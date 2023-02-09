Названі найнадійніші та ненадійні компактні автомобілі з пробігом
До рейтингу потрапили десять моделей з відмінною надійністю і три автомобілі, які часто зазнають поломок. Власники розповіли, на що саме слід звернути увагу у своїх авто.
Експерти вивчили надійність популярних компактних автомобілів віком до п'яти років. Вони назвали 10 найбезпроблемніших уживаних моделей та відзначили 3 авто, від яких краще триматися подалі. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Спільно з компанією MotorEasy було проведено масштабне дослідження, в межах якого майже 25 тисяч розповіли про досвід експлуатації своїх малолітражних автомобілів. Після цього отримані дані проаналізували та виставили рейтинг на підставі відгуків.Важливо
Найнадійніші компактні автомобілі з пробігом:
10. Skoda Citigo
Роки випуску: 2012 — 2020
Рейтинг надійності: 95,8%
Skoda Citigo має низьку ціну і невелику витрату палива, але на цьому переваги моделі не закінчуються. У багатьох власників авто не виникало поломок.
9. MINI Cooper
Роки випуску: 2014 — наш час
Рейтинг надійності: 97,0%
Одна з найдорожчих моделей у списку також є однією з найнадійніших. Лише у 8% власників виникали поломки.
8. Suzuki Swift
Роки випуску: 2017 — наш час
Рейтинг надійності: 98,0%
Популярний японський хетчбек виявився дуже надійним. У 7% автомобілів було виявлено несправності, але їх вдалося швидко та дешево усунути.
7. Toyota Yaris hybrid
Роки випуску: 2011 — 2020
Рейтинг надійності: 98,0%
Гібридний компактний хетчбек радує багатьох своїх власників. Тільки 10% авто був потрібен ремонт.
6. Hyundai i20
Роки випуску: 2015 — 2020
Рейтинг надійності: 98,1%
Hyundai i20 виявився надійнішим від деяких японських і європейських конкурентів. Багато поломок було відремонтовано безкоштовно.
5. Honda Jazz hybrid
Роки випуску: 2020 — наш час
Рейтинг надійності: 98,2%
Гібридний Honda Jazz відрізняється не лише малою витратою палива, а й надійністю. Лише у 8% власників авто виникали поломки.
4. Hyundai i10
Роки випуску: 2014 — 2020
Рейтинг надійності: 98,2%
У корейського хетчбека мало проблем щодо надійності. Здебільшого поломки виникали з електронікою або рульовим керуванням.
3. Volkswagen Up!
Роки випуску: 2012 — наш час
Рейтинг надійності: 98,4%
Економічний німецький хетчбек виявився досить надійним. Тільки у 15% авто були виявлені проблеми, але їхній ремонт обійшовся недорого і займав мало часу.
2. Honda Jazz
Роки випуску: 2015 — 2020
Рейтинг надійності: 98,7%
У Honda Jazz не так багато проблем. В основному вони стосуються складання кузова та внутрішнього оздоблення. Заміну багатьох запчастин оплачував автовиробник.
1. Toyota Aygo
Роки випуску: 2014 — 2022
Рейтинг надійності: 99,1%
Найменший хетчбек Toyota в Європі тішить своєю надійністю. Лише 6% власників моделі стикалися із несправностями.
Ненадійні компактні автомобілі з пробігом:
3. Toyota Yaris (бензинова версія)
Роки випуску: 2011 — 2020
Рейтинг надійності: 87,0%
Бензинова версія хетчбека не виявилася такою ж надійною, як і гібрид. Найчастіше проблеми виникали з підвіскою та гальмівною системою.
2. Volkswagen Polo
Роки випуску: 2018 — наш час
Рейтинг надійності: 86,4%
Volkswagen покрив вартість ремонтних робіт у 91% випадків поломки. Тим не менш, деяким власникам довелося заплатити до 1500 доларів за ремонт.
1. Ford Fiesta
Роки випуску: 2017 — наш час
Рейтинг надійності: 80,2%
У багатьох власників Ford Fiesta виникали поломки під час експлуатації. Радує те, що чимало несправностей було усунуто за рахунок автовиробника, а заміна деяких деталей обходилася недорого.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найнадійніші та ненадійні люксові автомобілі з пробігом.