі доступний і в Україні. Електричний Hyndai Kona запропонований із двома силовими установками на вибір.

Базова версія пропонує 136-сильний електромотор із акумуляторною батареєю на 39,2 кВтг. Заявлений запас ходу – 305 км на одному заряді.

9. Opel Mokka-e

Opel Mokka-e Fullscreen
Opel Mokka-e призначений для молодої аудиторії
Фото: Opel

Початкова вартість: 1 260 100 грн ($34 197)

Електричний кросовер Opel Mokka-e відрізняється від конкурентів своїм стильним дизайном. Модель можна замовити із різними яскравими кольорами кузова.

Кросовер оснащений електромотором потужністю 136 л. і з максимальним моментом, що крутить, в 260 Нм. Літій-іонна акумуляторна батарея на 50 кВтг забезпечує максимальний запас ходу 324 км.

10. Nissan Leaf

Nissan Leaf Fullscreen
Nissan Leaf є одним із найвідоміших електромобілів на планеті
Фото: Nissan

Початкова вартість: 1 329 320 грн ($36 076)

Один із найпопулярніших електромобілів у світі можна купити новим і в Україні. Модель пропонує широкий набір опцій та просторий інтер'єр.

Комплектація N-CONNECTA оснащена 150-сильним електродвигуном з акумуляторною батареєю ємністю 40 кВтг. Запас ходу одному заряді у місті становить 389 км.

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11. Volkswagen ID.6

Volkswagen ID.6 Fullscreen
Volkswagen ID.6 продається у двох модифікаціях
Фото: Volkswagen

Початкова вартість: 1 553 175 грн ($42 151)

Найбільший електричний кросовер Volkswagen може похвалитися семимісним інтер'єром та багатим оснащенням. На вибір доступні два варіанти моделі — ID.6 X і ID.6 Crozz.

Volkswagen ID.6, як і ID.4 у комплектації Pure+ оснащується 204-сильним електромотором. Акумулятор ємністю 77 кВтг забезпечує запас ходу понад 450 км.

12. MG Marvel R

MG Marvel R Fullscreen
MG Marvel R вирізняється стильним дизайном
Фото: MG

Початкова вартість: 1 700 423 грн ($46 147)

MG Marvel R — п'ятимісний британсько-китайський кросовер з виразним дизайном. Вже в базовій версії інтер'єр автомобіля оброблений шкірою, а передні сидіння отримали електропривід та підігрів.

Базова версія моделі пропонує 180-сильний електродвигун. Акумуляторна батарея на 70 кВтг забезпечує запас ходу 402 км.

Раніше Фокус писав, що в США назвали найпроблемніші сучасні електромобілі.