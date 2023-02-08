Названы претенденты на звание лучшего авто 2023 года в мире (фото)
В финал конкурса World Car of the Year вышли 10 моделей — кроссоверы, электромобили и спорткары. Также объявлены претенденты на победу в разных автомобильных сегментах.
Объявлены финалисты конкурса World Car of the Year 2023 ("Всемирный автомобиль года 2023"). Победителей в разных номинациях назовут в апреле на автошоу в Нью-Йорке. Об этом сообщает официальный сайт премии.
За победу в основной категории "Лучшее авто года" поборются 10 моделей. Подавляющее большинство из них – кроссоверы, но в финал попали и электромобили, и даже спорткары.
Финалисты конкурса World Car of the Year 2023:
- Alfa Romeo Tonale
- BMW 2 Series Coupe
- BMW X1
- Honda ZR-V
- Hyundai Ioniq 6
- Kia Niro
- Mazda CX-60
- Mercedes C-Class
- Nissan Ariya
- Nissan Z
За звание лучшего электромобиля поборются BMW i7, Genesis GV60, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV и Lucid Air. В сегменте городских авто финалистами стали Citroen C3, ORA Funky Cat и Volkswagen Taigo.
На награду лучшему премиальному авто претендуют BMW 7 Series, Genesis G90, Range Rover, Range Rover Sport и Lucid Air. В классе спорткаров отобраны BMW M4 CSL, Kia EV6 GT, Nissan Z, Porsche 911 GT3 RS и Toyota GR Corolla.Важно
Отдельная премия положена за дизайн и за нее поборются Cadillac Lyriq, Hyundai Ioniq 6, Range Rover, Lucid Air и Nissan Z.
Конкурс World car of the Year проводят с 2005 года. Лучшие автомобили года определяет жюри из 82 автожурналистов, представляющих 24 страны мира. В прошлом году главную премию получил электрокар Hyundai Ioniq 5.
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