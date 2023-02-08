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Авто

Названы претенденты на звание лучшего авто 2023 года в мире (фото)

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Фото: carscoops.com | В финал конкурса вышли кроссоверы, спорткары и электромобили

В финал конкурса World Car of the Year вышли 10 моделей — кроссоверы, электромобили и спорткары. Также объявлены претенденты на победу в разных автомобильных сегментах.

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Объявлены финалисты конкурса World Car of the Year 2023 ("Всемирный автомобиль года 2023"). Победителей в разных номинациях назовут в апреле на автошоу в Нью-Йорке. Об этом сообщает официальный сайт премии.

За победу в основной категории "Лучшее авто года" поборются 10 моделей. Подавляющее большинство из них – кроссоверы, но в финал попали и электромобили, и даже спорткары.

Финалисты конкурса World Car of the Year 2023:

  1. Alfa Romeo Tonale
  2. BMW 2 Series Coupe
  3. BMW X1
  4. Honda ZR-V
  5. Hyundai Ioniq 6
  6. Kia Niro
  7. Mazda CX-60
  8. Mercedes C-Class
  9. Nissan Ariya
  10. Nissan Z
Alfa Romeo Tonale Fullscreen
Alfa Romeo Tonale
Фото: Stellantis
BMW 2 Series Coupe Fullscreen
BMW 2 Series Coupe
Фото: BMW
BMW X1 Fullscreen
BMW X1
Фото: BMW
Honda ZR-V Fullscreen
Honda ZR-V
Фото: Honda
Hyundai Ioniq 6 Fullscreen
Hyundai Ioniq 6
Фото: Hyundai
Kia Niro Fullscreen
Kia Niro
Фото: Kia
Mazda CX-60 Fullscreen
Mazda CX-60
Фото: Mazda
Mercedes C-Class Fullscreen
Mercedes C-Class
Фото: Mercedes-Benz
Nissan Ariya Fullscreen
Nissan Ariya
Фото: Nissan
Nissan Z Fullscreen
Nissan Z
Alfa Romeo Tonale
BMW 2 Series Coupe
BMW X1
Honda ZR-V
Hyundai Ioniq 6
Kia Niro
Mazda CX-60
Mercedes C-Class
Nissan Ariya
Nissan Z

За звание лучшего электромобиля поборются BMW i7, Genesis GV60, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV и Lucid Air. В сегменте городских авто финалистами стали Citroen C3, ORA Funky Cat и Volkswagen Taigo.

На награду лучшему премиальному авто претендуют BMW 7 Series, Genesis G90, Range Rover, Range Rover Sport и Lucid Air. В классе спорткаров отобраны BMW M4 CSL, Kia EV6 GT, Nissan Z, Porsche 911 GT3 RS и Toyota GR Corolla.

Важно
Названы автомобили, которыми больше всего удовлетворены их владельцы
Названы автомобили, которыми больше всего удовлетворены их владельцы

Отдельная премия положена за дизайн и за нее поборются Cadillac Lyriq, Hyundai Ioniq 6, Range Rover, Lucid Air и Nissan Z.

Конкурс World car of the Year проводят с 2005 года. Лучшие автомобили года определяет жюри из 82 автожурналистов, представляющих 24 страны мира. В прошлом году главную премию получил электрокар Hyundai Ioniq 5.

Ранее Фокус рассказывал, что названы лучшие авто года в Европе. Победителем впервые стал Jeep.

Также мы писали про лучшие автомобили года по мнению американцев.