Американці назвали найкращі автомобілі 2023 року

До рейтингу найкращих авто потрапили одразу 7 гібридів та електромобілів. Серед автовиробників лідирує концерн Toyota.

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У США опубліковано традиційний щорічний рейтинг найкращих автомобілів року. Його склало видання Consumer Reports, яке займається споживчими дослідженнями.

Під час створення рейтингу експерти враховували такі критерії, як безпека, надійність, динамічні характеристики та позитивні відгуки власників.

Загалом у рейтингу 10 моделей різних класів, причому 7 з них – гібриди чи електромобілі. Наголошується, що задоволеність власників електрифікованими авто зростає.

Також у список потрапили відразу чотири моделі від Toyota Motor (три Toyota та один Lexus), навіть незважаючи на те, що деякі авто японського концерну не включили до списку через те, що вони пізно надійшли у продаж. До таких моделей відносяться нові Lexus RX і Toyota Prius.

Найкращі авто 2023 року за версією Consumer Reports:

Компактні авто — Toyota Corolla Hybrid

Субкомпактні кросовери — Toyota Corolla Cross

Компактні кросовери — Subaru Forester

Пікапи — Ford Maverick Hybrid

Середньорозмірні седани — Toyota Camry Hybrid

Електромобілі — Nissan Leaf

Середньорозмірні кросовери — Hyundai Santa Fe Hybrid

Повнорозмірні кросовери — Kia Telluride

Преміальні кросовери — Lexus NX350h Hybrid

Преміальні авто — Tesla Model 3

Раніше Фокус розповідав про найкращі жіночі автомобілі 2023 року.

Також ми писали, що названо претендентів на звання всесвітнього авто року.