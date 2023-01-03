Якими новими авто найбільше і найменше задоволені їх власники
Експерти дізналися, наскільки задоволені покупкою власники нових авто 2022 року. З'ясувалося, що найбільше власників влаштовує Chevrolet Corvette, а найменше – Volkswagen Atlas Cross Sport.
У США провели дослідження споживчої задоволеності автомобілями. Компанія Consumer Reports вирішила дізнатися, якими авто власники задоволені найбільше, а про купівлю яких – шкодують. Результати опубліковано на її сайті.
У рамках дослідження експерти Consumer Reports опитали власників нових авто 2022 року і дізналися, наскільки вони задоволені своїм придбанням і чи вони купили б таку машину знову.
З'ясувалося, що лідером споживчих симпатій є спорткар Chevrolet Corvette C8 — 94% власників готові знову придбати цю модель. Друге місце посів Porsche 911 (90%).
Якими авто 2022 року найбільше задоволені власники:
- Chevrolet Corvette C8 — 87% власників купили б авто знову
- Porsche 911 — 90%
- Rivian R1T — 88%
- Ford Maverick — 88%
- Hyundai Ioniq 5 — 88%
- Polestar 2 — 88%
- Toyota GR86/Subaru BRZ — 88%
- Kia Telluride — 87%
- Toyota RAV4 Plug-In — 87%
- Mazda MX-5 — 86%
- Dodge Challenger — 86%
Найменше власники задоволені кросовером Volkswagen Atlas Cross Sport лише 38% готові знову його купити. Також не виправдали очікувань Mercedes-Benz GLB (39%) та Infiniti QX50 (40%).
Якими новими авто незадоволені власники:
- Volkswagen Atlas Cross Sport — 38% власників купили б авто знову
- Mercedes-Benz GLB — 39%
- Infiniti QX50 — 40%
- Mercedes-Benz GLA — 45%
- Jeep Compass — 46%
- Kia Seltos — 48%
- Volkswagen Taos — 48%
- Nissan Kicks — 49%
- Nissan Altima — 51%
- Kia Forte/Cerato — 51%
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