Эксперты определили самые ненадежные электромобили современности
Издание Consumer Reports провело опрос владельцев электрокаров и определило наиболее проблемные из них. В рейтинг попали по две модели от Chevolet и Tesla.
В США названы самые проблемные электромобили. Рейтинг составило издание Consumer Reports, занимающееся потребительскими исследованиями. Список ненадежных электрокаров опубликовали на его сайте.
Эксперты Consumer Reports использовали свой традиционный метод исследования – опрос тысяч владельцев электромобилей, выпущенных за последние годы. На основе количества поломок той или иной модели и составили рейтинг.
Выяснилось, что самый ненадежный электрокар – Hyundai Kona Electric. В тройку лидеров антирейтинга также попали две модели Chevolet – кроссовер Bolt EUV и хэтчбек Bolt. Два электрокара признаны проблемными и у Tesla – Model S и Model X.
Самые ненадежные электромобили по версии Consumer Reports:
- Hyundai Kona Electric
- Chevrolet Bolt EUV
- Chevrolet Bolt
- Tesla Model X
- Polestar 2
- Jaguar I-Pace
- Porsche Taycan
- Tesla Model S
- Audi e-Tron
- Rivian R1T
Отмечается, что в рейтинг не попали электромобили BMW i7, Fisker Ocean, Hyundai Ioniq 6 и Lucid Air. Дело в том, что они только поступили в продажу и пока рано оценивать их надежность.
Примечательно, что ранее Consumer Reports назвали и самые надежные электрокары, причем среди них также оказались две модели Tesla.
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