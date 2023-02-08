Названы претенденты на звание лучшего авто 2023 года в мире (фото)

В финал конкурса World Car of the Year вышли 10 моделей — кроссоверы, электромобили и спорткары. Также объявлены претенденты на победу в разных автомобильных сегментах.

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Объявлены финалисты конкурса World Car of the Year 2023 ("Всемирный автомобиль года 2023"). Победителей в разных номинациях назовут в апреле на автошоу в Нью-Йорке. Об этом сообщает официальный сайт премии.

За победу в основной категории "Лучшее авто года" поборются 10 моделей. Подавляющее большинство из них – кроссоверы, но в финал попали и электромобили, и даже спорткары.

Финалисты конкурса World Car of the Year 2023:

Alfa Romeo Tonale BMW 2 Series Coupe BMW X1 Honda ZR-V Hyundai Ioniq 6 Kia Niro Mazda CX-60 Mercedes C-Class Nissan Ariya Nissan Z

[ + – ] Alfa Romeo Tonale Фото: Stellantis [ + – ] BMW 2 Series Coupe Фото: BMW [ + – ] BMW X1 Фото: BMW [ + – ] Honda ZR-V Фото: Honda [ + – ] Hyundai Ioniq 6 Фото: Hyundai [ + – ] Kia Niro Фото: Kia [ + – ] Mazda CX-60 Фото: Mazda [ + – ] Mercedes C-Class Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Nissan Ariya Фото: Nissan [ + – ] Nissan Z

За звание лучшего электромобиля поборются BMW i7, Genesis GV60, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV и Lucid Air. В сегменте городских авто финалистами стали Citroen C3, ORA Funky Cat и Volkswagen Taigo.

На награду лучшему премиальному авто претендуют BMW 7 Series, Genesis G90, Range Rover, Range Rover Sport и Lucid Air. В классе спорткаров отобраны BMW M4 CSL, Kia EV6 GT, Nissan Z, Porsche 911 GT3 RS и Toyota GR Corolla.

Важно

Названы автомобили, которыми больше всего удовлетворены их владельцы

Отдельная премия положена за дизайн и за нее поборются Cadillac Lyriq, Hyundai Ioniq 6, Range Rover, Lucid Air и Nissan Z.

Конкурс World car of the Year проводят с 2005 года. Лучшие автомобили года определяет жюри из 82 автожурналистов, представляющих 24 страны мира. В прошлом году главную премию получил электрокар Hyundai Ioniq 5.

Ранее Фокус рассказывал, что названы лучшие авто года в Европе. Победителем впервые стал Jeep.

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