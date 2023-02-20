Названы самые ненадежные семейные кроссоверы

Эти 20 моделей чаще всего страдают от проблем с надежностью. Эксперты рекомендуют тщательно подумать перед тем, как покупать эти автомобили.

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Автомобильный рынок заполнен различными семейными кроссоверами, которые существенно отличаются друг от друга. Эксперты назвали 20 самых ненадежных моделей. Об этом сообщили на сайте What Car?

Совместно с компанией MotorEasy эксперты провели масштабное исследование, в рамках которого десятки тысяч владельцев различных кроссоверов рассказали об опыте эксплуатации своих автомобилей. После этого полученные данные проанализировали и выставили рейтинг на основании отзывов.

Важно

Американцы определили самые надежные и ненадежные авто современности (фото)

ТОП-20 самых ненадежных семейных кроссоверов:

20. Skoda Karoq (дизель)

[ + – ] Skoda Karoq оказался лучшим из худших кроссоверов Фото: Skoda

Годы выпуска: 2017 — наше время

Рейтинг надежности: 94,5%

Skoda Karoq оказался самым надежным кроссовером в этом рейтинге. Тем не менее дизельная версия страдает от неисправностей, связанных с электроникой и внутренней отделкой.

19. Kia Sportage (дизель)

[ + – ] Kia Sportage редко доставляет неудобства своим владельцам Фото: Kia

Годы выпуска: 2016 — 2021

Рейтинг надежности: 94,3%

Дизельный Kia Sportage чаще страдает от поломок, чем дизельная версия модели. У кроссовера иногда выходят из строя двигатель и коробка передач.

18. Mercedes-Benz GLA (дизель)

[ + – ] Дизельный Mercedes-Benz GLA оказался самой беспроблемной версией модели Фото: Mercedes-Benz

Годы выпуска: 2014 — 2020

Рейтинг надежности: 94,2%

Дизельный Mercedes-Benz GLA имеет проблемы с аккумулятором и информационно-развлекательной системой. Также владельцы пожаловались, что ремонт кроссовера занимает много времени.

17. Volkswagen Tiguan (бензин)

[ + – ] У бензинового Volkswagen Tiguan реже случается поломоки, чем у дизельной версии Фото: Volkswagen

Годы выпуска: 2016 — наше время

Рейтинг надежности: 93,5%

У бензинового Volkswagen Tiguan редко выходит из строя двигатель. Самой проблемной частью модели стала электроника.

16. Renault Kadjar (дизель)

[ + – ] У Renault Kadjar случаются сбои, связанные с электроникой Фото: Renault

Годы выпуска: 2015 — наше время

Рейтинг надежности: 93,3%

Дизельный Renault Kadjar страдает от проблем с электроникой и информационно-развлекательной системой. Также есть жалобы от владельцев о неисправностях кузова и тормозной системы.

15. Seat Ateca (бензин)

[ + – ] У Seat Ateca есть проблемы с электроникой, кузовом и внутренней отделкой Фото: SEAT

Годы выпуска: 2016 — наше время

Рейтинг надежности: 93,2%

В целом Seat Ateca обладает неплохой надежностью, но у него есть определенные недостатки. Многие поломки были связаны с электроникой, кузовом и внутренней отделкой.

14. Mercedes-Benz GLA (бензин)

[ + – ] Бензиновый Mercedes-Benz GLA уступает в надежности дизельной версии Фото: Mercedes-Benz

Годы выпуска: 2014 — 2020

Рейтинг надежности: 91,8%

Бензиновый Mercedes-Benz GLA страдает от поломок чаще, чем дизельная версия. Самыми проблемными местами являются топливная система и электроника.

13. Vauxhall/Opel Grandland X

[ + – ] Чаще всего у Opel Grandland X происходили поломки, связанные с кузовом, двигателем и коробкой передач Фото: Opel

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 91,7%

У Vauxhall/Opel Grandland X есть множество проблем с кузовом, двигателем и коробкой передач. С такими поломками столкнулись 19% владельцев модели.

12. Nissan Qashqai (бензин)

[ + – ] Бензиновый Nissan Qashqai имеет проблемы с электроникой Фото: Nissan

Годы выпуска: 2014 — 2021

Рейтинг надежности: 91,4%

У бензинового Nissan Qashai часто ломаются коробка передач и электроника. Только незначительная часть владельцев этой модели рассказали о проблемах с двигателем.

