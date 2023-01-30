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Авто

Названы самые надежные и самые ненадежные автомобили в каждом классе

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Фото: Hyundai | Hyundai Tucson стал самым надежным авто сразу в двух классах

Эксперты разделили все авто на 12 классов, в каждом из которых есть свой лидер и "аутсайдер". Также они назвали самый надежный класс авто.

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Британские эксперты назвали 12 самых надежных и 12 самых ненадежных автомобилей в каждом классе. Последние могут доставить владельцу множество неприятностей. Об этом рассказали на сайте WhatCar?

Эксперты проанализировали данные около 25 000 различных автомобилей. Они разбили их на 12 классов, в каждом из которых оказалась самая ненадежная модель авто.

Рейтинг надежности для каждого класса и модели автомобиля основан на проценте авто, которые вышли из строя во время их эксплуатации. Помимо этого учитывается стоимость и сложность ремонта неисправностей.

Важно
Британцы назвали самые надежные и ненадежные люксовые автомобили с пробегом
Британцы назвали самые надежные и ненадежные люксовые автомобили с пробегом

Самые ненадежные автомобили в каждом классе:

1. Гибриды

Средний рейтинг надежности класса — 95,4%

Самый надежный автомобиль — Hyundai Tucson (100%)

Hyundai Tucson Fullscreen
Hyundai Tucson набрал впечатляющие 100% надежности
Фото: Hyundai

Самый ненадежный автомобиль — Mercedes-Benz A-Class (78,4%)

Mercedes-Benz A-Class Fullscreen
Mercedes-Benz A-Class стал самым ненадежным авто в классе
Фото: Mercedes-Benz

2. Семейные авто

Средний рейтинг надежности класса — 94,7%

Самый надежный автомобиль — Lexus CT200h (99,3%)

Lexus CT200h Fullscreen
Lexus CT200h редко доставляет неприятности своим владельцам
Фото: Lexus

Самый ненадежный автомобиль — Audi A3 (74,2%)

Audi A3 Fullscreen
Многие владельцы Audi A3 сталкивались с дорогостоящим ремонтом
Фото: Audi

3. Компактные кроссоверы

Средний рейтинг надежности класса — 94,3%

Самый надежный автомобиль — Kia Soul (100%)

Kia Soul Fullscreen
Kia Soul первого поколения получил 100% рейтинг надежности
Фото: Kia

Самый ненадежный автомобиль — Nissan Juke (82,2%)

Nissan Juke Fullscreen
Nissan Juke первого поколения был невероятно проблемным авто
Фото: Nissan

4. Семейные кроссоверы

Средний рейтинг надежности класса — 93,7%

Самый надежный автомобиль — Hyundai Tucson (100%)

Hyundai Tucson Fullscreen
У 100% владельцев Hyundai Tucson не возникало серьезных поломок при эксплуатации
Фото: Hyundai

Самый ненадежный автомобиль — Peugeot 3008 Diesel (74,4%)

Peugeot 3008 Fullscreen
Более 30% владельцев Peugeot 3008 столкнулись с серьезными поломками
Фото: Peugeot

5. Полноразмерные кроссоверы

Средний рейтинг надежности класса — 92,6%

Самый надежный автомобиль — Toyota RAV4 (99,5%)

Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4 радует владельцев своей надежностью
Фото: Toyota

Самый ненадежный автомобиль — Audi Q5 Diesel (73,4%)

Audi Q5 Fullscreen
Audi Q5 оказался самым ненадежным кроссовером в классе
Фото: Audi

6. Купе, кабриолеты и спорткары

Средний рейтинг надежности класса — 92,2%

Самый надежный автомобиль — MINI Convertible (100%)

MINI Convertible Fullscreen
Все владельцы MINI Convertible не сталкивались с проблемами во время эксплуатации своих авто
Фото: MINI

Самый ненадежный автомобиль — Porsche 718 Cayman/Boxster (77,9%)

Porsche 718 Cayman Fullscreen
У Porsche 718 гораздо больше проблем, чем у старшего 911
Фото: Porsche

7. Компактные авто

Средний рейтинг надежности класса — 92,1%

Самый надежный автомобиль — Toyota Aygo (99,1%)

Toyota Aygo Fullscreen
Toyota Aygo поражает своей надежностью
Фото: Toyota

Самый ненадежный автомобиль — Ford Fiesta (80,2%)

Ford Fiesta Fullscreen
Ford Fiesta нового поколения получил множество проблем
Фото: Ford

8. Представительские авто

Средний рейтинг надежности класса — 92,1%

Самый надежный автомобиль — Lexus IS (89,3%)

Lexus IS Fullscreen
Седан Lexus IS редко ломается
Фото: Lexus

Самый ненадежный автомобиль — BMW 3 Series Diesel (81,2%)

BMW 3 Series Fullscreen
BMW 3 Series не оправдал ожиданий своих владельцев по надежности
Фото: BMW

9. Минивэны

Средний рейтинг надежности класса — 91,3%

Самый надежный автомобиль — Mercedes-Benz B-Class (98,5%)

Mercedes-Benz B-Class Fullscreen
Mercedes-Benz B-Class редко доставляет хлопоты своим владельцам
Фото: Mercedes-Benz

Самый ненадежный автомобиль — Volkswagen Touran (75,2%)

Volkswagen Touran Fullscreen
Volkswagen Touran часто сталкивается с поломками
Фото: Volkswagen

10. Электромобили

Средний рейтинг надежности класса — 90,9%

Самый надежный автомобиль — Nissan Leaf (98,9%)

Nissan Leaf Fullscreen
Nissan Leaf первого поколения превзошел по надежности даже модель следующего поколения
Фото: Nissan

Самый ненадежный автомобиль — Tesla Model S (78,9%)

Tesla Model S Fullscreen
Владельцам Tesla Model S приходится долго ждать ремонта
Фото: Tesla

11. Роскошные кроссоверы

Средний рейтинг надежности класса — 90,3%

Самый надежный автомобиль — Porsche Macan (98,0%)

Porsche Macan Fullscreen
Porsche Macan приятно удивил своей надежностью
Фото: Porsche

Самый ненадежный автомобиль — Land Rover Discovery (70,7%)

Land Rover Discovery Fullscreen
Land Rover Discovery стал самым ненадежным авто в рейтинге
Фото: Land Rover

12. Роскошные авто

Средний рейтинг надежности класса — 89,4%

Самый надежный автомобиль — Jaguar XJ (98,3%)

Jaguar XJ Fullscreen
Jaguar XJ разрушает стериотипы о ненадежности британских авто
Фото: Jaguar

Самый ненадежный автомобиль — Audi A6 (80,3%)

Audi A6 Fullscreen
Audi A6 оказался далеко не самым надежным премиальным седаном
Фото: Audi

Ранее Фокус рассказал, что специалисты британского автосайта WhatCar? опубликовали новый рейтинг надежности подержанных кроссоверов.