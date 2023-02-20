Названы самые ненадежные семейные кроссоверы
Эти 20 моделей чаще всего страдают от проблем с надежностью. Эксперты рекомендуют тщательно подумать перед тем, как покупать эти автомобили.
Автомобильный рынок заполнен различными семейными кроссоверами, которые существенно отличаются друг от друга. Эксперты назвали 20 самых ненадежных моделей. Об этом сообщили на сайте What Car?
Совместно с компанией MotorEasy эксперты провели масштабное исследование, в рамках которого десятки тысяч владельцев различных кроссоверов рассказали об опыте эксплуатации своих автомобилей. После этого полученные данные проанализировали и выставили рейтинг на основании отзывов.Важно
ТОП-20 самых ненадежных семейных кроссоверов:
20. Skoda Karoq (дизель)
Годы выпуска: 2017 — наше время
Рейтинг надежности: 94,5%
Skoda Karoq оказался самым надежным кроссовером в этом рейтинге. Тем не менее дизельная версия страдает от неисправностей, связанных с электроникой и внутренней отделкой.
19. Kia Sportage (дизель)
Годы выпуска: 2016 — 2021
Рейтинг надежности: 94,3%
Дизельный Kia Sportage чаще страдает от поломок, чем дизельная версия модели. У кроссовера иногда выходят из строя двигатель и коробка передач.
18. Mercedes-Benz GLA (дизель)
Годы выпуска: 2014 — 2020
Рейтинг надежности: 94,2%
Дизельный Mercedes-Benz GLA имеет проблемы с аккумулятором и информационно-развлекательной системой. Также владельцы пожаловались, что ремонт кроссовера занимает много времени.
17. Volkswagen Tiguan (бензин)
Годы выпуска: 2016 — наше время
Рейтинг надежности: 93,5%
У бензинового Volkswagen Tiguan редко выходит из строя двигатель. Самой проблемной частью модели стала электроника.
16. Renault Kadjar (дизель)
Годы выпуска: 2015 — наше время
Рейтинг надежности: 93,3%
Дизельный Renault Kadjar страдает от проблем с электроникой и информационно-развлекательной системой. Также есть жалобы от владельцев о неисправностях кузова и тормозной системы.
15. Seat Ateca (бензин)
Годы выпуска: 2016 — наше время
Рейтинг надежности: 93,2%
В целом Seat Ateca обладает неплохой надежностью, но у него есть определенные недостатки. Многие поломки были связаны с электроникой, кузовом и внутренней отделкой.
14. Mercedes-Benz GLA (бензин)
Годы выпуска: 2014 — 2020
Рейтинг надежности: 91,8%
Бензиновый Mercedes-Benz GLA страдает от поломок чаще, чем дизельная версия. Самыми проблемными местами являются топливная система и электроника.
13. Vauxhall/Opel Grandland X
Годы выпуска: 2018 — наше время
Рейтинг надежности: 91,7%
У Vauxhall/Opel Grandland X есть множество проблем с кузовом, двигателем и коробкой передач. С такими поломками столкнулись 19% владельцев модели.
12. Nissan Qashqai (бензин)
Годы выпуска: 2014 — 2021
Рейтинг надежности: 91,4%
У бензинового Nissan Qashai часто ломаются коробка передач и электроника. Только незначительная часть владельцев этой модели рассказали о проблемах с двигателем.
11. Volkswagen Tiguan (дизель)
Годы выпуска: 2016 — наше время
Рейтинг надежности: 90,7%
Дизельный Volkswagen Tiguan сильно уступает бензиновой модификации в надежности. Помимо этого замена поломанных деталей обходится дороже.
10. Nissan Qashqai (дизель)
Годы выпуска: 2014 — 2021
Рейтинг надежности: 90,3%
Дизельный Nissan Qashqai имеет еще больше проблем, чем бензиновая версия. Около 28% сталкивались с поломками во время эксплуатации кроссовера.
9. Dacia/Renault Duster
Годы выпуска: 2013 — 2018
Рейтинг надежности: 89,8%
У бюджетного бестселлера также есть свои недостатки. У Duster часто происходят сбои в работе электроники и тормозной системы.
8. Volvo XC40 (бензин)
Годы выпуска: 2017 — наше время
Рейтинг надежности: 89,6%
Бензиновый Volvo XC40 уступает в надежности своим гибридным версиям. Чаще всего владельцы испытывали проблемы с кузовом, двигателем и электроникой.
7. BMW X1 (дизель)
Годы выпуска: 2015 — 2022
Рейтинг надежности: 89,2%
BMW X1 оказался не такой уж и плохой моделью, но у нее есть существенные недостатки. Самой серьезной проблемой является дороговизна запчастей, которые чаще всего выходят из строя — электроника и кузовные детали.
6. Peugeot 3008 (бензин)
Годы выпуска: 2017 — наше время
Рейтинг надежности: 88,3%
У бензинового Peugeot 3008 часто возникают проблемы с электроникой и двигателем. Еще одним недостатком является плохая сборка кузова и внутренней отделки.
5. Audi Q3
Годы выпуска: 2018 — наше время
Рейтинг надежности: 87,4%
У 43% владельцев Audi Q3 случались поломки во время эксплуатации. Многие жалобы связаны с электроникой и кузовом.
4. Land Rover Range Rover Evoque
Годы выпуска: 2019 — наше время
Рейтинг надежности: 86,1%
Второе поколение Range Rover Evoque стало надежнее, но не избавилось от всех недостатков. Основной проблемой остается ненадежная электроника и выхлопная система.
3. Jaguar E-Pace
Годы выпуска: 2017 — наше время
Рейтинг надежности: 82,9%
Чаще всего у модели возникают проблемы со спутниковой навигацией. Помимо этого происходят поломки с двигателем и выхлопной системой.
2. Land Rover Range Rover Evoque
Годы выпуска: 2011 — 2019
Рейтинг надежности: 78,8%
Компактный британский кроссовер страдает от проблем с электроникой и выхлопной системой. Также у некоторых авто происходили поломки с тормозной системой и кондиционером.
1. Peugeot 3008 (дизель)
Годы выпуска: 2017 — наше время
Рейтинг надежности: 74,4%
Дизельный Peugeot 3008 был признан экспертами как худший среди всех семейных кроссоверов на рынке по надежности. У автомобиля часто возникают проблемы с подвеской, кузовом и тормозной системой.
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