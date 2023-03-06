Эксперты определили самые ненадежные электромобили современности

Издание Consumer Reports провело опрос владельцев электрокаров и определило наиболее проблемные из них. В рейтинг попали по две модели от Chevolet и Tesla.

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В США названы самые проблемные электромобили. Рейтинг составило издание Consumer Reports, занимающееся потребительскими исследованиями. Список ненадежных электрокаров опубликовали на его сайте.

Эксперты Consumer Reports использовали свой традиционный метод исследования – опрос тысяч владельцев электромобилей, выпущенных за последние годы. На основе количества поломок той или иной модели и составили рейтинг.

[ + – ] Самым ненадежным признали Hyundai Kona Electric Фото: Hyundai

Выяснилось, что самый ненадежный электрокар – Hyundai Kona Electric. В тройку лидеров антирейтинга также попали две модели Chevolet – кроссовер Bolt EUV и хэтчбек Bolt. Два электрокара признаны проблемными и у Tesla – Model S и Model X.

Самые ненадежные электромобили по версии Consumer Reports:

Hyundai Kona Electric Chevrolet Bolt EUV Chevrolet Bolt Tesla Model X Polestar 2 Jaguar I-Pace Porsche Taycan Tesla Model S Audi e-Tron Rivian R1T

Важно

Названы самые ненадежные семейные кроссоверы

Отмечается, что в рейтинг не попали электромобили BMW i7, Fisker Ocean, Hyundai Ioniq 6 и Lucid Air. Дело в том, что они только поступили в продажу и пока рано оценивать их надежность.

Примечательно, что ранее Consumer Reports назвали и самые надежные электрокары, причем среди них также оказались две модели Tesla.

Также Фокус рассказывал, что в Германии определили наиболее беспроблемные авто с пробегом 100 000 км.