Названы самые надежные и самые ненадежные автомобили в каждом классе
Эксперты разделили все авто на 12 классов, в каждом из которых есть свой лидер и "аутсайдер". Также они назвали самый надежный класс авто.
Британские эксперты назвали 12 самых надежных и 12 самых ненадежных автомобилей в каждом классе. Последние могут доставить владельцу множество неприятностей. Об этом рассказали на сайте WhatCar?
Эксперты проанализировали данные около 25 000 различных автомобилей. Они разбили их на 12 классов, в каждом из которых оказалась самая ненадежная модель авто.
Рейтинг надежности для каждого класса и модели автомобиля основан на проценте авто, которые вышли из строя во время их эксплуатации. Помимо этого учитывается стоимость и сложность ремонта неисправностей.
Самые ненадежные автомобили в каждом классе:
1. Гибриды
Средний рейтинг надежности класса — 95,4%
Самый надежный автомобиль — Hyundai Tucson (100%)
Самый ненадежный автомобиль — Mercedes-Benz A-Class (78,4%)
2. Семейные авто
Средний рейтинг надежности класса — 94,7%
Самый надежный автомобиль — Lexus CT200h (99,3%)
Самый ненадежный автомобиль — Audi A3 (74,2%)
3. Компактные кроссоверы
Средний рейтинг надежности класса — 94,3%
Самый надежный автомобиль — Kia Soul (100%)
Самый ненадежный автомобиль — Nissan Juke (82,2%)
4. Семейные кроссоверы
Средний рейтинг надежности класса — 93,7%
Самый надежный автомобиль — Hyundai Tucson (100%)
Самый ненадежный автомобиль — Peugeot 3008 Diesel (74,4%)
5. Полноразмерные кроссоверы
Средний рейтинг надежности класса — 92,6%
Самый надежный автомобиль — Toyota RAV4 (99,5%)
Самый ненадежный автомобиль — Audi Q5 Diesel (73,4%)
6. Купе, кабриолеты и спорткары
Средний рейтинг надежности класса — 92,2%
Самый надежный автомобиль — MINI Convertible (100%)
Самый ненадежный автомобиль — Porsche 718 Cayman/Boxster (77,9%)
7. Компактные авто
Средний рейтинг надежности класса — 92,1%
Самый надежный автомобиль — Toyota Aygo (99,1%)
Самый ненадежный автомобиль — Ford Fiesta (80,2%)
8. Представительские авто
Средний рейтинг надежности класса — 92,1%
Самый надежный автомобиль — Lexus IS (89,3%)
Самый ненадежный автомобиль — BMW 3 Series Diesel (81,2%)
9. Минивэны
Средний рейтинг надежности класса — 91,3%
Самый надежный автомобиль — Mercedes-Benz B-Class (98,5%)
Самый ненадежный автомобиль — Volkswagen Touran (75,2%)
10. Электромобили
Средний рейтинг надежности класса — 90,9%
Самый надежный автомобиль — Nissan Leaf (98,9%)
Самый ненадежный автомобиль — Tesla Model S (78,9%)
11. Роскошные кроссоверы
Средний рейтинг надежности класса — 90,3%
Самый надежный автомобиль — Porsche Macan (98,0%)
Самый ненадежный автомобиль — Land Rover Discovery (70,7%)
12. Роскошные авто
Средний рейтинг надежности класса — 89,4%
Самый надежный автомобиль — Jaguar XJ (98,3%)
Самый ненадежный автомобиль — Audi A6 (80,3%)
Ранее Фокус рассказал, что специалисты британского автосайта WhatCar? опубликовали новый рейтинг надежности подержанных кроссоверов.