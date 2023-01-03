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Авто

Якими новими авто найбільше і найменше задоволені їх власники

Chevrolet Corvette, Volkswagen Atlas Cross Sport, нові авто, рейтинг нових авто
Фото: General Motors | Chevrolet Corvette виявився лідером споживчих симпатій

Експерти дізналися, наскільки задоволені покупкою власники нових авто 2022 року. З'ясувалося, що найбільше власників влаштовує Chevrolet Corvette, а найменше – Volkswagen Atlas Cross Sport.

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У США провели дослідження споживчої задоволеності автомобілями. Компанія Consumer Reports вирішила дізнатися, якими авто власники задоволені найбільше, а про купівлю яких – шкодують. Результати опубліковано на її сайті.

У рамках дослідження експерти Consumer Reports опитали власників нових авто 2022 року і дізналися, наскільки вони задоволені своїм придбанням і чи вони купили б таку машину знову.

З'ясувалося, що лідером споживчих симпатій є спорткар Chevrolet Corvette C8 — 94% власників готові знову придбати цю модель. Друге місце посів Porsche 911 (90%).

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Названі вживані кросовери та позашляховики з дуже дорогим обслуговуванням
Названі вживані кросовери та позашляховики з дуже дорогим обслуговуванням

Якими авто 2022 року найбільше задоволені власники:

  1. Chevrolet Corvette C8 — 87% власників купили б авто знову
  2. Porsche 911 — 90%
  3. Rivian R1T — 88%
  4. Ford Maverick — 88%
  5. Hyundai Ioniq 5 — 88%
  6. Polestar 2 — 88%
  7. Toyota GR86/Subaru BRZ — 88%
  8. Kia Telluride — 87%
  9. Toyota RAV4 Plug-In — 87%
  10. Mazda MX-5 — 86%
  11. Dodge Challenger — 86%
Chevrolet Corvette, Volkswagen Atlas Cross Sport, нові авто, рейтинг нових авто Fullscreen
Volkswagen Atlas Cross Sport не виправдав очікувань власників
Фото: Volkswagen

Найменше власники задоволені кросовером Volkswagen Atlas Cross Sport лише 38% готові знову його купити. Також не виправдали очікувань Mercedes-Benz GLB (39%) та Infiniti QX50 (40%).

Якими новими авто незадоволені власники:

  1. Volkswagen Atlas Cross Sport — 38% власників купили б авто знову
  2. Mercedes-Benz GLB — 39%
  3. Infiniti QX50 — 40%
  4. Mercedes-Benz GLA — 45%
  5. Jeep Compass — 46%
  6. Kia Seltos — 48%
  7. Volkswagen Taos — 48%
  8. Nissan Kicks — 49%
  9. Nissan Altima — 51%
  10. Kia Forte/Cerato — 51%

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