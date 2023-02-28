Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Британцы определили лучшие автомобили 2023 года (фото)

MG, Lotus, Toyota, Dacia, Land Rover, UK Car of the Year Awards, Лучшие автомобили, Авто, Автомобили, Эксперты, Фото
Фото: MG | MG 4 получил награду в категории "Лучший семейный автомобиль"

Объявлены автомобили-победители в семи различных номинациях UK Car of the Year Awards 2023. В марте жюри назовут "Лучший автомобиль года" в Великобритании.

Related video

Жюри UK Car of the Year Awards 2023 объявили семь победителей в различных категориях. Награды впервые получили Dacia, Lotus и MG. Об этом рассказали на сайте конкурса.

Компанию MG признали самым быстрорастущим автомобильным брендом в Великобритании. Электромобиль MG 4 получил награду в категории "Лучший семейный автомобиль".

Самый дешевый в Великобритании семиместный автомобиль Dacia Jogger получил звание "Лучшего большого семейного автомобиля". Спорткар Lotus Emira победил в категории "Лучший высокопроизводительный автомобиль".

Toyota в этом году получила сразу две награды. Одна из них в категории "Лучшее купе" досталось спорткару GR86. Кроссовер Aygo X одержал победу в номинации "Лучший городской автомобиль".

"Лучшим кроссовером года" стал Kia Niro. Новый Land Rover Range Rover победил в номинации "Лучший большой кроссовер".

Важно
Американцы назвали самые лучшие автомобили 2023 года
Американцы назвали самые лучшие автомобили 2023 года

Теперь жюри осталось определить "Лучший автомобиль года 2023" в Великобритании. Победителем должна стать одна из семи представленных моделей.

Ранее Фокус писал, что были определены финалисты конкурса Women's World Car Of The Year 2023 ("Женский всемирный автомобиль года 2023").