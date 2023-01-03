Какими новыми авто больше всего и меньше всего удовлетворены их владельцы
Эксперты узнали, насколько удовлетворены покупкой владельцы новых авто 2022 года. Выяснилось, что больше всего владельцев устраивает Chevrolet Corvette, а меньше всего — Volkswagen Atlas Cross Sport.
В США провели исследование потребительской удовлетворенности автомобилями. Компания Consumer Reports решила узнать, какими авто владельцы довольны больше всего, а о покупке каких – жалеют. Результаты опубликованы на ее сайте.
В рамках исследования эксперты Consumer Reports опросили владельцев новых авто 2022 года и узнали, насколько они довольны своим приобретением и купили ли бы они такую машину снова.
Выяснилось, что лидером потребительских симпатий является спорткар Chevrolet Corvette C8 — 94% владельцев готовы снова приобрести эту модель. Второе место занял Porsche 911 (90%).
Какими авто 2022 года больше всего довольны владельцы:
- Chevrolet Corvette C8 — 87% владельцев купили бы авто снова
- Porsche 911 — 90%
- Rivian R1T — 88%
- Ford Maverick — 88%
- Hyundai Ioniq 5 — 88%
- Polestar 2 — 88%
- Toyota GR86/Subaru BRZ — 88%
- Kia Telluride — 87%
- Toyota RAV4 Plug-In — 87%
- Mazda MX-5 — 86%
- Dodge Challenger — 86%
Меньше всего владельцы удовлетворены кроссовером Volkswagen Atlas Cross Sport — лишь 38% готовы снова его купить. Также не оправдали ожиданий Mercedes-Benz GLB (39%) и Infiniti QX50 (40%).
Какими новыми авто недовольны владельцы:
- Volkswagen Atlas Cross Sport — 38% владельцев купили бы авто снова
- Mercedes-Benz GLB — 39%
- Infiniti QX50 — 40%
- Mercedes-Benz GLA — 45%
- Jeep Compass — 46%
- Kia Seltos — 48%
- Volkswagen Taos — 48%
- Nissan Kicks — 49%
- Nissan Altima — 51%
- Kia Forte/Cerato — 51%
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