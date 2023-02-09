Названы самые надежные и самые ненадежные компактные автомобили с пробегом

В рейтинг попали десять моделей с отличной надежностью и три автомобиля, которые часто сталкиваются с поломками. Владельцы рассказали, на что именно следует обратить внимание в своих авто.

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Эксперты изучили надежность популярных компактных автомобилей в возрасте до пяти лет. Они назвали 10 самых беспроблемных подержанных моделей и отметили 3 авто, от которых лучше держаться подальше. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Совместно с компанией MotorEasy было проведено масштабное исследование, в рамках которого почти 25 000 рассказали об опыте эксплуатации своих малолитражных автомобилей. После этого полученные данные проанализировали и выставили рейтинг на основании отзывов.

Важно

Названы самые надежные и самые ненадежные автомобили в каждом классе

Самые надежные компактные автомобили с пробегом:

10. Skoda Citigo

[ + – ] Skoda Citigo вошел в десятку самых надежных компактных авто Фото: Skoda

Годы выпуска: 2012 — 2020

Рейтинг надежности: 95,8%

Skoda Citigo обладает низкой ценой и небольшим расходом топлива, но на этом преимущества модели не заканчиваются. У многих владельцев авто не возникали поломки.

9. MINI Cooper

[ + – ] MINI Cooper оказался самой надежной моделью бренда Фото: MINI

Годы выпуска: 2014 — наше время

Рейтинг надежности: 97,0%

Одна из самых дорогих моделей в списке также является одной из самых надежных. Только у 8% владельцев возникали поломки.

8. Suzuki Swift

[ + – ] У многих Suzuki Swift не было обнаружено поломок Фото: Suzuki

Годы выпуска: 2017 — наше время

Рейтинг надежности: 98,0%

Популярный японский хэтчбек оказался очень надежным. У 7% автомобилей были обнаружены неисправности, но их удалось быстро и дешево устранить.

7. Toyota Yaris hybrid

[ + – ] Гибридный Toyota Yaris превзошел бензиновую модификацию по надежности Фото: Toyota

Годы выпуска: 2011 — 2020

Рейтинг надежности: 98,0%

Гибридный компактный хэтчбек радует многих своих владельцев. Только 10% авто требовался ремонт.

6. Hyundai i20

[ + – ] Hyundai i20 радует владельцев своей надежностью Фото: Hyundai

Годы выпуска: 2015 — 2020

Рейтинг надежности: 98,1%

Hyundai i20 оказался надежнее некоторых японских и европейских конкурентов. Многие поломки были отремонтированы бесплатно.

5. Honda Jazz hybrid

[ + – ] Гибридный Honda Jazz оказался довольно надежным автомобилем Фото: Honda

Годы выпуска: 2020 — наше время

Рейтинг надежности: 98,2%

Гибридный Honda Jazz отличается не только малым расходом топлива, но и надежностью. Только у 8% владельцев авто возникали поломки.

4. Hyundai i10

[ + – ] Hyundai i10 надежнее многих японских и европейских конкурентов Фото: Hyundai

Годы выпуска: 2014 — 2020

Рейтинг надежности: 98,2%

У корейского хэтчбека мало проблем касательно надежности. В основном поломки возникали с электроникой или рулевым управлением.

3. Volkswagen Up!

[ + – ] Volkswagen Up! оказался не только экономичным, но и надежным авто Фото: Volkswagen

Годы выпуска: 2012 — наше время

Рейтинг надежности: 98,4%

Экономичный немецкий хэтчбек оказался довольно надежным. Только у 15% авто были обнаружены проблемы, но их ремонт обошелся недорого и занимал мало времени.

2. Honda Jazz

[ + – ] Honda Jazz оказался надежнее модели следующего поколения Фото: Honda

Годы выпуска: 2015 — 2020

Рейтинг надежности: 98,7%

У Honda Jazz не так и много проблем. В основном они касаются сборки кузова и внутренней отделки. Замену многих запчастей оплачивал автопроизводитель.

1. Toyota Aygo

[ + – ] У многих Toyota Aygo не было обнаружено поломок Фото: Toyota

Годы выпуска: 2014 — 2022

Рейтинг надежности: 99,1%

Самый маленький хэтчбек Toyota в Европе радует своей надежностью. Только 6% владельцев модели сталкивались с неисправностями.

Самые ненадежные компактные автомобили с пробегом:

3. Toyota Yaris (бензиновая версия)

[ + – ] Бензиновый Toyota Yaris уступает в надежности своему гибридному варианту Фото: Toyota

Годы выпуска: 2011 — 2020

Рейтинг надежности: 87,0%

Бензиновая версия хэтчбека не оказалась такой же надежной, как и гибрид. Чаще всего проблемы возникали с подвеской и тормозной системой.

2. Volkswagen Polo

[ + – ] Volkswagen Polo не радует своей надежностью Фото: Volkswagen

Годы выпуска: 2018 — наше время

Рейтинг надежности: 86,4%

Volkswagen покрыл стоимость ремонтных работ в 91% случаев поломки. Тем не менее некоторым владельцам пришлось заплатить до 1500 долларов за ремонт.

1. Ford Fiesta

[ + – ] Многие владельцы Ford Fiesta сталкивались с поломками Фото: Ford

Годы выпуска: 2017 — наше время

Рейтинг надежности: 80,2%

У многих владельцев Ford Fiesta возникали поломки во время эксплуатации. Радует то, что многие неисправности были устранены за счет автопроизводителя, а замена некоторых деталей обходилась недорого.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые надежные и ненадежные люксовые автомобили с пробегом.