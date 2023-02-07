Названы автомобили, которыми больше всего удовлетворены их владельцы

Водители рассказали об опыте эксплуатации своих авто и оценили их по степени удовлетворенности. Эксперты выделили 20 автомобилей, которыми владельцы довольны больше и меньше всего.

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Эксперты опросили владельцев более сотни различных автомобилей, чтобы выяснить их степень удовлетворенности своим выбором. Они выделили несколько автомобильных брендов, которые редко разочаровывают своих покупателей. Об это рассказали на сайте Consumer Reports.

Владельцы Porsche больше всего удовлетворены своими авто. Многие из них отметили, что купили бы еще один автомобиль этого бренда.

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Какими новыми авто больше всего и меньше всего удовлетворены их владельцы

Второе место по степени удовлетворенности владельцев занимает премиальный бренд Genesis. Водители хвалят свои авто за неплохую надежность и богатое оснащение.

Производитель электромобилей Tesla расположился на третьем месте. У бренда лояльные покупатели, которые ценят преимущества этих авто.

Всего в базе Consumer Reports содержаться данные о более чем 300 000 автомобилей. В основном в нее входят модели 2020–2022 годов выпуска.

[ + – ] Porsche возглавил рейтинг автомобильных брендов по степени удовлетворенности владельцев Фото: Porsche

ТОП-10 автомобильных брендов по степени удовлетворенности владельцев:

Porsche — 83% Genesis — 80% Tesla — 78% BMW — 73% Subaru — 73% Lexus — 72% Toyota — 72% Dodge — 71% Ford — 70% Hyundai — 70%

В опросе также выделены автомобильные бренды, которые часто разочаровывают своих клиентов. Владельцы их автомобилей недовольны своим выбором.

[ + – ] Половина владельцев Infiniti недовольны своими автомобилями Фото: Nissan

ТОП-10 самых неудовлетворительных автомобильных брендов:

Infiniti — 50% Volkswagen — 56% Mercedes-Benz — 57% Nissan — 59% Cadillac — 59% Jeep — 63% GMC — 65% Lincoln — 65% Audi — 65% Buick — 66%

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали самые популярные автомобили в Европе в 2022 году.