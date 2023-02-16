У тренді — кросовери: названі найкращі жіночі автомобілі 2023 року
У фінал премії "Жіночий всесвітній автомобіль року 2023" вийшли шість моделей різних класів. Більшість із них є кросоверами.
Визначено фіналістів конкурсу Women's World Car Of The Year 2023 ("Жіночий всесвітній автомобіль року 2023"). За перемогу боротимуться шість моделей. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.
Традиційно для конкурсу фіналісти є найкращими авто року у своїх класах. Абсолютного ж переможця оголосять 8 березня — у Міжнародний жіночий день. Примітно, що цього разу електромобілі опинилися в меншості, а переважають кросовери.
Найкращі жіночі автомобілі 2023 року:
- Найкращий міський автомобіль — Kia Niro
- Найкращий сімейний кросовер — Jeep Avenger
- Найкращий великий автомобіль — Citroen C5 X
- Найкращий великий кросовер — Nissan X-Trail
- Найкращий спортивний автомобіль — Audi RS3
- Найкращий позашляховик/пікап — Ford Ranger
Премію Women's World Car Of The Year вручають із 2010 року. Найкращі авто для жінок обирає журі з 63 автожурналісток, які представляють 43 країни світу. Вони оцінюють безпеку, комфорт, керованість, технологію, дизайн, економічність, екологічність і ціну. Торік переможцем став новий Peugeot 308.
Раніше Фокус розповідав про найкращі авто року в Європі. Переможцем уперше став Jeep.