У тренді — кросовери: названі найкращі жіночі автомобілі 2023 року

У фінал премії "Жіночий всесвітній автомобіль року 2023" вийшли шість моделей різних класів. Більшість із них є кросоверами.

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Визначено фіналістів конкурсу Women's World Car Of The Year 2023 ("Жіночий всесвітній автомобіль року 2023"). За перемогу боротимуться шість моделей. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Традиційно для конкурсу фіналісти є найкращими авто року у своїх класах. Абсолютного ж переможця оголосять 8 березня — у Міжнародний жіночий день. Примітно, що цього разу електромобілі опинилися в меншості, а переважають кросовери.

[ + – ] Kia Niro [ + – ] Jeep Avenger [ + – ] Citroen C5 X [ + – ] Nissan X-Trail [ + – ] Audi RS3 [ + – ] Ford Ranger

Найкращі жіночі автомобілі 2023 року:

Найкращий міський автомобіль — Kia Niro

Найкращий сімейний кросовер — Jeep Avenger

Найкращий великий автомобіль — Citroen C5 X

Найкращий великий кросовер — Nissan X-Trail

Найкращий спортивний автомобіль — Audi RS3

Найкращий позашляховик/пікап — Ford Ranger

Важливо

Названо претендентів на звання найкращого авто 2023 року в світі (фото)

Премію Women's World Car Of The Year вручають із 2010 року. Найкращі авто для жінок обирає журі з 63 автожурналісток, які представляють 43 країни світу. Вони оцінюють безпеку, комфорт, керованість, технологію, дизайн, економічність, екологічність і ціну. Торік переможцем став новий Peugeot 308.

Раніше Фокус розповідав про найкращі авто року в Європі. Переможцем уперше став Jeep.