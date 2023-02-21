Американцы назвали самые лучшие автомобили 2023 года
В рейтинг лучших авто попали сразу 7 гибридов и электромобилей. Среди автопроизводителей лидирует концерн Toyota.
В США опубликован традиционный ежегодный рейтинг лучших автомобилей года. Его составило издание Consumer Reports, занимающееся потребительскими исследованиями.
При создании рейтинга эксперты учитывали такие критерии, как безопасность, надежность, динамические характеристики и положительные отзывы владельцев.
Всего в рейтинге 10 моделей разных классов, причем 7 из них – гибриды или электромобили. Отмечается, что удовлетворенность владельцев электрифицированными авто растет.
Также в список попали сразу четыре модели от Toyota Motor (три Toyota и один Lexus), даже несмотря на то, что некоторые авто японского концерна не включили в список из-за того, что они поздно поступили в продажу. К таким моделям относятся новые Lexus RX и Toyota Prius.
Лучшие авто 2023 года по версии Consumer Reports:
- Компактные авто — Toyota Corolla Hybrid
- Субкомпактные кроссоверы — Toyota Corolla Cross
- Компактные кроссоверы — Subaru Forester
- Пикапы — Ford Maverick Hybrid
- Среднеразмерные седаны — Toyota Camry Hybrid
- Электромобили — Nissan Leaf
- Среднеразмерные кроссоверы — Hyundai Santa Fe Hybrid
- Полноразмерные кроссоверы — Kia Telluride
- Премиальные кроссоверы — Lexus NX350h Hybrid
- Премиальные авто — Tesla Model 3
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