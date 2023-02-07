Названі автомобілі, якими найбільше задоволені їхні власники
Водії розповіли про досвід експлуатації своїх авто та оцінили їх за рівнем задоволеності. Експерти виділили 20 автомобілів, якими власники задоволені найбільше і найменше.
Експерти опитали власників понад сотні різних автомобілів, щоб з'ясувати їхній ступінь задоволеності своїм вибором. Вони виділили кілька автомобільних брендів, які рідко розчаровують своїх покупців. Про це повідомили на сайті Consumer Reports.
Власники Porsche найбільше задоволені своїми авто. Більшість із них зазначили, що купили б ще один автомобіль цього бренду.Важливо
Друге місце за рівнем задоволеності власників займає преміальний бренд Genesis. Водії хвалять свої авто за непогану надійність та багате оснащення.
Виробник електромобілів Tesla розташувався на третьому місці. У бренду лояльні покупці, котрі цінують переваги цих авто.
Усього в базі Consumer Reports містяться дані про більш ніж 300 000 автомобілів. В основному до неї входять моделі 2020-2022 років випуску.
ТОП 10 автомобільних брендів за рівнем задоволеності власників:
- Porsche — 83%
- Genesis — 80%
- Tesla — 78%
- BMW — 73%
- Subaru — 73%
- Lexus — 72%
- Toyota — 72%
- Dodge — 71%
- Ford — 70%
- Hyundai — 70%
В опитуванні також виділено автомобільні бренди, які часто розчаровують своїх клієнтів. Власники їхніх автомобілів незадоволені своїм вибором.
ТОП 10 найнезадовільніших автомобільних брендів:
- Infiniti — 50%
- Volkswagen — 56%
- Mercedes-Benz — 57%
- Nissan — 59%
- Cadillac — 59%
- Jeep — 63%
- GMC — 65%
- Lincoln — 65%
- Audi — 65%
- Buick — 66%
Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали найпопулярніші автомобілі в Європі у 2022 році.