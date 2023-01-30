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Авто

Названі найнадійніші та ненадійні автомобілі в кожному класі

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Фото: Hyundai | Hyundai Tucson став найнадійнішим авто одразу в двох класах

Експерти розділили всі авто на 12 класів, у кожному з яких є свій лідер та "аутсайдер". Також вони назвали найнадійніший клас авто.

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Британські експерти назвали 12 найнадійніших та 12 ненадійних автомобілів у кожному класі. Останні можуть завдати власнику безліч неприємностей. Про це розповіли на сайті WhatCar?

Експерти проаналізували дані близько 25 000 різних автомобілів. Вони розділили їх на 12 класів, у кожному з яких виявилася ненадійна модель авто.

Рейтинг надійності для кожного класу та моделі автомобіля заснований на відсотку авто, що вийшли з ладу під час їх експлуатації. Крім цього, враховується вартість і складність ремонту несправностей.

Важливо
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Британці назвали найнадійніші та ненадійні люксові автомобілі з пробігом

Ненадійні автомобілі в кожному класі:

1. Гібриди

Середній рейтинг надійності класу – 95,4%.

Найнадійніший автомобіль — Hyundai Tucson (100%)

Hyundai Tucson Fullscreen
Hyundai Tucson набрав вражаючі 100% надійності
Фото: Hyundai

Ненадійний автомобіль — Mercedes-Benz A-Class (78,4%)

Mercedes-Benz A-Class Fullscreen
Mercedes-Benz A-Class став ненадійним авто у класі
Фото: Mercedes-Benz

2. Сімейні авто

Середній рейтинг надійності класу – 94,7%.

Найнадійніший автомобіль — Lexus CT200h (99,3%)

Lexus CT200h Fullscreen
Lexus CT200h рідко завдає неприємностей своїм власникам
Фото: Lexus

Ненадійний автомобіль — Audi A3 (74,2%)

Audi A3 Fullscreen
Багато власників Audi A3 зіткнулися з дорогим ремонтом
Фото: Audi

3. Компактні кросовери

Середній рейтинг надійності класу – 94,3%.

Найнадійніший автомобіль — Kia Soul (100%)

Kia Soul Fullscreen
Kia Soul першого покоління отримав 100% рейтинг надійності
Фото: Kia

Ненадійний автомобіль — Nissan Juke (82,2%)

Nissan Juke Fullscreen
Nissan Juke першого покоління був неймовірно проблемним авто
Фото: Nissan

4. Сімейні кросовери

Середній рейтинг надійності класу – 93,7%.

Найнадійніший автомобіль — Hyundai Tucson (100%)

Hyundai Tucson Fullscreen
У 100% власників Hyundai Tucson не виникало серйозних поломок під час експлуатації
Фото: Hyundai

Ненадійний автомобіль — Peugeot 3008 Diesel (74,4%)

Peugeot 3008 Fullscreen
Понад 30% власників Peugeot 3008 зіштовхнулися із серйозними поломками
Фото: Peugeot

5. Повнорозмірні кросовери

Середній рейтинг надійності класу – 92,6%.

Найнадійніший автомобіль — Toyota RAV4 (99,5%)

Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4 радує власників своєю надійністю
Фото: Toyota

Ненадійний автомобіль — Audi Q5 Diesel (73,4%)

Audi Q5 Fullscreen
Audi Q5 виявився ненадійним кросовером у класі
Фото: Audi

6. Купе, кабріолети та спорткари

Середній рейтинг надійності класу – 92,2%.

Найнадійніший автомобіль — MINI Convertible (100%)

MINI Convertible Fullscreen
Усі власники MINI Convertible не стикалися із проблемами під час експлуатації своїх авто
Фото: MINI

Ненадійний автомобіль — Porsche 718 Cayman/Boxster (77,9%)

Porsche 718 Cayman Fullscreen
У Porsche 718 набагато більше проблем, ніж у старшого 911
Фото: Porsche

7. Компактні авто

Середній рейтинг надійності класу – 92,1%.

Найнадійніший автомобіль — Toyota Aygo (99,1%)

Toyota Aygo Fullscreen
Toyota Aygo вражає своєю надійністю
Фото: Toyota

Ненадійний автомобіль — Ford Fiesta (80,2%)

Ford Fiesta Fullscreen
Ford Fiesta нового покоління отримав багато проблем
Фото: Ford

8. Представницькі авто

Середній рейтинг надійності класу – 92,1%.

Найнадійніший автомобіль — Lexus IS (89,3%)

Lexus IS Fullscreen
Седан Lexus IS рідко ламається
Фото: Lexus

Ненадійний автомобіль — BMW 3 Series Diesel (81,2%)

BMW 3 Series Fullscreen
BMW 3 Series не виправдав очікувань своїх власників щодо надійності
Фото: BMW

9. Мінівени

Середній рейтинг надійності класу – 91,3%.

Найнадійніший автомобіль — Mercedes-Benz B-Class (98,5%)

Mercedes-Benz B-Class Fullscreen
Mercedes-Benz B-Class рідко завдає клопоту своїм власникам
Фото: Mercedes-Benz

Ненадійний автомобіль — Volkswagen Touran (75,2%)

Volkswagen Touran Fullscreen
Volkswagen Touran часто стикається з поломками
Фото: Volkswagen

10. Електромобілі

Середній рейтинг надійності класу – 90,9%.

Найнадійніший автомобіль — Nissan Leaf (98,9%)

Nissan Leaf Fullscreen
Nissan Leaf першого покоління перевершив за надійністю навіть модель наступного покоління
Фото: Nissan

Ненадійний автомобіль — Tesla Model S (78,9%)

Tesla Model S Fullscreen
Власникам Tesla Model S доводиться довго чекати на ремонт
Фото: Tesla

11. Розкішні кросовери

Середній рейтинг надійності класу – 90,3%.

Найнадійніший автомобіль — Porsche Macan (98,0%)

Porsche Macan Fullscreen
Porsche Macan приємно здивував своєю надійністю
Фото: Porsche

Ненадійний автомобіль — Land Rover Discovery (70,7%)

Land Rover Discovery Fullscreen
Land Rover Discovery став ненадійним авто у рейтингу
Фото: Land Rover

12. Розкішні авто

Середній рейтинг надійності класу – 89,4%.

Найнадійніший автомобіль — Jaguar XJ (98,3%)

Jaguar XJ Fullscreen
Jaguar XJ руйнує стериотипи про ненадійність британських авто
Фото: Jaguar

Ненадійний автомобіль — Audi A6 (80,3%)

Audi A6 Fullscreen
Audi A6 виявився далеко не найнадійнішим преміальним седаном
Фото: Audi

Раніше Фокус розповів, що спеціалісти британського автосайту WhatCar? опублікували новий рейтинг надійності кросоверів.