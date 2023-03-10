Самые дешевые новые электромобили на украинском рынке в 2023 году
Украинцы стали чаще покупать новые электромобили. Тем не менее выбрать нужную модель довольно трудно из-за большого выбора.
В Украине доступно множество полностью электрических автомобилей на любой бюджет. Названы самые дешевые новые модели на рынке. Об этом сообщает портал AutoRIA.
В феврале 2023 года спрос на подержанные и новые электромобили в Украине существенно вырос. Всего за месяц украинцы купили 413 авто на электротяге без пробега.
Многие украинские водители не готовы пересаживаться на электромобили из-за их дороговизны. Тем не менее в Украине продается множество моделей с бюджетным ценником, которые стоят вашего внимания.
ТОП-12 самых дешевых новых электромобилей, доступных в Украине:
1. Dongfeng EX-1
Начальная стоимость: 541 691 грн ($14 700)
Dongfeng EX1 – китайская лицензионная копия электромобиля Renault City K-ZE. Модель оснащена 45-сильным электромотором и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 12,1 секунды. Аккумуляторная батарея емкостью 27 кВтч обеспечивает запас хода в 270 км.
2. BYD E2
Начальная стоимость: 700 144 грн ($19 000)
BYD E2 хоть и является бюджетной моделью, обладает богатым оснащением. Интерьер довольно просторный и практичный.
BYD E2 оснащен электромотором мощностью 95 л.с. и 180 Нм крутящего момента. Аккумуляторная батарея на 43,2 кВтч обеспечивает запас хода 405 км.Важно
3. MG 4
Начальная стоимость: 986 738 грн ($26 778)
Электрический хэтчбек MG 4 был признан "Лучшим семейным автомобилем 2023 года" по версии UK Car of the Year Awards. Модель обладает неплохими характеристиками и богатым оснащением.
В базовой версии STD MG 4 оснащается 170-сильным электромотором и аккумуляторной батареей на 51 кВтч. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,7 секунды, а максимальный запас хода — 350 км.
4. Honda M-NV
Начальная стоимость: 1 010 000 грн ($27 410)
Компактный семейный электрокроссовер обладает необычным для бренда дизайном и большим набором опций. Модель оснащается электромотором мощностью 163 л.с. и 280 Нм крутящего момента.
В авто установлена аккумуляторная батарея емкостью 61,3 кВтч. Заявленный запас хода — 480 км.
5. Volkswagen ID.3
Начальная стоимость: 1 051 338 грн ($28 532)
Самый компактный электрический Volkswagen в модельном ряду ID может похвастать неплохим оснащением и отзывчивым управлением. На выбор доступны сразу несколько модификаций модели.
Базовая версия оснащена 145-сильным электромотором. Аккумуляторная батарея емкостью 48 кВтч обеспечивает запас хода по циклу WLTP до 350 км.Важно
6. Weltmeister EX5-Z
Начальная стоимость: 1 100 000 грн ($29 852)
Китайский электрический кроссовер Weltmeister EX5-Z обладает минималистичным дизайном и неплохими характеристиками. Он имеет просторный салон, рассчитанный на 5 посадочных мест.
Weltmeister EX5-Z оснащен 217-сильным электромотором. В авто установлена аккумуляторная батарея емкостью 57 кВтч, а заявленный запас хода составляет 460 км.
7. Volkswagen ID.4
Начальная стоимость: 1 208 025 грн ($32 784)
Электрокроссовер Volkswagen ID.4 во многом превосходит ID.3. Модель обладает более богатым оснащением, но ценник выше.
В Украине электрокар предлагается в комплектации Pure+, которая оснащена 204-сильным электромотором. Аккумулятор емкостью 77 кВтч обеспечивает максимальный запас хода 508 км.
8. Hyundai Kona Electric
Начальная стоимость: 1 218 800 грн ($33 076)
Один из самых популярных электромобилей в Европе доступен и в Украине. Электрический Hyndai Kona предложен с двумя силовыми установками на выбор.
Базовая версия предлагает 136-сильный электромотор с аккумуляторной батареей на 39,2 кВтч. Заявленный запас хода — 305 км на одном заряде.
9. Opel Mokka-e
Начальная стоимость: 1 260 100 грн ($34 197)
Электрический кроссовер Opel Mokka-e сильно отличается от конкурентов своим стильным дизайном. Модель можно заказать с различными яркими цветами кузова.
Кроссовер оснащен электромотором мощностью 136 л.с. и с максимальным крутящим моментом в 260 Нм. Литий-ионная аккумуляторная батарея на 50 кВтч обеспечивает максимальный запас хода в 324 км.
10. Nissan Leaf
Начальная стоимость: 1 329 320 грн ($36 076)
Один из самых популярных электромобилей в мире можно купить новым и в Украине. Модель предлагает широкий набор опций и просторный интерьер.
Комплектация N-CONNECTA оснащена 150-сильным электромотором с аккумуляторной батареей емкостью 40 кВтч. Запас хода на одном заряде в городе составляет 389 км.Важно
11. Volkswagen ID.6
Начальная стоимость: 1 553 175 грн ($42 151)
Самый большой электрический кроссовер Volkswagen может похвастаться семиместным интерьером и богатым оснащением. На выбор доступны два варианта модели — ID.6 X и ID.6 Crozz.
Volkswagen ID.6, как и ID.4 в комплектации Pure+ оснащается 204-сильным электромотором. Аккумулятор емкостью 77 кВтч обеспечивает запас хода более 450 км.
12. MG Marvel R
Начальная стоимость: 1 700 423 грн ($46 147)
MG Marvel R — пятиместный британско-китайский кроссовер с выразительным дизайном. Уже в базовой версии интерьер автомобиля отделан кожей, а передние сиденья получили электропривод и подогрев.
Базовая версия модели предлагает 180-сильный электромотор. Аккумуляторная батарея на 70 кВтч обеспечивает запас хода 402 км.
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