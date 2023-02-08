Названо претендентів на звання найкращого авто 2023 року в світі (фото)
У фінал конкурсу World Car of the Year вийшли 10 моделей — кросовери, електромобілі та спорткари. Також оголошено претендентів на перемогу в різних автомобільних сегментах.
Оголошено фіналістів конкурсу World Car of the Year 2023 ("Всесвітній автомобіль 2023 року"). Переможців у різних номінаціях назвуть у квітні на автошоу в Нью-Йорку. Про це повідомляє офіційний сайт премії.
За перемогу в основній категорії "Краще авто року" змагатимуться 10 моделей. Переважна більшість із них – кросовери, але у фінал потрапили і електромобілі, і навіть спорткари.
Фіналісти конкурсу World Car of the Year 2023:
- Alfa Romeo Tonale
- BMW 2 Series Coupe
- BMW X1
- Honda ZR-V
- Hyundai Ioniq 6
- Kia Niro
- Mazda CX-60
- Mercedes C-Class
- Nissan Ariya
- Nissan Z
За звання кращого електромобіля змагатимуться BMW i7, Genesis GV60, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV та Lucid Air. У сегменті міських автомобілів фіналістами стали Citroen C3, ORA Funky Cat і Volkswagen Taigo.
На нагороду найкращому преміальному авто претендують BMW 7 Series, Genesis G90, Range Rover, Range Rover Sport та Lucid Air. У класі спорткарів відібрано BMW M4 CSL, Kia EV6 GT, Nissan Z, Porsche 911 GT3 RS та Toyota GR Corolla.Важливо
Окрема премія покладена за дизайн і за неї поборються Cadillac Lyriq, Hyundai Ioniq 6, Range Rover, Lucid Air та Nissan Z.
Конкурс World car of the Year проводять із 2005 року. Найкращі автомобілі року визначає журі з 82 автожурналістів, які представляють 24 країни світу. Минулого року головну премію отримав електрокар Hyundai Ioniq 5.
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