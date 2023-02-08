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Авто

Названо претендентів на звання найкращого авто 2023 року в світі (фото)

кращі авто року, авто року, World Car of the Year, BMW X1, Hyundai Ioniq, Mazda CX-60, Mercedes C-lass, Nissan Ariya
Фото: carscoops.com | У фінал конкурсу вийшли кросовери, спорткари та електромобілі

У фінал конкурсу World Car of the Year вийшли 10 моделей — кросовери, електромобілі та спорткари. Також оголошено претендентів на перемогу в різних автомобільних сегментах.

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Оголошено фіналістів конкурсу World Car of the Year 2023 ("Всесвітній автомобіль 2023 року"). Переможців у різних номінаціях назвуть у квітні на автошоу в Нью-Йорку. Про це повідомляє офіційний сайт премії.

За перемогу в основній категорії "Краще авто року" змагатимуться 10 моделей. Переважна більшість із них – кросовери, але у фінал потрапили і електромобілі, і навіть спорткари.

Фіналісти конкурсу World Car of the Year 2023:

  1. Alfa Romeo Tonale
  2. BMW 2 Series Coupe
  3. BMW X1
  4. Honda ZR-V
  5. Hyundai Ioniq 6
  6. Kia Niro
  7. Mazda CX-60
  8. Mercedes C-Class
  9. Nissan Ariya
  10. Nissan Z
Alfa Romeo Tonale Fullscreen
Alfa Romeo Tonale
Фото: Stellantis
BMW 2 Series Coupe Fullscreen
BMW 2 Series Coupe
Фото: BMW
BMW X1 Fullscreen
BMW X1
Фото: BMW
Honda ZR-V Fullscreen
Honda ZR-V
Фото: Honda
Hyundai Ioniq 6 Fullscreen
Hyundai Ioniq 6
Фото: Hyundai
Kia Niro Fullscreen
Kia Niro
Фото: Kia
Mazda CX-60 Fullscreen
Mazda CX-60
Фото: Mazda
Mercedes C-Class Fullscreen
Mercedes C-Class
Фото: Mercedes-Benz
Nissan Ariya Fullscreen
Nissan Ariya
Фото: Nissan
Nissan Z Fullscreen
Nissan Z
Alfa Romeo Tonale
BMW 2 Series Coupe
BMW X1
Honda ZR-V
Hyundai Ioniq 6
Kia Niro
Mazda CX-60
Mercedes C-Class
Nissan Ariya
Nissan Z

За звання кращого електромобіля змагатимуться BMW i7, Genesis GV60, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV та Lucid Air. У сегменті міських автомобілів фіналістами стали Citroen C3, ORA Funky Cat і Volkswagen Taigo.

На нагороду найкращому преміальному авто претендують BMW 7 Series, Genesis G90, Range Rover, Range Rover Sport та Lucid Air. У класі спорткарів відібрано BMW M4 CSL, Kia EV6 GT, Nissan Z, Porsche 911 GT3 RS та Toyota GR Corolla.

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Окрема премія покладена за дизайн і за неї поборються Cadillac Lyriq, Hyundai Ioniq 6, Range Rover, Lucid Air та Nissan Z.

Конкурс World car of the Year проводять із 2005 року. Найкращі автомобілі року визначає журі з 82 автожурналістів, які представляють 24 країни світу. Минулого року головну премію отримав електрокар Hyundai Ioniq 5.

Раніше Фокус розповідав, що названо найкращі авто року в Європі. Переможцем уперше став Jeep.

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