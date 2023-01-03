Якими новими авто найбільше і найменше задоволені їх власники

Експерти дізналися, наскільки задоволені покупкою власники нових авто 2022 року. З'ясувалося, що найбільше власників влаштовує Chevrolet Corvette, а найменше – Volkswagen Atlas Cross Sport.

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У США провели дослідження споживчої задоволеності автомобілями. Компанія Consumer Reports вирішила дізнатися, якими авто власники задоволені найбільше, а про купівлю яких – шкодують. Результати опубліковано на її сайті.

У рамках дослідження експерти Consumer Reports опитали власників нових авто 2022 року і дізналися, наскільки вони задоволені своїм придбанням і чи вони купили б таку машину знову.

З'ясувалося, що лідером споживчих симпатій є спорткар Chevrolet Corvette C8 — 94% власників готові знову придбати цю модель. Друге місце посів Porsche 911 (90%).

Важливо

Названі вживані кросовери та позашляховики з дуже дорогим обслуговуванням

Якими авто 2022 року найбільше задоволені власники:

Chevrolet Corvette C8 — 87% власників купили б авто знову Porsche 911 — 90% Rivian R1T — 88% Ford Maverick — 88% Hyundai Ioniq 5 — 88% Polestar 2 — 88% Toyota GR86/Subaru BRZ — 88% Kia Telluride — 87% Toyota RAV4 Plug-In — 87% Mazda MX-5 — 86% Dodge Challenger — 86%

[ + – ] Volkswagen Atlas Cross Sport не виправдав очікувань власників Фото: Volkswagen

Найменше власники задоволені кросовером Volkswagen Atlas Cross Sport лише 38% готові знову його купити. Також не виправдали очікувань Mercedes-Benz GLB (39%) та Infiniti QX50 (40%).

Якими новими авто незадоволені власники:

Volkswagen Atlas Cross Sport — 38% власників купили б авто знову Mercedes-Benz GLB — 39% Infiniti QX50 — 40% Mercedes-Benz GLA — 45% Jeep Compass — 46% Kia Seltos — 48% Volkswagen Taos — 48% Nissan Kicks — 49% Nissan Altima — 51% Kia Forte/Cerato — 51%

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