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Авто

Какими новыми авто больше всего и меньше всего удовлетворены их владельцы

Chevrolet Corvette, Volkswagen Atlas Cross Sport, новые авто, рейтинг новых авто
Фото: General Motors | Chevrolet Corvette оказался лидером потребительских симпатий

Эксперты узнали, насколько удовлетворены покупкой владельцы новых авто 2022 года. Выяснилось, что больше всего владельцев устраивает Chevrolet Corvette, а меньше всего — Volkswagen Atlas Cross Sport.

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В США провели исследование потребительской удовлетворенности автомобилями. Компания Consumer Reports решила узнать, какими авто владельцы довольны больше всего, а о покупке каких – жалеют. Результаты опубликованы на ее сайте.

В рамках исследования эксперты Consumer Reports опросили владельцев новых авто 2022 года и узнали, насколько они довольны своим приобретением и купили ли бы они такую машину снова.

Выяснилось, что лидером потребительских симпатий является спорткар Chevrolet Corvette C8 — 94% владельцев готовы снова приобрести эту модель. Второе место занял Porsche 911 (90%).

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Названы подержанные кроссоверы и внедорожники с очень дорогим обслуживанием
Названы подержанные кроссоверы и внедорожники с очень дорогим обслуживанием

Какими авто 2022 года больше всего довольны владельцы:

  1. Chevrolet Corvette C8 — 87% владельцев купили бы авто снова
  2. Porsche 911 — 90%
  3. Rivian R1T — 88%
  4. Ford Maverick — 88%
  5. Hyundai Ioniq 5 — 88%
  6. Polestar 2 — 88%
  7. Toyota GR86/Subaru BRZ — 88%
  8. Kia Telluride — 87%
  9. Toyota RAV4 Plug-In — 87%
  10. Mazda MX-5 — 86%
  11. Dodge Challenger — 86%
Chevrolet Corvette, Volkswagen Atlas Cross Sport, новые авто, рейтинг новых авто Fullscreen
Volkswagen Atlas Cross Sport не оправдал ожиданий владельцев
Фото: Volkswagen

Меньше всего владельцы удовлетворены кроссовером Volkswagen Atlas Cross Sport — лишь 38% готовы снова его купить. Также не оправдали ожиданий Mercedes-Benz GLB (39%) и Infiniti QX50 (40%).

Какими новыми авто недовольны владельцы:

  1. Volkswagen Atlas Cross Sport — 38% владельцев купили бы авто снова
  2. Mercedes-Benz GLB — 39%
  3. Infiniti QX50 — 40%
  4. Mercedes-Benz GLA — 45%
  5. Jeep Compass — 46%
  6. Kia Seltos — 48%
  7. Volkswagen Taos — 48%
  8. Nissan Kicks — 49%
  9. Nissan Altima — 51%
  10. Kia Forte/Cerato — 51%

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