Британцы назвали самые надежные и ненадежные люксовые автомобили с пробегом
Некоторые роскошные автомобили хоть и обладают передовыми технологиями, но страдают от частых поломок. Эксперты выяснили, какие модели чаще нуждаются в ремонте.
Эксперты назвали самые надежные и ненадежные люксовые автомобили с пробегом. Результаты исследования опубликовали на сайте WhatCar.
Роскошные автомобили хоть и обладают передовыми технологиями, но они не застрахованы от технических поломок. Электроника и двигатель могут выходить из строя из-за своей сложности.
Портал WhatCar совместно с MotorEasy провели масштабное исследование. Они опросили около 25 тысяч владельцев люксовых автомобилей об опыте эксплуатации их моделей.
Эксперты собрали все данные о поломках автомобилей за последние два года. Также неисправности оценили по степени сложности исправления и стоимости ремонта.
Самые надежные люксовые автомобили с пробегом:
- Jaguar XJ (2010-2019) — 98,3%
- BMW 5 Series (бензиновая версия) (2017-наше время) — 95,0%
- BMW 7 Series (дизельная версия) (2015-2022) — 92,2%
- BMW 5 Series 530e (гибридная версия) (2013-наше время) — 91,6%
- Volvo S90/V90 (2016-наше время) — 90,7%
- Mercedes E-Class (2016-наше время) — 90,6%
- BMW 5 Series (дизельная версия) (2017-наше время) — 90,4%
Самые ненадежные люксовые автомобили с пробегом:
- Audi A6 (2018-наше время) — 80,3%
- Audi A6 (2011-2018) — 84,4%
- Jaguar XF (2015-наше время) — 88,1%
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