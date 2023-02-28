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Авто

Британці визначили найкращі автомобілі 2023 року (фото)

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Фото: MG | MG 4 отримав нагороду у категорії "Кращий сімейний автомобіль"

Оголошено автомобілі-переможці у семи різних номінаціях UK Car of the Year Awards 2023. У березні журі назвуть "Найкращий автомобіль року" у Великій Британії.

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Журі UK Car of the Year Awards 2023 оголосили сім переможців у різних категоріях. Нагороди вперше отримали Dacia, Lotus та MG. Про це розповіли на сайті конкурсу.

Компанію MG визнали автомобільним брендом у Великій Британії, що найшвидше зростає. Електромобіль MG 4 отримав нагороду у категорії "Кращий сімейний автомобіль".

Найдешевший у Великій Британії семимісний автомобіль Dacia Jogger отримав звання "Кращого великого сімейного автомобіля". Спорткар Lotus Emira переміг у категорії "Найкращий високопродуктивний автомобіль".

Toyota цього року здобула одразу дві нагороди. Одна з них у категорії "Найкраще купе" дісталося спорткару GR86. Кросовер Aygo X здобув перемогу у номінації "Кращий міський автомобіль".

"Кращим кросовером року" став Kia Niro. Новий Land Rover Range Rover переміг у номінації "Кращий великий кросовер".

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Тепер журі залишилося визначити "Найкращий автомобіль року 2023" у Великій Британії. Переможцем має стати одна із семи представлених моделей.

Раніше Фокус писав, що було визначено фіналістів конкурсу Women's World Car Of The Year 2023 ("Жіночий всесвітній автомобіль року 2023").