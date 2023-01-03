Какими новыми авто больше всего и меньше всего удовлетворены их владельцы

Эксперты узнали, насколько удовлетворены покупкой владельцы новых авто 2022 года. Выяснилось, что больше всего владельцев устраивает Chevrolet Corvette, а меньше всего — Volkswagen Atlas Cross Sport.

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В США провели исследование потребительской удовлетворенности автомобилями. Компания Consumer Reports решила узнать, какими авто владельцы довольны больше всего, а о покупке каких – жалеют. Результаты опубликованы на ее сайте.

В рамках исследования эксперты Consumer Reports опросили владельцев новых авто 2022 года и узнали, насколько они довольны своим приобретением и купили ли бы они такую машину снова.

Выяснилось, что лидером потребительских симпатий является спорткар Chevrolet Corvette C8 — 94% владельцев готовы снова приобрести эту модель. Второе место занял Porsche 911 (90%).

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Названы подержанные кроссоверы и внедорожники с очень дорогим обслуживанием

Какими авто 2022 года больше всего довольны владельцы:

Chevrolet Corvette C8 — 87% владельцев купили бы авто снова Porsche 911 — 90% Rivian R1T — 88% Ford Maverick — 88% Hyundai Ioniq 5 — 88% Polestar 2 — 88% Toyota GR86/Subaru BRZ — 88% Kia Telluride — 87% Toyota RAV4 Plug-In — 87% Mazda MX-5 — 86% Dodge Challenger — 86%

[ + – ] Volkswagen Atlas Cross Sport не оправдал ожиданий владельцев Фото: Volkswagen

Меньше всего владельцы удовлетворены кроссовером Volkswagen Atlas Cross Sport — лишь 38% готовы снова его купить. Также не оправдали ожиданий Mercedes-Benz GLB (39%) и Infiniti QX50 (40%).

Какими новыми авто недовольны владельцы:

Volkswagen Atlas Cross Sport — 38% владельцев купили бы авто снова Mercedes-Benz GLB — 39% Infiniti QX50 — 40% Mercedes-Benz GLA — 45% Jeep Compass — 46% Kia Seltos — 48% Volkswagen Taos — 48% Nissan Kicks — 49% Nissan Altima — 51% Kia Forte/Cerato — 51%

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