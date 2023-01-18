Британцы назвали самые надежные и ненадежные люксовые автомобили с пробегом

Некоторые роскошные автомобили хоть и обладают передовыми технологиями, но страдают от частых поломок. Эксперты выяснили, какие модели чаще нуждаются в ремонте.

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Эксперты назвали самые надежные и ненадежные люксовые автомобили с пробегом. Результаты исследования опубликовали на сайте WhatCar.

Роскошные автомобили хоть и обладают передовыми технологиями, но они не застрахованы от технических поломок. Электроника и двигатель могут выходить из строя из-за своей сложности.

Портал WhatCar совместно с MotorEasy провели масштабное исследование. Они опросили около 25 тысяч владельцев люксовых автомобилей об опыте эксплуатации их моделей.

Важно

Названы самые надежные и самые ненадежные кроссоверы с пробегом

Эксперты собрали все данные о поломках автомобилей за последние два года. Также неисправности оценили по степени сложности исправления и стоимости ремонта.

[ + – ] Jaguar XJ разрушает стереотипы о надежности британских автомобилей Фото: Jaguar

Самые надежные люксовые автомобили с пробегом:

Jaguar XJ (2010-2019) — 98,3% BMW 5 Series (бензиновая версия) (2017-наше время) — 95,0% BMW 7 Series (дизельная версия) (2015-2022) — 92,2% BMW 5 Series 530e (гибридная версия) (2013-наше время) — 91,6% Volvo S90/V90 (2016-наше время) — 90,7% Mercedes E-Class (2016-наше время) — 90,6% BMW 5 Series (дизельная версия) (2017-наше время) — 90,4%

[ + – ] Audi A6 возглавил список самых ненадежных люксовых автомобилей Фото: Audi

Самые ненадежные люксовые автомобили с пробегом:

Audi A6 (2018-наше время) — 80,3% Audi A6 (2011-2018) — 84,4% Jaguar XF (2015-наше время) — 88,1%

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали самые надежные и ненадежные компактные кроссоверы.