Названі найнадійніші та ненадійні автомобілі в кожному класі

Експерти розділили всі авто на 12 класів, у кожному з яких є свій лідер та "аутсайдер". Також вони назвали найнадійніший клас авто.

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Британські експерти назвали 12 найнадійніших та 12 ненадійних автомобілів у кожному класі. Останні можуть завдати власнику безліч неприємностей. Про це розповіли на сайті WhatCar?

Експерти проаналізували дані близько 25 000 різних автомобілів. Вони розділили їх на 12 класів, у кожному з яких виявилася ненадійна модель авто.

Рейтинг надійності для кожного класу та моделі автомобіля заснований на відсотку авто, що вийшли з ладу під час їх експлуатації. Крім цього, враховується вартість і складність ремонту несправностей.

Важливо

Британці назвали найнадійніші та ненадійні люксові автомобілі з пробігом

Ненадійні автомобілі в кожному класі:

1. Гібриди

Середній рейтинг надійності класу – 95,4%.

Найнадійніший автомобіль — Hyundai Tucson (100%)

[ + – ] Hyundai Tucson набрав вражаючі 100% надійності Фото: Hyundai

Ненадійний автомобіль — Mercedes-Benz A-Class (78,4%)

[ + – ] Mercedes-Benz A-Class став ненадійним авто у класі Фото: Mercedes-Benz

2. Сімейні авто

Середній рейтинг надійності класу – 94,7%.

Найнадійніший автомобіль — Lexus CT200h (99,3%)

[ + – ] Lexus CT200h рідко завдає неприємностей своїм власникам Фото: Lexus

Ненадійний автомобіль — Audi A3 (74,2%)

[ + – ] Багато власників Audi A3 зіткнулися з дорогим ремонтом Фото: Audi

3. Компактні кросовери

Середній рейтинг надійності класу – 94,3%.

Найнадійніший автомобіль — Kia Soul (100%)

[ + – ] Kia Soul першого покоління отримав 100% рейтинг надійності Фото: Kia

Ненадійний автомобіль — Nissan Juke (82,2%)

[ + – ] Nissan Juke першого покоління був неймовірно проблемним авто Фото: Nissan

4. Сімейні кросовери

Середній рейтинг надійності класу – 93,7%.

Найнадійніший автомобіль — Hyundai Tucson (100%)

[ + – ] У 100% власників Hyundai Tucson не виникало серйозних поломок під час експлуатації Фото: Hyundai

Ненадійний автомобіль — Peugeot 3008 Diesel (74,4%)

[ + – ] Понад 30% власників Peugeot 3008 зіштовхнулися із серйозними поломками Фото: Peugeot

5. Повнорозмірні кросовери

Середній рейтинг надійності класу – 92,6%.

Найнадійніший автомобіль — Toyota RAV4 (99,5%)

[ + – ] Toyota RAV4 радує власників своєю надійністю Фото: Toyota

Ненадійний автомобіль — Audi Q5 Diesel (73,4%)

[ + – ] Audi Q5 виявився ненадійним кросовером у класі Фото: Audi

6. Купе, кабріолети та спорткари

Середній рейтинг надійності класу – 92,2%.

Найнадійніший автомобіль — MINI Convertible (100%)

[ + – ] Усі власники MINI Convertible не стикалися із проблемами під час експлуатації своїх авто Фото: MINI

Ненадійний автомобіль — Porsche 718 Cayman/Boxster (77,9%)

[ + – ] У Porsche 718 набагато більше проблем, ніж у старшого 911 Фото: Porsche

7. Компактні авто

Середній рейтинг надійності класу – 92,1%.

Найнадійніший автомобіль — Toyota Aygo (99,1%)

[ + – ] Toyota Aygo вражає своєю надійністю Фото: Toyota

Ненадійний автомобіль — Ford Fiesta (80,2%)

[ + – ] Ford Fiesta нового покоління отримав багато проблем Фото: Ford

8. Представницькі авто

Середній рейтинг надійності класу – 92,1%.

Найнадійніший автомобіль — Lexus IS (89,3%)

[ + – ] Седан Lexus IS рідко ламається Фото: Lexus

Ненадійний автомобіль — BMW 3 Series Diesel (81,2%)

[ + – ] BMW 3 Series не виправдав очікувань своїх власників щодо надійності Фото: BMW

9. Мінівени

Середній рейтинг надійності класу – 91,3%.

Найнадійніший автомобіль — Mercedes-Benz B-Class (98,5%)

[ + – ] Mercedes-Benz B-Class рідко завдає клопоту своїм власникам Фото: Mercedes-Benz

Ненадійний автомобіль — Volkswagen Touran (75,2%)

[ + – ] Volkswagen Touran часто стикається з поломками Фото: Volkswagen

10. Електромобілі

Середній рейтинг надійності класу – 90,9%.

Найнадійніший автомобіль — Nissan Leaf (98,9%)

[ + – ] Nissan Leaf першого покоління перевершив за надійністю навіть модель наступного покоління Фото: Nissan

Ненадійний автомобіль — Tesla Model S (78,9%)

[ + – ] Власникам Tesla Model S доводиться довго чекати на ремонт Фото: Tesla

11. Розкішні кросовери

Середній рейтинг надійності класу – 90,3%.

Найнадійніший автомобіль — Porsche Macan (98,0%)

[ + – ] Porsche Macan приємно здивував своєю надійністю Фото: Porsche

Ненадійний автомобіль — Land Rover Discovery (70,7%)

[ + – ] Land Rover Discovery став ненадійним авто у рейтингу Фото: Land Rover

12. Розкішні авто

Середній рейтинг надійності класу – 89,4%.

Найнадійніший автомобіль — Jaguar XJ (98,3%)

[ + – ] Jaguar XJ руйнує стериотипи про ненадійність британських авто Фото: Jaguar

Ненадійний автомобіль — Audi A6 (80,3%)

[ + – ] Audi A6 виявився далеко не найнадійнішим преміальним седаном Фото: Audi

Раніше Фокус розповів, що спеціалісти британського автосайту WhatCar? опублікували новий рейтинг надійності кросоверів.