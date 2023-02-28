Британцы определили лучшие автомобили 2023 года (фото)

Объявлены автомобили-победители в семи различных номинациях UK Car of the Year Awards 2023. В марте жюри назовут "Лучший автомобиль года" в Великобритании.

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Жюри UK Car of the Year Awards 2023 объявили семь победителей в различных категориях. Награды впервые получили Dacia, Lotus и MG. Об этом рассказали на сайте конкурса.

Компанию MG признали самым быстрорастущим автомобильным брендом в Великобритании. Электромобиль MG 4 получил награду в категории "Лучший семейный автомобиль".

Самый дешевый в Великобритании семиместный автомобиль Dacia Jogger получил звание "Лучшего большого семейного автомобиля". Спорткар Lotus Emira победил в категории "Лучший высокопроизводительный автомобиль".

Toyota в этом году получила сразу две награды. Одна из них в категории "Лучшее купе" досталось спорткару GR86. Кроссовер Aygo X одержал победу в номинации "Лучший городской автомобиль".

"Лучшим кроссовером года" стал Kia Niro. Новый Land Rover Range Rover победил в номинации "Лучший большой кроссовер".

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Теперь жюри осталось определить "Лучший автомобиль года 2023" в Великобритании. Победителем должна стать одна из семи представленных моделей.

Ранее Фокус писал, что были определены финалисты конкурса Women's World Car Of The Year 2023 ("Женский всемирный автомобиль года 2023").