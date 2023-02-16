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Авто

У тренді — кросовери: названі найкращі жіночі автомобілі 2023 року

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У фінал конкурсу Women's World Car Of The Year 2023 вийшли шість авто

У фінал премії "Жіночий всесвітній автомобіль року 2023" вийшли шість моделей різних класів. Більшість із них є кросоверами.

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Визначено фіналістів конкурсу Women's World Car Of The Year 2023 ("Жіночий всесвітній автомобіль року 2023"). За перемогу боротимуться шість моделей. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Традиційно для конкурсу фіналісти є найкращими авто року у своїх класах. Абсолютного ж переможця оголосять 8 березня — у Міжнародний жіночий день. Примітно, що цього разу електромобілі опинилися в меншості, а переважають кросовери.

Kia Niro Fullscreen
Kia Niro
Jeep Avenger Fullscreen
Jeep Avenger
Citroen C5 X Fullscreen
Citroen C5 X
Nissan X-Trail Fullscreen
Nissan X-Trail
Audi RS3 Fullscreen
Audi RS3
Ford Ranger Fullscreen
Ford Ranger
Kia Niro
Jeep Avenger
Citroen C5 X
Nissan X-Trail
Audi RS3
Ford Ranger

Найкращі жіночі автомобілі 2023 року:

  • Найкращий міський автомобіль — Kia Niro
  • Найкращий сімейний кросовер — Jeep Avenger
  • Найкращий великий автомобіль — Citroen C5 X
  • Найкращий великий кросовер — Nissan X-Trail
  • Найкращий спортивний автомобіль — Audi RS3
  • Найкращий позашляховик/пікап — Ford Ranger
Важливо
Названо претендентів на звання найкращого авто 2023 року в світі (фото)
Названо претендентів на звання найкращого авто 2023 року в світі (фото)

Премію Women's World Car Of The Year вручають із 2010 року. Найкращі авто для жінок обирає журі з 63 автожурналісток, які представляють 43 країни світу. Вони оцінюють безпеку, комфорт, керованість, технологію, дизайн, економічність, екологічність і ціну. Торік переможцем став новий Peugeot 308.

Раніше Фокус розповідав про найкращі авто року в Європі. Переможцем уперше став Jeep.