Названо претендентів на звання найкращого авто 2023 року в світі (фото)

У фінал конкурсу World Car of the Year вийшли 10 моделей — кросовери, електромобілі та спорткари. Також оголошено претендентів на перемогу в різних автомобільних сегментах.

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Оголошено фіналістів конкурсу World Car of the Year 2023 ("Всесвітній автомобіль 2023 року"). Переможців у різних номінаціях назвуть у квітні на автошоу в Нью-Йорку. Про це повідомляє офіційний сайт премії.

За перемогу в основній категорії "Краще авто року" змагатимуться 10 моделей. Переважна більшість із них – кросовери, але у фінал потрапили і електромобілі, і навіть спорткари.

Фіналісти конкурсу World Car of the Year 2023:

Alfa Romeo Tonale BMW 2 Series Coupe BMW X1 Honda ZR-V Hyundai Ioniq 6 Kia Niro Mazda CX-60 Mercedes C-Class Nissan Ariya Nissan Z

[ + – ] Alfa Romeo Tonale Фото: Stellantis [ + – ] BMW 2 Series Coupe Фото: BMW [ + – ] BMW X1 Фото: BMW [ + – ] Honda ZR-V Фото: Honda [ + – ] Hyundai Ioniq 6 Фото: Hyundai [ + – ] Kia Niro Фото: Kia [ + – ] Mazda CX-60 Фото: Mazda [ + – ] Mercedes C-Class Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Nissan Ariya Фото: Nissan [ + – ] Nissan Z

За звання кращого електромобіля змагатимуться BMW i7, Genesis GV60, Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV та Lucid Air. У сегменті міських автомобілів фіналістами стали Citroen C3, ORA Funky Cat і Volkswagen Taigo.

На нагороду найкращому преміальному авто претендують BMW 7 Series, Genesis G90, Range Rover, Range Rover Sport та Lucid Air. У класі спорткарів відібрано BMW M4 CSL, Kia EV6 GT, Nissan Z, Porsche 911 GT3 RS та Toyota GR Corolla.

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Окрема премія покладена за дизайн і за неї поборються Cadillac Lyriq, Hyundai Ioniq 6, Range Rover, Lucid Air та Nissan Z.

Конкурс World car of the Year проводять із 2005 року. Найкращі автомобілі року визначає журі з 82 автожурналістів, які представляють 24 країни світу. Минулого року головну премію отримав електрокар Hyundai Ioniq 5.

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