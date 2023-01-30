Названы самые надежные и самые ненадежные автомобили в каждом классе

Эксперты разделили все авто на 12 классов, в каждом из которых есть свой лидер и "аутсайдер". Также они назвали самый надежный класс авто.

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Британские эксперты назвали 12 самых надежных и 12 самых ненадежных автомобилей в каждом классе. Последние могут доставить владельцу множество неприятностей. Об этом рассказали на сайте WhatCar?

Эксперты проанализировали данные около 25 000 различных автомобилей. Они разбили их на 12 классов, в каждом из которых оказалась самая ненадежная модель авто.

Рейтинг надежности для каждого класса и модели автомобиля основан на проценте авто, которые вышли из строя во время их эксплуатации. Помимо этого учитывается стоимость и сложность ремонта неисправностей.

Важно

Британцы назвали самые надежные и ненадежные люксовые автомобили с пробегом

Самые ненадежные автомобили в каждом классе:

1. Гибриды

Средний рейтинг надежности класса — 95,4%

Самый надежный автомобиль — Hyundai Tucson (100%)

[ + – ] Hyundai Tucson набрал впечатляющие 100% надежности Фото: Hyundai

Самый ненадежный автомобиль — Mercedes-Benz A-Class (78,4%)

[ + – ] Mercedes-Benz A-Class стал самым ненадежным авто в классе Фото: Mercedes-Benz

2. Семейные авто

Средний рейтинг надежности класса — 94,7%

Самый надежный автомобиль — Lexus CT200h (99,3%)

[ + – ] Lexus CT200h редко доставляет неприятности своим владельцам Фото: Lexus

Самый ненадежный автомобиль — Audi A3 (74,2%)

[ + – ] Многие владельцы Audi A3 сталкивались с дорогостоящим ремонтом Фото: Audi

3. Компактные кроссоверы

Средний рейтинг надежности класса — 94,3%

Самый надежный автомобиль — Kia Soul (100%)

[ + – ] Kia Soul первого поколения получил 100% рейтинг надежности Фото: Kia

Самый ненадежный автомобиль — Nissan Juke (82,2%)

[ + – ] Nissan Juke первого поколения был невероятно проблемным авто Фото: Nissan

4. Семейные кроссоверы

Средний рейтинг надежности класса — 93,7%

Самый надежный автомобиль — Hyundai Tucson (100%)

[ + – ] У 100% владельцев Hyundai Tucson не возникало серьезных поломок при эксплуатации Фото: Hyundai

Самый ненадежный автомобиль — Peugeot 3008 Diesel (74,4%)

[ + – ] Более 30% владельцев Peugeot 3008 столкнулись с серьезными поломками Фото: Peugeot

5. Полноразмерные кроссоверы

Средний рейтинг надежности класса — 92,6%

Самый надежный автомобиль — Toyota RAV4 (99,5%)

[ + – ] Toyota RAV4 радует владельцев своей надежностью Фото: Toyota

Самый ненадежный автомобиль — Audi Q5 Diesel (73,4%)

[ + – ] Audi Q5 оказался самым ненадежным кроссовером в классе Фото: Audi

6. Купе, кабриолеты и спорткары

Средний рейтинг надежности класса — 92,2%

Самый надежный автомобиль — MINI Convertible (100%)

[ + – ] Все владельцы MINI Convertible не сталкивались с проблемами во время эксплуатации своих авто Фото: MINI

Самый ненадежный автомобиль — Porsche 718 Cayman/Boxster (77,9%)

[ + – ] У Porsche 718 гораздо больше проблем, чем у старшего 911 Фото: Porsche

7. Компактные авто

Средний рейтинг надежности класса — 92,1%

Самый надежный автомобиль — Toyota Aygo (99,1%)

[ + – ] Toyota Aygo поражает своей надежностью Фото: Toyota

Самый ненадежный автомобиль — Ford Fiesta (80,2%)

[ + – ] Ford Fiesta нового поколения получил множество проблем Фото: Ford

8. Представительские авто

Средний рейтинг надежности класса — 92,1%

Самый надежный автомобиль — Lexus IS (89,3%)

[ + – ] Седан Lexus IS редко ломается Фото: Lexus

Самый ненадежный автомобиль — BMW 3 Series Diesel (81,2%)

[ + – ] BMW 3 Series не оправдал ожиданий своих владельцев по надежности Фото: BMW

9. Минивэны

Средний рейтинг надежности класса — 91,3%

Самый надежный автомобиль — Mercedes-Benz B-Class (98,5%)

[ + – ] Mercedes-Benz B-Class редко доставляет хлопоты своим владельцам Фото: Mercedes-Benz

Самый ненадежный автомобиль — Volkswagen Touran (75,2%)

[ + – ] Volkswagen Touran часто сталкивается с поломками Фото: Volkswagen

10. Электромобили

Средний рейтинг надежности класса — 90,9%

Самый надежный автомобиль — Nissan Leaf (98,9%)

[ + – ] Nissan Leaf первого поколения превзошел по надежности даже модель следующего поколения Фото: Nissan

Самый ненадежный автомобиль — Tesla Model S (78,9%)

[ + – ] Владельцам Tesla Model S приходится долго ждать ремонта Фото: Tesla

11. Роскошные кроссоверы

Средний рейтинг надежности класса — 90,3%

Самый надежный автомобиль — Porsche Macan (98,0%)

[ + – ] Porsche Macan приятно удивил своей надежностью Фото: Porsche

Самый ненадежный автомобиль — Land Rover Discovery (70,7%)

[ + – ] Land Rover Discovery стал самым ненадежным авто в рейтинге Фото: Land Rover

12. Роскошные авто

Средний рейтинг надежности класса — 89,4%

Самый надежный автомобиль — Jaguar XJ (98,3%)

[ + – ] Jaguar XJ разрушает стериотипы о ненадежности британских авто Фото: Jaguar

Самый ненадежный автомобиль — Audi A6 (80,3%)

[ + – ] Audi A6 оказался далеко не самым надежным премиальным седаном Фото: Audi

Ранее Фокус рассказал, что специалисты британского автосайта WhatCar? опубликовали новый рейтинг надежности подержанных кроссоверов.