11. Volkswagen Tiguan (дизель)

[ + – ] Дизельный Volkswagen Tiguan разочаровал своей надежностью в сравнении с бензиновой версией Фото: Volkswagen

Годы выпуска: 2016 — наше время

Рейтинг надежности: 90,7%

Дизельный Volkswagen Tiguan сильно уступает бензиновой модификации в надежности. Помимо этого замена поломанных деталей обходится дороже.

10. Nissan Qashqai (дизель)

[ + – ] Дизельная версия Nissan Qashqai оказалась самой ненадежной Фото: Nissan

Годы выпуска: 2014 — 2021

Рейтинг надежности: 90,3%

Дизельный Nissan Qashqai имеет еще больше проблем, чем бензиновая версия. Около 28% сталкивались с поломками во время эксплуатации кроссовера.

9. Dacia/Renault Duster

[ + – ] У Renault Duster случаются поломки, связанные с электроникой и тормозной системой Фото: Dacia

Годы выпуска: 2013 — 2018

Рейтинг надежности: 89,8%

У бюджетного бестселлера также есть свои недостатки. У Duster часто происходят сбои в работе электроники и тормозной системы.

8. Volvo XC40 (бензин)

[ + – ] Бензиновая модификация Volvo XC40 не отличается надежностью Фото: Volvo

Годы выпуска: 2017 — наше время

Рейтинг надежности: 89,6%

Бензиновый Volvo XC40 уступает в надежности своим гибридным версиям. Чаще всего владельцы испытывали проблемы с кузовом, двигателем и электроникой.

7. BMW X1 (дизель)

[ + – ] Ремонт BMW X1 может обойтись в круглую сумму Фото: BMW

Годы выпуска: 2015 — 2022

Рейтинг надежности: 89,2%

BMW X1 оказался не такой уж и плохой моделью, но у нее есть существенные недостатки. Самой серьезной проблемой является дороговизна запчастей, которые чаще всего выходят из строя — электроника и кузовные детали.

6. Peugeot 3008 (бензин)

[ + – ] Бензиновый Peugeot 3008 страдает от проблем с электроникой и двигателем Фото: Peugeot

Годы выпуска: 2017 — наше время

Рейтинг надежности: 88,3%

У бензинового Peugeot 3008 часто возникают проблемы с электроникой и двигателем. Еще одним недостатком является плохая сборка кузова и внутренней отделки.

5. Audi Q3

[ + – ] У Audi Q3 чаще всего выходит из строя электроника Фото: Audi

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 87,4%

У 43% владельцев Audi Q3 случались поломки во время эксплуатации. Многие жалобы связаны с электроникой и кузовом.

4. Land Rover Range Rover Evoque

[ + – ] Range Rover Evoque второго поколения стал надежнее Фото: Land Rover

Годы выпуска: 2019 — наше время

Рейтинг надежности: 86,1%

Второе поколение Range Rover Evoque стало надежнее, но не избавилось от всех недостатков. Основной проблемой остается ненадежная электроника и выхлопная система.

3. Jaguar E-Pace

[ + – ] Jaguar E-Pace имеет проблемы с двигателем и выхлопной системой Фото: Jaguar

Годы выпуска: 2017 — наше время

Рейтинг надежности: 82,9%

Чаще всего у модели возникают проблемы со спутниковой навигацией. Помимо этого происходят поломки с двигателем и выхлопной системой.

2. Land Rover Range Rover Evoque

[ + – ] Первое поколение Land Rover Range Rover Evoque завоевало репутацию ненадежного автомобиля Фото: Land Rover

Годы выпуска: 2011 — 2019

Рейтинг надежности: 78,8%

Компактный британский кроссовер страдает от проблем с электроникой и выхлопной системой. Также у некоторых авто происходили поломки с тормозной системой и кондиционером.

1. Peugeot 3008 (дизель)

[ + – ] Дизельный Peugeot 3008 имеет множество серьезных проблем Фото: Peugeot

Годы выпуска: 2017 — наше время

Рейтинг надежности: 74,4%

Дизельный Peugeot 3008 был признан экспертами как худший среди всех семейных кроссоверов на рынке по надежности. У автомобиля часто возникают проблемы с подвеской, кузовом и тормозной системой.

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