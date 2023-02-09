Названы самые надежные и самые ненадежные компактные автомобили с пробегом
В рейтинг попали десять моделей с отличной надежностью и три автомобиля, которые часто сталкиваются с поломками. Владельцы рассказали, на что именно следует обратить внимание в своих авто.
Эксперты изучили надежность популярных компактных автомобилей в возрасте до пяти лет. Они назвали 10 самых беспроблемных подержанных моделей и отметили 3 авто, от которых лучше держаться подальше. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Совместно с компанией MotorEasy было проведено масштабное исследование, в рамках которого почти 25 000 рассказали об опыте эксплуатации своих малолитражных автомобилей. После этого полученные данные проанализировали и выставили рейтинг на основании отзывов.Важно
Самые надежные компактные автомобили с пробегом:
10. Skoda Citigo
Годы выпуска: 2012 — 2020
Рейтинг надежности: 95,8%
Skoda Citigo обладает низкой ценой и небольшим расходом топлива, но на этом преимущества модели не заканчиваются. У многих владельцев авто не возникали поломки.
9. MINI Cooper
Годы выпуска: 2014 — наше время
Рейтинг надежности: 97,0%
Одна из самых дорогих моделей в списке также является одной из самых надежных. Только у 8% владельцев возникали поломки.
8. Suzuki Swift
Годы выпуска: 2017 — наше время
Рейтинг надежности: 98,0%
Популярный японский хэтчбек оказался очень надежным. У 7% автомобилей были обнаружены неисправности, но их удалось быстро и дешево устранить.
7. Toyota Yaris hybrid
Годы выпуска: 2011 — 2020
Рейтинг надежности: 98,0%
Гибридный компактный хэтчбек радует многих своих владельцев. Только 10% авто требовался ремонт.
6. Hyundai i20
Годы выпуска: 2015 — 2020
Рейтинг надежности: 98,1%
Hyundai i20 оказался надежнее некоторых японских и европейских конкурентов. Многие поломки были отремонтированы бесплатно.
5. Honda Jazz hybrid
Годы выпуска: 2020 — наше время
Рейтинг надежности: 98,2%
Гибридный Honda Jazz отличается не только малым расходом топлива, но и надежностью. Только у 8% владельцев авто возникали поломки.
4. Hyundai i10
Годы выпуска: 2014 — 2020
Рейтинг надежности: 98,2%
У корейского хэтчбека мало проблем касательно надежности. В основном поломки возникали с электроникой или рулевым управлением.
3. Volkswagen Up!
Годы выпуска: 2012 — наше время
Рейтинг надежности: 98,4%
Экономичный немецкий хэтчбек оказался довольно надежным. Только у 15% авто были обнаружены проблемы, но их ремонт обошелся недорого и занимал мало времени.
2. Honda Jazz
Годы выпуска: 2015 — 2020
Рейтинг надежности: 98,7%
У Honda Jazz не так и много проблем. В основном они касаются сборки кузова и внутренней отделки. Замену многих запчастей оплачивал автопроизводитель.
1. Toyota Aygo
Годы выпуска: 2014 — 2022
Рейтинг надежности: 99,1%
Самый маленький хэтчбек Toyota в Европе радует своей надежностью. Только 6% владельцев модели сталкивались с неисправностями.
Самые ненадежные компактные автомобили с пробегом:
3. Toyota Yaris (бензиновая версия)
Годы выпуска: 2011 — 2020
Рейтинг надежности: 87,0%
Бензиновая версия хэтчбека не оказалась такой же надежной, как и гибрид. Чаще всего проблемы возникали с подвеской и тормозной системой.
2. Volkswagen Polo
Годы выпуска: 2018 — наше время
Рейтинг надежности: 86,4%
Volkswagen покрыл стоимость ремонтных работ в 91% случаев поломки. Тем не менее некоторым владельцам пришлось заплатить до 1500 долларов за ремонт.
1. Ford Fiesta
Годы выпуска: 2017 — наше время
Рейтинг надежности: 80,2%
У многих владельцев Ford Fiesta возникали поломки во время эксплуатации. Радует то, что многие неисправности были устранены за счет автопроизводителя, а замена некоторых деталей обходилась недорого.
Ранее Фокус писал, что эксперты назвали самые надежные и ненадежные люксовые автомобили с пробегом.