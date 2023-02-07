Названі автомобілі, якими найбільше задоволені їхні власники

Водії розповіли про досвід експлуатації своїх авто та оцінили їх за рівнем задоволеності. Експерти виділили 20 автомобілів, якими власники задоволені найбільше і найменше.

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Експерти опитали власників понад сотні різних автомобілів, щоб з'ясувати їхній ступінь задоволеності своїм вибором. Вони виділили кілька автомобільних брендів, які рідко розчаровують своїх покупців. Про це повідомили на сайті Consumer Reports.

Власники Porsche найбільше задоволені своїми авто. Більшість із них зазначили, що купили б ще один автомобіль цього бренду.

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Якими новими авто найбільше і найменше задоволені їх власники

Друге місце за рівнем задоволеності власників займає преміальний бренд Genesis. Водії хвалять свої авто за непогану надійність та багате оснащення.

Виробник електромобілів Tesla розташувався на третьому місці. У бренду лояльні покупці, котрі цінують переваги цих авто.

Усього в базі Consumer Reports містяться дані про більш ніж 300 000 автомобілів. В основному до неї входять моделі 2020-2022 років випуску.

[ + – ] Porsche очолив рейтинг автомобільних брендів за рівнем задоволеності власників Фото: Porsche

ТОП 10 автомобільних брендів за рівнем задоволеності власників:

Porsche — 83% Genesis — 80% Tesla — 78% BMW — 73% Subaru — 73% Lexus — 72% Toyota — 72% Dodge — 71% Ford — 70% Hyundai — 70%

В опитуванні також виділено автомобільні бренди, які часто розчаровують своїх клієнтів. Власники їхніх автомобілів незадоволені своїм вибором.

[ + – ] Половина власників Infiniti незадоволені своїми автомобілями Фото: Nissan

ТОП 10 найнезадовільніших автомобільних брендів:

Infiniti — 50% Volkswagen — 56% Mercedes-Benz — 57% Nissan — 59% Cadillac — 59% Jeep — 63% GMC — 65% Lincoln — 65% Audi — 65% Buick — 66%

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали найпопулярніші автомобілі в Європі у 2022 році.