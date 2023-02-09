Названі найнадійніші та ненадійні компактні автомобілі з пробігом

До рейтингу потрапили десять моделей з відмінною надійністю і три автомобілі, які часто зазнають поломок. Власники розповіли, на що саме слід звернути увагу у своїх авто.

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Експерти вивчили надійність популярних компактних автомобілів віком до п'яти років. Вони назвали 10 найбезпроблемніших уживаних моделей та відзначили 3 авто, від яких краще триматися подалі. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Спільно з компанією MotorEasy було проведено масштабне дослідження, в межах якого майже 25 тисяч розповіли про досвід експлуатації своїх малолітражних автомобілів. Після цього отримані дані проаналізували та виставили рейтинг на підставі відгуків.

Важливо

Названі найнадійніші та ненадійні автомобілі в кожному класі

Найнадійніші компактні автомобілі з пробігом:

10. Skoda Citigo

[ + – ] Skoda Citigo увійшов до десятки найнадійніших компактних авто Фото: Skoda

Роки випуску: 2012 — 2020

Рейтинг надійності: 95,8%

Skoda Citigo має низьку ціну і невелику витрату палива, але на цьому переваги моделі не закінчуються. У багатьох власників авто не виникало поломок.

9. MINI Cooper

[ + – ] MINI Cooper виявився найнадійнішою моделлю бренду Фото: MINI

Роки випуску: 2014 — наш час

Рейтинг надійності: 97,0%

Одна з найдорожчих моделей у списку також є однією з найнадійніших. Лише у 8% власників виникали поломки.

8. Suzuki Swift

[ + – ] У багатьох Suzuki Swift не було виявлено поломок Фото: Suzuki

Роки випуску: 2017 — наш час

Рейтинг надійності: 98,0%

Популярний японський хетчбек виявився дуже надійним. У 7% автомобілів було виявлено несправності, але їх вдалося швидко та дешево усунути.

7. Toyota Yaris hybrid

[ + – ] Гібридний Toyota Yaris перевершив бензинову модифікацію за надійністю Фото: Toyota

Роки випуску: 2011 — 2020

Рейтинг надійності: 98,0%

Гібридний компактний хетчбек радує багатьох своїх власників. Тільки 10% авто був потрібен ремонт.

6. Hyundai i20

[ + – ] Hyundai i20 радує власників своєю надійністю Фото: Hyundai

Роки випуску: 2015 — 2020

Рейтинг надійності: 98,1%

Hyundai i20 виявився надійнішим від деяких японських і європейських конкурентів. Багато поломок було відремонтовано безкоштовно.

5. Honda Jazz hybrid

[ + – ] Гібридний Honda Jazz виявився досить надійним автомобілем Фото: Honda

Роки випуску: 2020 — наш час

Рейтинг надійності: 98,2%

Гібридний Honda Jazz відрізняється не лише малою витратою палива, а й надійністю. Лише у 8% власників авто виникали поломки.

4. Hyundai i10

[ + – ] Hyundai i10 надійніший за багатьох японських і європейських конкурентів Фото: Hyundai

Роки випуску: 2014 — 2020

Рейтинг надійності: 98,2%

У корейського хетчбека мало проблем щодо надійності. Здебільшого поломки виникали з електронікою або рульовим керуванням.

3. Volkswagen Up!

[ + – ] Volkswagen Up! виявився не тільки економічним, а й надійним авто Фото: Volkswagen

Роки випуску: 2012 — наш час

Рейтинг надійності: 98,4%

Економічний німецький хетчбек виявився досить надійним. Тільки у 15% авто були виявлені проблеми, але їхній ремонт обійшовся недорого і займав мало часу.

2. Honda Jazz

[ + – ] Honda Jazz виявився надійнішим за модель наступного покоління Фото: Honda

Роки випуску: 2015 — 2020

Рейтинг надійності: 98,7%

У Honda Jazz не так багато проблем. В основному вони стосуються складання кузова та внутрішнього оздоблення. Заміну багатьох запчастин оплачував автовиробник.

1. Toyota Aygo

[ + – ] У багатьох Toyota Aygo не було виявлено поломок Фото: Toyota

Роки випуску: 2014 — 2022

Рейтинг надійності: 99,1%

Найменший хетчбек Toyota в Європі тішить своєю надійністю. Лише 6% власників моделі стикалися із несправностями.

Ненадійні компактні автомобілі з пробігом:

3. Toyota Yaris (бензинова версія)

[ + – ] Бензиновий Toyota Yaris поступається в надійності своєму гібридному варіанту Фото: Toyota

Роки випуску: 2011 — 2020

Рейтинг надійності: 87,0%

Бензинова версія хетчбека не виявилася такою ж надійною, як і гібрид. Найчастіше проблеми виникали з підвіскою та гальмівною системою.

2. Volkswagen Polo

[ + – ] Volkswagen Polo не тішить своєю надійністю Фото: Volkswagen

Роки випуску: 2018 — наш час

Рейтинг надійності: 86,4%

Volkswagen покрив вартість ремонтних робіт у 91% випадків поломки. Тим не менш, деяким власникам довелося заплатити до 1500 доларів за ремонт.

1. Ford Fiesta

[ + – ] Багато власників Ford Fiesta стикалися з поломками Фото: Ford

Роки випуску: 2017 — наш час

Рейтинг надійності: 80,2%

У багатьох власників Ford Fiesta виникали поломки під час експлуатації. Радує те, що чимало несправностей було усунуто за рахунок автовиробника, а заміна деяких деталей обходилася недорого.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найнадійніші та ненадійні люксові автомобілі з пробігом.