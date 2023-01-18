Британці назвали найнадійніші та ненадійні люксові автомобілі з пробігом

Деякі розкішні автомобілі хоч і мають передові технології, але страждають від частих поломок. Експерти з'ясували, які моделі частіше потребують ремонту.

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Експерти назвали найнадійніші та ненадійні люксові автомобілі з пробігом. Результати дослідження було опубліковано на сайті WhatCar.

Розкішні автомобілі хоч і мають передові технології, але вони не застраховані від технічних поломок. Електроніка та двигун можуть виходити з ладу через свою складність.

Портал WhatCar разом із MotorEasy провели масштабне дослідження. Вони опитали близько 25 тисяч власників люксових автомобілів щодо досвіду експлуатації їх моделей.

Важливо

Названо найбільш надійні та найбільш ненадійні кросовери з пробігом

Експерти зібрали всі дані про поломки автомобілів за останні два роки. Також несправності оцінили за ступенем складності виправлення та вартістю ремонту.

[ + – ] Jaguar XJ руйнує стереотипи щодо надійності британських автомобілів Фото: Jaguar

Найнадійніші люксові автомобілі з пробігом:

Jaguar XJ (2010-2019) — 98,3% BMW 5 Series (бензинова версія) (2017-наш час) — 95,0% BMW 7 Series (дизельна версія) (2015-2022) — 92,2% BMW 5 Series 530e (гібридна версія) (2013-наш час) — 91,6% Volvo S90/V90 (2016-наш час) — 90,7% Mercedes E-Class (2016 — наш час) — 90,6% BMW 5 Series (дизельна версія) (2017-наш час) — 90,4%

[ + – ] Audi A6 очолив список ненадійних люксових автомобілів Фото: Audi

Ненадійні люксові автомобілі з пробігом:

Audi A6 (2018-наш час) — 80,3% Audi A6 (2011-2018) — 84,4% Jaguar XF (2015 — наш час) — 88,1%

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали найнадійніші та ненадійні компактні кросовери.