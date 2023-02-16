В тренде — кроссоверы: названы лучшие женские автомобили 2023 года

В финал премии "Женский всемирный автомобиль года 2023" вышли шесть моделей разных классов. Большинство из них являются кроссоверами.

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Определены финалисты конкурса Women's World Car Of The Year 2023 ("Женский всемирный автомобиль года 2023"). За победу будут бороться шесть моделей. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Традиционно для конкурса финалисты являются лучшими авто года в своих классах. Абсолютный же победитель будет объявлен 8 марта – в Международный женский день. Примечательно, что на этот раз электромобили оказались в меньшинстве, а преобладают кроссоверы.

[ + – ] Kia Niro [ + – ] Jeep Avenger [ + – ] Citroen C5 X [ + – ] Nissan X-Trail [ + – ] Audi RS3 [ + – ] Ford Ranger

Лучшие женские автомобили 2023 года:

Лучший городской автомобиль – Kia Niro

Лучший семейный кроссовер – Jeep Avenger

Лучший большой автомобиль – Citroen C5 X

Лучший большой кроссовер – Nissan X-Trail

Лучший спортивный автомобиль – Audi RS3

Лучший внедорожник/пикап – Ford Ranger

Важно

Названы претенденты на звание лучшего авто 2023 года в мире (фото)

Премию Women's World Car Of The Year вручают с 2010 года. Лучшие авто для женщин выбирает жюри из 63 автожурналисток, представляющих 43 страны мира. Они оценивают безопасность, комфорт, управляемость, технологию, дизайн, экономичность, экологичность и цену. В прошлом году победителем стал новый Peugeot 308.

Ранее Фокус рассказывал про лучшие авто года в Европе. Победителем впервые стал Jeep.