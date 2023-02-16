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Авто

В тренде — кроссоверы: названы лучшие женские автомобили 2023 года

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В финал конкурса Women's World Car Of The Year 2023 вышли шесть авто

В финал премии "Женский всемирный автомобиль года 2023" вышли шесть моделей разных классов. Большинство из них являются кроссоверами.

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Определены финалисты конкурса Women's World Car Of The Year 2023 ("Женский всемирный автомобиль года 2023"). За победу будут бороться шесть моделей. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Традиционно для конкурса финалисты являются лучшими авто года в своих классах. Абсолютный же победитель будет объявлен 8 марта – в Международный женский день. Примечательно, что на этот раз электромобили оказались в меньшинстве, а преобладают кроссоверы.

Kia Niro Fullscreen
Kia Niro
Jeep Avenger Fullscreen
Jeep Avenger
Citroen C5 X Fullscreen
Citroen C5 X
Nissan X-Trail Fullscreen
Nissan X-Trail
Audi RS3 Fullscreen
Audi RS3
Ford Ranger Fullscreen
Ford Ranger
Kia Niro
Jeep Avenger
Citroen C5 X
Nissan X-Trail
Audi RS3
Ford Ranger

Лучшие женские автомобили 2023 года:

  • Лучший городской автомобиль – Kia Niro
  • Лучший семейный кроссовер – Jeep Avenger
  • Лучший большой автомобиль – Citroen C5 X
  • Лучший большой кроссовер – Nissan X-Trail
  • Лучший спортивный автомобиль – Audi RS3
  • Лучший внедорожник/пикап – Ford Ranger
Важно
Названы претенденты на звание лучшего авто 2023 года в мире (фото)
Названы претенденты на звание лучшего авто 2023 года в мире (фото)

Премию Women's World Car Of The Year вручают с 2010 года. Лучшие авто для женщин выбирает жюри из 63 автожурналисток, представляющих 43 страны мира. Они оценивают безопасность, комфорт, управляемость, технологию, дизайн, экономичность, экологичность и цену. В прошлом году победителем стал новый Peugeot 308.

Ранее Фокус рассказывал про лучшие авто года в Европе. Победителем впервые стал Jeep.