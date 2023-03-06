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Авто

Эксперты определили самые ненадежные электромобили современности

самые ненадежные электромобили, новые электромобили, рейтинг надежности электромобилей, Hyundai Kona Electric
Фото: Auto Express | В США определили 10 самых проблемных электрокаров

Издание Consumer Reports провело опрос владельцев электрокаров и определило наиболее проблемные из них. В рейтинг попали по две модели от Chevolet и Tesla.

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В США названы самые проблемные электромобили. Рейтинг составило издание Consumer Reports, занимающееся потребительскими исследованиями. Список ненадежных электрокаров опубликовали на его сайте.

Эксперты Consumer Reports использовали свой традиционный метод исследования – опрос тысяч владельцев электромобилей, выпущенных за последние годы. На основе количества поломок той или иной модели и составили рейтинг.

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Самым ненадежным признали Hyundai Kona Electric
Фото: Hyundai

Выяснилось, что самый ненадежный электрокар – Hyundai Kona Electric. В тройку лидеров антирейтинга также попали две модели Chevolet – кроссовер Bolt EUV и хэтчбек Bolt. Два электрокара признаны проблемными и у Tesla – Model S и Model X.

Самые ненадежные электромобили по версии Consumer Reports:

  1. Hyundai Kona Electric
  2. Chevrolet Bolt EUV
  3. Chevrolet Bolt
  4. Tesla Model X
  5. Polestar 2
  6. Jaguar I-Pace
  7. Porsche Taycan
  8. Tesla Model S
  9. Audi e-Tron
  10. Rivian R1T
Важно
Названы самые ненадежные семейные кроссоверы
Названы самые ненадежные семейные кроссоверы

Отмечается, что в рейтинг не попали электромобили BMW i7, Fisker Ocean, Hyundai Ioniq 6 и Lucid Air. Дело в том, что они только поступили в продажу и пока рано оценивать их надежность.

Примечательно, что ранее Consumer Reports назвали и самые надежные электрокары, причем среди них также оказались две модели Tesla.

Также Фокус рассказывал, что в Германии определили наиболее беспроблемные авто с пробегом 100 000 км.