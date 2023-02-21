Американцы назвали самые лучшие автомобили 2023 года

В рейтинг лучших авто попали сразу 7 гибридов и электромобилей. Среди автопроизводителей лидирует концерн Toyota.

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В США опубликован традиционный ежегодный рейтинг лучших автомобилей года. Его составило издание Consumer Reports, занимающееся потребительскими исследованиями.

При создании рейтинга эксперты учитывали такие критерии, как безопасность, надежность, динамические характеристики и положительные отзывы владельцев.

Всего в рейтинге 10 моделей разных классов, причем 7 из них – гибриды или электромобили. Отмечается, что удовлетворенность владельцев электрифицированными авто растет.

Также в список попали сразу четыре модели от Toyota Motor (три Toyota и один Lexus), даже несмотря на то, что некоторые авто японского концерна не включили в список из-за того, что они поздно поступили в продажу. К таким моделям относятся новые Lexus RX и Toyota Prius.

Лучшие авто 2023 года по версии Consumer Reports:

Компактные авто — Toyota Corolla Hybrid

Субкомпактные кроссоверы — Toyota Corolla Cross

Компактные кроссоверы — Subaru Forester

Пикапы — Ford Maverick Hybrid

Среднеразмерные седаны — Toyota Camry Hybrid

Электромобили — Nissan Leaf

Среднеразмерные кроссоверы — Hyundai Santa Fe Hybrid

Полноразмерные кроссоверы — Kia Telluride

Премиальные кроссоверы — Lexus NX350h Hybrid

Премиальные авто — Tesla Model 3

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