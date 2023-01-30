Названі найнадійніші та ненадійні автомобілі в кожному класі
Експерти розділили всі авто на 12 класів, у кожному з яких є свій лідер та "аутсайдер". Також вони назвали найнадійніший клас авто.
Британські експерти назвали 12 найнадійніших та 12 ненадійних автомобілів у кожному класі. Останні можуть завдати власнику безліч неприємностей. Про це розповіли на сайті WhatCar?
Експерти проаналізували дані близько 25 000 різних автомобілів. Вони розділили їх на 12 класів, у кожному з яких виявилася ненадійна модель авто.
Рейтинг надійності для кожного класу та моделі автомобіля заснований на відсотку авто, що вийшли з ладу під час їх експлуатації. Крім цього, враховується вартість і складність ремонту несправностей.
Ненадійні автомобілі в кожному класі:
1. Гібриди
Середній рейтинг надійності класу – 95,4%.
Найнадійніший автомобіль — Hyundai Tucson (100%)
Ненадійний автомобіль — Mercedes-Benz A-Class (78,4%)
2. Сімейні авто
Середній рейтинг надійності класу – 94,7%.
Найнадійніший автомобіль — Lexus CT200h (99,3%)
Ненадійний автомобіль — Audi A3 (74,2%)
3. Компактні кросовери
Середній рейтинг надійності класу – 94,3%.
Найнадійніший автомобіль — Kia Soul (100%)
Ненадійний автомобіль — Nissan Juke (82,2%)
4. Сімейні кросовери
Середній рейтинг надійності класу – 93,7%.
Найнадійніший автомобіль — Hyundai Tucson (100%)
Ненадійний автомобіль — Peugeot 3008 Diesel (74,4%)
5. Повнорозмірні кросовери
Середній рейтинг надійності класу – 92,6%.
Найнадійніший автомобіль — Toyota RAV4 (99,5%)
Ненадійний автомобіль — Audi Q5 Diesel (73,4%)
6. Купе, кабріолети та спорткари
Середній рейтинг надійності класу – 92,2%.
Найнадійніший автомобіль — MINI Convertible (100%)
Ненадійний автомобіль — Porsche 718 Cayman/Boxster (77,9%)
7. Компактні авто
Середній рейтинг надійності класу – 92,1%.
Найнадійніший автомобіль — Toyota Aygo (99,1%)
Ненадійний автомобіль — Ford Fiesta (80,2%)
8. Представницькі авто
Середній рейтинг надійності класу – 92,1%.
Найнадійніший автомобіль — Lexus IS (89,3%)
Ненадійний автомобіль — BMW 3 Series Diesel (81,2%)
9. Мінівени
Середній рейтинг надійності класу – 91,3%.
Найнадійніший автомобіль — Mercedes-Benz B-Class (98,5%)
Ненадійний автомобіль — Volkswagen Touran (75,2%)
10. Електромобілі
Середній рейтинг надійності класу – 90,9%.
Найнадійніший автомобіль — Nissan Leaf (98,9%)
Ненадійний автомобіль — Tesla Model S (78,9%)
11. Розкішні кросовери
Середній рейтинг надійності класу – 90,3%.
Найнадійніший автомобіль — Porsche Macan (98,0%)
Ненадійний автомобіль — Land Rover Discovery (70,7%)
12. Розкішні авто
Середній рейтинг надійності класу – 89,4%.
Найнадійніший автомобіль — Jaguar XJ (98,3%)
Ненадійний автомобіль — Audi A6 (80,3%)
Раніше Фокус розповів, що спеціалісти британського автосайту WhatCar? опублікували новий рейтинг надійності кросоверів.